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Рада включила в повестку дня вопрос отставки Разумкова
Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За - 246 народных депутатов.
Председательствующий на заседании первый вице-спикер Руслан Стефанчук перед голосованием предложил также рассмотреть этот вопрос в сроки, которые предлагает первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко.
Он напомнил, что вчера в Раду поступили подписные листы с 175 подписями нардепов для проведения этой процедуры.
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Пожалуйста, подождите...
1. Пінчук "великий Майданівейць" й ліберал вирішив грати спільно з усією Дніпровською мафією -СВ СЛ була на одну тему- Бабин ЯР , як в дні допиту Бурби була у нього одна тема -КОВІД.
2.Ахмєтов скоріше відкладає всюди свої яйця. Бо його Україна 24 два учорашні шоу не мовчали ".Ляшко "звєрствовал"не по-детскі
3. Юля вирішила шо ДНІПРОмафія її кинула , й зробила заяву на захист СВ СЛ Шустера , которого бойкотували ЗЕублюдки.
Й ГОЛОВНЕ ЯК НА МЕНЕ - ********* МОВЧИТЬ ЯК ПРО ЄРМАКА ЗАВЖДИ ТАК Й РАЗУМКОВА. Й ПРИ ЦЬОМУ УСІ КАНАЛИ ОЛІГАРХІВ МОВЧАЛИ ПРО ВАГНЕРГЕЙТ
Здогадки Солонтая на ПРЯМОМУ - а чи справді Разумкова абіжають, а може йдуть ТРЬОМА!!! шеренгами на перевибори РЕЖИМУ вова+ОПЗЖ+ РАЗУМКОВ ?
Й що важливо - ************ паралельно веде знову з нвим азартом ПОРОХ-ГОЛОВНА НЕБЕЗПЕКА - й ні слова про бунт у ВР ЗЕублюдків проти Разумкова.
РАЗУМКОВ -відставка- це спектакль довбаних кремлівьких єрамаків!
насилуют ВР в прямом эфире - жестокое порно прямо
- все как хотел мудрый и простой нарид когда добивался отмены деп.неприкосновенности...
- скоро как на Московии - не кому будет заступиться за этот простой и мудрый нарид..
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Регламент Верховної Ради України
Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади
4. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році.
Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади
1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.
Верховная Рада решает когда голосовать!
НЕ позже 10-ти дней! А значит в любой день, в течении 10 дней "після включення цього питання до порядку денного сесії".
"5. Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніш як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні."
Разумкова хотят снять с должности 7-го числа, послезавтра. Как Счетная палата и спикер могут подать заключение и отчет не позже чем за 2 дня до пленарного заседания, когда это пленарное заседание будет послезавтра? То есть, им не дают физической возможности подготовить и подать эти документы, что нарушает требования Регламента.