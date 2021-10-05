Выявлена схема получения взяток при регистрации сельхозтехники, - СБУ. ФОТО
СБУ разоблачила масштабную коррупцию в одном из государственных предприятий, входящих в сферу управления Госпродпотребслужбы. Организаторы схемы получали взятки за внесение в госреестр данных относительно технического состояния сельхозтехники агропредприятий. По оперативным данным, "прибыль" участников схемы составляла около 30 млн грн в год.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что должностные лица госучреждения наладили коррупционный механизм получения взяток от владельцев агробизнеса. За различные суммы неправомерной выгоды чиновники обещали им выдачу "правильных" выводов по техосмотру сельскохозяйственных машин.
Кроме того, участники схемы "гарантировали" беспрепятственное внесение данных в единый государственный реестр. Для этого они вносили недостоверные сведения в соответствующую электронную информационную систему. Для передачи взяток организаторы сделки привлекли представителя аффилированной коммерческой структуры.
В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали одного из руководителей госучреждения и посредника при получении 210 тыс. грн взятки за выдачу и регистрацию 700 заключений.
Открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
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и вот скажите , неужели это не происки врага ,чтобы Украина не могла увеличить свой ВВП ????
вместо того , чтобы частникам создать условия выращивать на своей земле продукцию , их обдирают с самого начала до нитки
Мочи хапуг им в руки - плуг!
Хотя ведь были недолгие времена, когда такое было возможно.
1. В воюющей стране, наводнённой шпионами врага, в том числе в высших эшелонах власти, стране, страдающей от террористических актов и кибератак, главной контр-разведовательной спецслужбе страны на самом деле нечем заняться, кроме как взяточниками из сельхозинспекции, которые трактора колхозникам регистрируют ? При всей важности борьбы с коррупцией, конечно . . .
2. Взятки - подследственность НАБУ, а не СБУ. НО по Уголовно-процессуальному кодексу есть ряд "СБУшных" статей, в том числе кибер-статья 362 (вмешательство в работу информационных систем). По закону, если статья их, то "сопутствующие" статьи тоже расследуются СБУ - типа чтобы в рамках одного дела, потому что это целесообразно для процессуальной экономии. Что делает СБУ - взятка не их статья, но пощипать финансовый поток хочется, ну либо наказать кого-то, кто дорогу перешёл, либо статистику себе сделать (мотивы тут второстепенны). В результате натягивают сову на глобус, то есть притягивают статью 362 за уши к данной ситуации. Ну какое тут нафиг несанкционированное вмешательство в информационные системы лицом, имевшим к ним доступ ? Если чиновник ведёт реестр и вносит в него данные, то всё там "санкционировано". Другое дело, что эти данные он вносит из корыстных побуждений, но технику-то он регистрировал. Несанкционированное вмешательство лицом, имеющим доступ, это когда против интересов службы лицо, например, стёрло какую-то важную информацию, имеющую общественное значение (например, что военкомат 3 раза Зеленскому повестку в армию присылал, а того "не было дома"; или оцифрованные материалы уголовного дела Януковича во время его президентства, если бы такие хранились). Или если бы оператор компьютера, управляющего АЭС, скажем, по заданию страны-агрессора вирус занёс бы в программу. Или кто-то скопировал бы с компьютера государственную тайну (тогда пошла бы госисзмена и прицепом ст. 362, возможно).
Но тут никакого несанкционированного вмешательства нет - чиновник делал свою обычную работу, просто требовал мзду за это.
Неужели следователи СБУ не понимают этого ? И прокуроры, которые процессуальное руководство осуществляют ? Конечно, понимают. Просто именно этой службе хотелось хлопнуть взяточника, чтобы утереть нос НАБУ, что мы работаем, а где ваши результаты ?
А теперь ещё раз : КОНТРРАЗВЕДКЕ В ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ КРОМЕ КОЛХОЗНИКОВ-ВЗЯТОЧНИКОВ ?
3. И последнее, чисто с точки зрения общечеловеческих ценностей. Взяточник, конечно, моральный урод, тут спорить не о чем. Но зачем человека, который не террорист, не убийца, сопротивления 100% не оказывал, потому что в первую же секунду после слов "работает СБУ" штаны привёл в состояние, требующее стирки (взяточник-колхозник-чиновник, напоминаю), ЗАЧЕМ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА КЛАСТЬ ЛИЦОМ НА ЗЕМЛЮ ??? Вот какая в этом необходимость ? Тем более, что это уже не момент задержания, а момент фотосъёмки, ведь оперативники уже спокойненько стоят рядом, смотрят . . .
В терминологии Европейской конвенции по правам человека это называется "обращение, унижающее человеческое достоинство". Тем более, на улице на земле - а люди в курточках, то есть холодно - а может он почечник или лёгочник и пойдёт воспаление и он сдохнет из-за этого через 2 недели . . . Нет, поймите правильно, я не защищаю взяточника. И к фразам форумчан "нефиг было брать, не лежал бы" тоже готов. Но ведь люди - не быдло, мы же не в россии. Ну задержал, ну одел браслеты, так посади на стульчик, пускай сидит себе, пока процессуальное действие идёт (или в машину посади, если тот, что на улице лежит). Зачем вот это показательное русское "мордой в пол / землю" ?
Без конкуренції такі годівнички можуть працювати вічно.
На мою думку все промислове та комерційне обладнання, яке не випускається в Україні мало б завозитися або взагалі без оподаткування та зборів, або з символічними. Звичайно, я не маю на увазі офісну техніку. Хоча, для освітніх закладів і тут можна було б зробити виключення.
Крім того що, виведення з під оподаткування ввозу комерційного обладнання та техніки сприяло б зростанню економіки та виробництва, воно б вибило підгрунтя контрабіндистів.