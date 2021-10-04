Беларусь выходит из соглашения с ЕС о возвращении нелегалов
Парламент Беларуси приостановил действие соглашения с Евросоюзом, по которому Минск должен был принимать обратно своих граждан и иностранцев, незаконно проникших с ее территории в страны ЕС.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой белорусское государственное информагентство "Белта".
Отмечается, что документ подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", предпринятые ЕС и его странами-участницами в отношении Беларуси, и предусматривает "освобождение белорусской стороны от обязательств" исполнять это соглашение.
"Я думаю, эта мера временная, и действие соглашения будет возобновлено после нормализации двусторонних отношений", - заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Документ был подписан 8 января 2020 года в Брюсселе. Беларусь ратифицировала его 9 апреля 2020 года, а в силу он вступил с 1 июля 2020 года.
С лета 2021 года Беларусь фактически не выполняет условия соглашения. В Польшу и страны Балтии из Беларуси прибывают множество нелегальных мигрантов.
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Впрочем можно и отстреливать. Нынче это точно не запрещено.
https://www.youtube.com/watch?v=Mvvp3RZHIzk
Я от е розумію, чи європейці вважають себе безсмертними
Щось типу залізна завіса 2.
(С)
А куда їх тепер дівати - і іноземців (читай чурок ) і громадян Білорусії ?
Тут без усяких договорів - однозначно ... Або країна згоджується їх прийняти , або не згоджується і відправляє назад !!!