Житель Донетчины перевозил в "Волге" оружие и боеприпасы, - Нацгвардия

Военнослужащие 21-й отдельной бригады имени Петра Калнышевского на мобильном блокпосту вблизи Волновахи задержали гражданина, который перевозил 7 единиц оружия и патроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии, при осмотре в багажнике "Волги" гвардейцы обнаружили две единицы стрелкового оружия, 4 единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62 мм.

"22-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Для дальнейшего установления обстоятельств на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции", - отмечается в сообщении.

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