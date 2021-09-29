Вокруг Сум начали строить объездную дорогу, - ОГА
Вокруг города Сумы началось строительство объездной дороги.
Об этом сообщает в Facebook глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Это даст возможность разгрузить Сумы, потому что вопрос транспортной сети, вопросы ремонта мостов по городу надо было решать еще "вчера", — подчеркнул Живицкий.
Первый участок будущей дороги начинается на въезде в Сумы возле круга со стороны города Ромны, далее - через села Сад и Косовщина и с выходом на ул. Белопольский Шлях.
В будущем эта дорога будет продлена до направления к селу Юнаковка, что у границы с Россией.
Построить первую очередь объездной планируется в течение трех лет.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что при реализации программы "Большая стройка" особое внимание уделяется развитию инфраструктуры приграничных областей.
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