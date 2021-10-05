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Новости Отставка Разумкова
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ВР (27371) отставка (3146) Разумков Дмитрий (1520) Стефанчук Руслан (637) Корниенко (657)

Рада включила в повестку дня вопрос отставки Разумкова

Рада включила в повестку дня вопрос отставки Разумкова

Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За - 246 народных депутатов.

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Председательствующий на заседании первый вице-спикер Руслан Стефанчук перед голосованием предложил также рассмотреть этот вопрос в сроки, которые предлагает первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко.

Он напомнил, что вчера в Раду поступили подписные листы с 175 подписями нардепов для проведения этой процедуры.

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Те що я й писала - слідкуємо за інформаційними руками олігархів... !!!

1. Пінчук "великий Майданівейць" й ліберал вирішив грати спільно з усією Дніпровською мафією -СВ СЛ була на одну тему- Бабин ЯР , як в дні допиту Бурби була у нього одна тема -КОВІД.
2.Ахмєтов скоріше відкладає всюди свої яйця. Бо його Україна 24 два учорашні шоу не мовчали ".Ляшко "звєрствовал"не по-детскі
3. Юля вирішила шо ДНІПРОмафія її кинула , й зробила заяву на захист СВ СЛ Шустера , которого бойкотували ЗЕублюдки.

Й ГОЛОВНЕ ЯК НА МЕНЕ - ********* МОВЧИТЬ ЯК ПРО ЄРМАКА ЗАВЖДИ ТАК Й РАЗУМКОВА. Й ПРИ ЦЬОМУ УСІ КАНАЛИ ОЛІГАРХІВ МОВЧАЛИ ПРО ВАГНЕРГЕЙТ

Здогадки Солонтая на ПРЯМОМУ - а чи справді Разумкова абіжають, а може йдуть ТРЬОМА!!! шеренгами на перевибори РЕЖИМУ вова+ОПЗЖ+ РАЗУМКОВ ?
Й що важливо - ************ паралельно веде знову з нвим азартом ПОРОХ-ГОЛОВНА НЕБЕЗПЕКА - й ні слова про бунт у ВР ЗЕублюдків проти Разумкова.

РАЗУМКОВ -відставка- це спектакль довбаних кремлівьких єрамаків!
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05.10.2021 13:29 Ответить
Диктатура продолжает наступление.
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05.10.2021 13:31 Ответить
уря!
насилуют ВР в прямом эфире - жестокое порно прямо
- все как хотел мудрый и простой нарид когда добивался отмены деп.неприкосновенности...
- скоро как на Московии - не кому будет заступиться за этот простой и мудрый нарид..
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05.10.2021 13:35 Ответить
Да. Еще Бубочка с автоматом должен по сценарию завалить в Раде пару сосен.
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05.10.2021 13:38 Ответить
Склизко пришел, склизко ушел = а шо вы хотите, я же все по конституции делал(правда обделался)
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05.10.2021 13:35 Ответить
Больше треша! Вумний нарід должен быть занят сериалом Галабаротьки. Про надвигающийся кабздец зебилье не должно думать.
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05.10.2021 13:37 Ответить
да и пох- одного поля ягода. только за то, что оно было причастно к воцарению зелени, его колесовать нужно
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05.10.2021 13:52 Ответить
Разумков лжот!!!

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Регламент Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
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05.10.2021 15:27 Ответить
Почему п. 5 ст. 76 пропустили?

"5. Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні."

Разумкова хотят снять с должности 7-го числа, послезавтра. Как Счетная палата и спикер могут подать заключение и отчет не позже чем за 2 дня до пленарного заседания, когда это пленарное заседание будет послезавтра? То есть, им не дают физической возможности подготовить и подать эти документы, что нарушает требования Регламента.
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05.10.2021 23:34 Ответить
 
 