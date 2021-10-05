Жене ветерана войны с Россией Макухи нужна помощь на лечение рака
У женщины диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. Операция стоит $20 тыс., а один день в больнице - 2 тыс. гривен.
Об этом пишет в Фейсбуке Андрей Маджаров, информирует Цензор.НЕТ.
"Макуха Леонид с августа 2014-го ушел на войну добровольцем в составе 79 бригады ДШВ (позывной Мак). Принимал непосредственное участие в обороне Мариуполя, а также населенных пунктов Мирное, Гранитное, Широкино, Новоселовка, Константиновка. Участвовал в рейде в Донецкую и Луганскую области в составе 25 и 95 ДШБ. Очень просим всех неравнодушных о помощи!" - написал он.
Помочь Леониду Макухе и его жене можно, перечислив любую сумму на карту 5168 7456 0187 7613.
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