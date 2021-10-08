В системе подготовки водителей будет учитываться европейская практика, - МВД

Будущие водители сначала будут проходить весь курс теории в автошколе, сдавать экзамен, и только после успешной его сдачи смогут приступить к практике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый рассказал, что на этой неделе Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Типичную учебную программу подготовки и переподготовки водителей транспортных средств". Изменения вступят в силу через полгода с момента официального опубликования постановления.

"Это один из важных шагов к приближению системы подготовки водителей к европейской практике и в целом в сфере допущение граждан к управлению транспортными средствами", - сказал он.

Так, постановлением определено минимальное количество учебных часов для подготовки, но при этом учебные заведения не ограничены в возможности введения в свои программы дополнительных занятий. Оптимизировано общее время подготовки водителей по всем категориям. В частности, по категории "В" уменьшено время теоретической подготовки с 100 до 63 часов, время практической подготовки не изменено - 40 часов.

Также обновлены темы по теоретической и практической подготовке, переподготовке водителей. Добавлен важный и самостоятельный учебный раздел "Медицинское обеспечение (меры помощи при ДТП)", актуализированное содержание тематических программ и введены темы, касающиеся питания транспортных средств с применением электрической энергии.

"Будущие водители сначала будут проходить весь курс теории в автошколе, сдавать экзамен, и только после успешной его сдачи смогут приступить к практике", - отметил Драпятый.

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