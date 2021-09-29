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Новости
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Вокруг Сум начали строить объездную дорогу, - ОГА

Вокруг Сум начали строить объездную дорогу, - ОГА

Вокруг города Сумы началось строительство объездной дороги.

Об этом сообщает в Facebook глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Это даст возможность разгрузить Сумы, потому что вопрос транспортной сети, вопросы ремонта мостов по городу надо было решать еще "вчера", — подчеркнул Живицкий.

Первый участок будущей дороги начинается на въезде в Сумы возле круга со стороны города Ромны, далее - через села Сад и Косовщина и с выходом на ул. Белопольский Шлях.

Вокруг Сум начали строить объездную дорогу, - ОГА 01

В будущем эта дорога будет продлена до направления к селу Юнаковка, что у границы с Россией.

Вокруг Сум начали строить объездную дорогу, - ОГА 02

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Построить первую очередь объездной планируется в течение трех лет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что при реализации программы "Большая стройка" особое внимание уделяется развитию инфраструктуры приграничных областей.

Автор: 

дороги (2512) Сумская область (3106) Сумы (1142) Живицкий Дмитрий (242) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
И не говори. Сегодня солнце взошло тоже благодаря их усилиям - до сих пор не могу нарадоваться. Вода в кране горячая - прямо ощущаешь, как слуги народа ее теплом сердец своих согрели. Новости правдивые - будто с уст супруги президента сняты. А дорога - это вообще именины сердца. Если б не Зеленский - ввек бы ее не видать. Теперь смотрю на план - и вижу ее. И радуюсь. Завтра утром снова солнце взойдет - опять будет повод для осанны.
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29.09.2021 19:35
+3
Начали строить еще в 2016м а Зе просто продолжает уже то что давным давно строят. И преподносит как "свой" проект.
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29.09.2021 19:58
+2
Что интересно. Если на пересечении дорог на Киев-Харьков собираются делать двухуровневую развязку, то зачем в прошлом и этом году там круг реконструировали? Бабло тратили?
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29.09.2021 19:54
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зачем сумам объездная, если земля плоская и за сумами ее края приподняты вверх и там дальше нет ничего
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29.09.2021 19:26 Ответить
Молодцы! Наконец то начали строить благодаря команде Президента Зеленского !
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29.09.2021 19:27 Ответить
И не говори. Сегодня солнце взошло тоже благодаря их усилиям - до сих пор не могу нарадоваться. Вода в кране горячая - прямо ощущаешь, как слуги народа ее теплом сердец своих согрели. Новости правдивые - будто с уст супруги президента сняты. А дорога - это вообще именины сердца. Если б не Зеленский - ввек бы ее не видать. Теперь смотрю на план - и вижу ее. И радуюсь. Завтра утром снова солнце взойдет - опять будет повод для осанны.
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29.09.2021 19:35 Ответить
Начали строить еще в 2016м а Зе просто продолжает уже то что давным давно строят. И преподносит как "свой" проект.
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29.09.2021 19:58 Ответить
И Что же они построили за половину десятилетия?.Кому ордена вешать?
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29.09.2021 21:37 Ответить
И не говори, как вообще Украина жила и процветала без припизидента янелоха оманского? Давай зеленым телепузикам ордена вешать?
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30.09.2021 09:11 Ответить
ти якийсь в'ялий бот. Мабуть тебе тримають на хвермі по знайомству
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30.09.2021 12:21 Ответить
Чекаю таку ж новину про Київ.
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29.09.2021 19:27 Ответить
Не будет такой новости, Зеля ненавидит Кличко, потому он принципиально не будут ничего строить в Киев
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29.09.2021 20:26 Ответить
Кличко -молодец!! Все мосты построил,метро.Пробок нет ,Метро не топит. Хороший хозяин..
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29.09.2021 21:38 Ответить
такі да, гарний. Не чота пейсатим коксонюхачам
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30.09.2021 12:19 Ответить
Что интересно. Если на пересечении дорог на Киев-Харьков собираются делать двухуровневую развязку, то зачем в прошлом и этом году там круг реконструировали? Бабло тратили?
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29.09.2021 19:54 Ответить
Дорога через п. Сад для большегрузов зимой будет просто экстрим. Или ее как китайцы сделают подвесной.
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30.09.2021 03:44 Ответить
Сподіваюсь, що транзитний трафік в Сумах у напрямках Харків-Юнаківка та Харків-Конотоп співставний із Великим витрачанням коштів на цю дорогу
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30.09.2021 12:18 Ответить
В Харьковской области транспортных переходов на Московию -тьма и без Юнаковки.
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30.09.2021 13:03 Ответить
Юнаківка - то погран переход?
Ну тоді це ще якось вкладається у логіку
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30.09.2021 13:15 Ответить
хоча дивно витрачати кошти на розбудову шляхів до агрессора
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30.09.2021 13:16 Ответить
И в Сумах и в Чернигове живут украинцы.Им тоже нужны дороги!!! Волков бояться- в лес не ходить!! Эти регионы -самые бедные в Украине.И не от хорошей жизни и идеологических интересов местное население занимается контрабандой.
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30.09.2021 13:35 Ответить
просто може повторитись ситуація з Донецьком - набудуємо доріг, мостів, аеропортів - а потім все відійде ворогу.
А ще шоб за 2 дні до Києва - побудуємо агрессору автобан за гроші Великого Крадівництва
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10.10.2021 20:24 Ответить
 
 