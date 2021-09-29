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Новости Агрессия России против Украины
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Житель Донетчины перевозил в "Волге" оружие и боеприпасы, - Нацгвардия

Житель Донетчины перевозил в

Военнослужащие 21-й отдельной бригады имени Петра Калнышевского на мобильном блокпосту вблизи Волновахи задержали гражданина, который перевозил 7 единиц оружия и патроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии, при осмотре в багажнике "Волги" гвардейцы обнаружили две единицы стрелкового оружия, 4 единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62 мм.

"22-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Для дальнейшего установления обстоятельств на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двум буковинцам сообщили о подозрениях за незаконное хранение оружия и боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

боеприпасы (2334) оружие (10212) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Донбасс (26956) Национальная гвардия (2114)


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Топ комментарии
+3
Чувак который был в то время близким к корыту сейчас на мерсе бы разьезжал... а это колхозник...десятый хозяин той волги...купленной за штуку..
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29.09.2021 19:36
+2
и где он его...нашел ??? наверное вез сдавать в полицию?... (сарказм)
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29.09.2021 19:09
+2
Та это ваааще что-то нереальное. Через блок-посты езжу очень часто. Досматривают редко, обычно просят просто опустить стекло задних сидений... Но! Рискнуть везти такой арсенал... это клиника
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29.09.2021 19:18
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На "волге" сразу надо на "Вторчермет" ехать,а он ещё и оружие возит. Ишь ты какой.))
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29.09.2021 19:05 Ответить
Честно говоря, я это не очень понимаю. Тут пневмат чтобы провезти через блок-пост уже определенная процедура имеется. Типа: баллончик отдельно, пульки- тоже отдельно... А у чувачка арсенал приличный. И... спокойно пёр себе... Хрен зна, откуда столько тупоголовых??? Это- печально...
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29.09.2021 19:05 Ответить
Видимо не один раз так провозили без досмотра, поэтому и этот так по накатанной попытался.
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29.09.2021 19:18 Ответить
Смена поменялась неожиданно.
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29.09.2021 19:56 Ответить
и где он его...нашел ??? наверное вез сдавать в полицию?... (сарказм)
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29.09.2021 19:09 Ответить
Та это ваааще что-то нереальное. Через блок-посты езжу очень часто. Досматривают редко, обычно просят просто опустить стекло задних сидений... Но! Рискнуть везти такой арсенал... это клиника
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29.09.2021 19:18 Ответить
по марці автомобіля вгадується чувак, що в совкові часи був близько до корита
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29.09.2021 19:24 Ответить
Чувак который был в то время близким к корыту сейчас на мерсе бы разьезжал... а это колхозник...десятый хозяин той волги...купленной за штуку..
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29.09.2021 19:36 Ответить
Чуваку 22 года . Что-то я запамятовал , совок когда развалился ?
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29.09.2021 19:43 Ответить
И заявление имеется, 3 гранатомета, 3 пулемета, заявления .... тоже 3.
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29.09.2021 19:57 Ответить
Раніше, при совку, на "волгах" їздили номенклатура, "спекулянти", та шахтьори із дамбаса. Сьогодні на таких "автомобілях" їздять бідняки, та "ностальжики" по совку. Навіть на "багатій" роССії" нормальні люди їздять на Мерсах, Тойотах, БМВ, та інших моделях із "проклятих" гейропи, японії, та "пєндосії" . На тазіках і волгах їздять бомжі та голота.
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29.09.2021 19:26 Ответить
розстріляти нах по закону воєнного часу
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29.09.2021 19:30 Ответить
Шефира!
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29.09.2021 22:05 Ответить
 
 