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Беларусь (7765) нелегалы (451) Евросоюз (16683)

Беларусь выходит из соглашения с ЕС о возвращении нелегалов

Беларусь выходит из соглашения с ЕС о возвращении нелегалов

Парламент Беларуси приостановил действие соглашения с Евросоюзом, по которому Минск должен был принимать обратно своих граждан и иностранцев, незаконно проникших с ее территории в страны ЕС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой белорусское государственное информагентство "Белта".

Отмечается, что документ подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия", предпринятые ЕС и его странами-участницами в отношении Беларуси, и предусматривает "освобождение белорусской стороны от обязательств" исполнять это соглашение.

"Я думаю, эта мера временная, и действие соглашения будет возобновлено после нормализации двусторонних отношений", - заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Документ был подписан 8 января 2020 года в Брюсселе. Беларусь ратифицировала его 9 апреля 2020 года, а в силу он вступил с 1 июля 2020 года.

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С лета 2021 года Беларусь фактически не выполняет условия соглашения. В Польшу и страны Балтии из Беларуси прибывают множество нелегальных мигрантов.

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Топ комментарии
+12
Значит надо минировать границу густо густо или отстреливать.
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04.10.2021 18:35
+8
Мабуть вже треба припиняти називати Білорусь європейською країною.
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04.10.2021 18:38
+8
Поляки и литовцы уже силой их выкидывают назад. И это правильно.

https://www.youtube.com/watch?v=Mvvp3RZHIzk
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04.10.2021 18:53
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04.10.2021 18:27 Ответить
Ага, то есть сначала организовываешь мост переброски нелегалов к себе, потом автобусами подвозишь их к границе, где пограничники , зная укромные места, перекидывают их кишлаками к соседям, а потом запрещаешь им возвращать тебе их обратно. Профит
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04.10.2021 18:34 Ответить
Значит надо минировать границу густо густо или отстреливать.
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04.10.2021 18:35 Ответить
Протипіхотні міни наче заборонені. Нє?
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04.10.2021 18:37 Ответить
Да, но можно и имитационные патроны имитирующие взрыв противотанковой мины заложить.
Впрочем можно и отстреливать. Нынче это точно не запрещено.
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04.10.2021 18:39 Ответить
отстреливать никто не запрещал... парочку десятков = и все.... миграция кончилась в белоруське
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04.10.2021 23:26 Ответить
Поляки и литовцы уже силой их выкидывают назад. И это правильно.

https://www.youtube.com/watch?v=Mvvp3RZHIzk
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04.10.2021 18:53 Ответить
Отримайте газ разом з нелегалами..
Я от е розумію, чи європейці вважають себе безсмертними
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04.10.2021 18:36 Ответить
Они боягузы, вот и все. Не могут они противостоять людоедам, ментально не могут
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04.10.2021 18:59 Ответить
Мабуть вже треба припиняти називати Білорусь європейською країною.
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04.10.2021 18:38 Ответить
Значит на днях ожидается прилёт в Минск тысяч арабов и негров.
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04.10.2021 18:49 Ответить
Oni i ranse neprinimali nazad bezencev,tut nicego novogo.
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04.10.2021 19:12 Ответить
Я так підозрюю мета цих дій змотивувати європейські країни припинити видавати візи білорусам.
Щось типу залізна завіса 2.
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04.10.2021 19:22 Ответить
А щоби сказав з цього приводу Лесь Подеревянський?
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04.10.2021 21:07 Ответить
Миша (до Гриші). Сіжу я в баpе у Пpибалтіке, кpугом стаpінні стулья - ******* сдєлано! Заходить мудак і каже: "Ето мєсто мойо, может ви пєpєсядєтє?". А я говоpю: "Hе *** сєбє, ти шо оборзєл, может ти сам пєpєсядєш!"
(С)
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04.10.2021 21:24 Ответить
Минск должен был принимать обратно своих граждан и иностранцев, незаконно проникших с ее территории в страны ЕС. Источник:
А куда їх тепер дівати - і іноземців (читай чурок ) і громадян Білорусії ?
Тут без усяких договорів - однозначно ... Або країна згоджується їх прийняти , або не згоджується і відправляє назад !!!
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04.10.2021 21:36 Ответить
 
 