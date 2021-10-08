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МВД (9151) водительские права (153)

В системе подготовки водителей будет учитываться европейская практика, - МВД

В системе подготовки водителей будет учитываться европейская практика, - МВД

Будущие водители сначала будут проходить весь курс теории в автошколе, сдавать экзамен, и только после успешной его сдачи смогут приступить к практике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый рассказал, что на этой неделе Кабинет Министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Типичную учебную программу подготовки и переподготовки водителей транспортных средств". Изменения вступят в силу через полгода с момента официального опубликования постановления.

"Это один из важных шагов к приближению системы подготовки водителей к европейской практике и в целом в сфере допущение граждан к управлению транспортными средствами", - сказал он.

Так, постановлением определено минимальное количество учебных часов для подготовки, но при этом учебные заведения не ограничены в возможности введения в свои программы дополнительных занятий. Оптимизировано общее время подготовки водителей по всем категориям. В частности, по категории "В" уменьшено время теоретической подготовки с 100 до 63 часов, время практической подготовки не изменено - 40 часов.

Также обновлены темы по теоретической и практической подготовке, переподготовке водителей. Добавлен важный и самостоятельный учебный раздел "Медицинское обеспечение (меры помощи при ДТП)", актуализированное содержание тематических программ и введены темы, касающиеся питания транспортных средств с применением электрической энергии.

"Будущие водители сначала будут проходить весь курс теории в автошколе, сдавать экзамен, и только после успешной его сдачи смогут приступить к практике", - отметил Драпятый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня украинские водительские права действительны в ОАЭ, - МВД

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Топ комментарии
+5
Ой, бабки заплатив- і посвідчення в кишені.
А поки не заплатиш- сам не здаси.
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08.10.2021 16:57
+5
Если бы у нас МВД было европейское...
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08.10.2021 17:27
+4
И что теперь за $300 права не продадут? Какая разница по какой системе будут учить в автошколе если своим проституткам папики покупают права даже не открывая дверь автошколы
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08.10.2021 17:03
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Ой, бабки заплатив- і посвідчення в кишені.
А поки не заплатиш- сам не здаси.
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08.10.2021 16:57 Ответить
ой как золотая молодежь расстроилась ))))
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08.10.2021 16:59 Ответить
И что теперь за $300 права не продадут? Какая разница по какой системе будут учить в автошколе если своим проституткам папики покупают права даже не открывая дверь автошколы
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08.10.2021 17:03 Ответить
Если бы у нас МВД было европейское...
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08.10.2021 17:27 Ответить
по категории "В" уменьшено время теоретической подготовки с 100 до 63 часов - это давайте деньги за права, нечего на занятиях штаны протирать
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08.10.2021 17:38 Ответить
Забавно как повелось - после фразы "чтобы было как в Европе" интуитивно готовишься к тому,что тебя будут под этим предлогом жестко грабить.А если серьезено,права давно выдают всем кому попало,этот процес давно не контролируется государством.Пока мусоров не пересажают за коррупцию(а этого не будет),то все эти разговоры про европу пустой треп.
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08.10.2021 18:50 Ответить
Теперь два раза брать будут.
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08.10.2021 19:51 Ответить
Если выпускница на протяжении 2 первых лет убивает человека
или совершает ДТП с тяжкими последствиями, отвечать должна и автошкола.
Должна даваться гарантия качества подготовки.
С флешкой видеофиксации сдачи практических навыков.
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08.10.2021 20:54 Ответить
какая в жопу практика ??? у нас одна практика, дал денег, дали права, дал много денег права принесли домой..
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11.10.2021 11:09 Ответить
 
 