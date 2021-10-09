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Турция (3314) шпионаж (1350)

Турция задержала шестерых российских шпионов

Турецкие правоохранители задержали шестерых иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже. Гражданство задержанных не разглашается, однако на опубликованном местным изданием фото видно, что среди изъятого у задержанных - российский паспорт.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом сообщает телеканал Haber Turk.

Турецкие правоохранители сообщили, что иностранцев подозревают в попытке получить конфиденциальную информацию военного и политического характера, а также планировании вооруженных нападений.

У задержанных изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным прицелом, и патроны. Как свидетельствует опубликованное фото, у подозреваемых в шпионаже были российские паспорта.

Операцию по задержанию шпионов провели одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии. Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и Национальная разведывательная организация начали расследование.

Турция задержала шестерых российских шпионов 01
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Топ комментарии
+40
Есть такая кацапская скрепа - гаgить по всему свету.
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09.10.2021 18:42
+35
Коли вже Эрдоган зрозуміє, що з кацапнею не варто мати справ.
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09.10.2021 18:40
+25
Приехали посмотреть на шпили минареты Св. Софии.
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09.10.2021 18:44
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Коли вже Эрдоган зрозуміє, що з кацапнею не варто мати справ.
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09.10.2021 18:40 Ответить
да он как раз понимает. не сдал же их лукашенке
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09.10.2021 19:01 Ответить
Зрозуміємо, що він зрозумів коли зупинить контракт по С-400
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09.10.2021 23:50 Ответить
Помидоры и туристы с Нижнего Тагила для Эрдогана важнее
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09.10.2021 19:05 Ответить
Ми зрозуміти на можемо, а ти Ердогану щось кажеш.
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09.10.2021 19:44 Ответить
кадыровцы
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09.10.2021 18:41 Ответить
Совпадение? Не думаю... Петров и Боширов...
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09.10.2021 18:41 Ответить
Приехали посмотреть на шпили минареты Св. Софии.
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09.10.2021 18:44 Ответить
Шо! Опять?
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09.10.2021 19:36 Ответить
Есть такая кацапская скрепа - гаgить по всему свету.
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09.10.2021 18:42 Ответить
Та ні, канапи ******* жити там, де краще і там же серуть, а ******* роССію. Канап, це клініка, лікується відрубуванням голови, або повішанням на бірозі.
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09.10.2021 19:40 Ответить
"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает" Н.В. Гоголь (типа русский писатель )
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10.10.2021 10:59 Ответить
Половину за транзит теперь хйло платить будет
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09.10.2021 18:42 Ответить
Как свидетельствует опубликованное фото, у подозреваемых в шпионаже были российские паспорта. Источник:
К сожалению, торчащие за поясом вонючие лапти на фото не попали - турки побрезговали снимать "русский" дух.
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09.10.2021 18:47 Ответить
100% - це вагнерівці , яких видав наш клоун *********** !
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09.10.2021 18:48 Ответить
Ты очень расстроишься когда узнаешь кто на самом деле их выдал.
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09.10.2021 20:17 Ответить
невже сам святійший булочник?
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09.10.2021 21:18 Ответить
Министерство иностранных дел России следит за ситуацией с задержанием в Турции шести человек с российскими паспортами, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова
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09.10.2021 18:50 Ответить
Подглядывают..
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09.10.2021 19:02 Ответить
Надеюсь, будет следить до самой казни этих уродов. "Родина" всегда бросает сынков.
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09.10.2021 19:17 Ответить
А что, в Турции до сих пор есть смертная казнь?
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09.10.2021 20:43 Ответить
Якщо озброєні, то вже не шпіони,а бойовики чи бандюки.
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09.10.2021 18:51 Ответить
Террористы
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09.10.2021 19:03 Ответить
Дивно.
Колись мене турки тормознули в АП Анталії.
-- У вас є 1000 доллярів?
-- Ні. Тільки 2000 єврів.
Показав гаманця... ...і пішов собі вільно далі.
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09.10.2021 19:02 Ответить
У нас не затримують...😊 Вони у нас в пошані, працюють Козирями в "святая святих" і навіть зливають відкрито спец.операції...
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09.10.2021 19:06 Ответить
В Немытой Орде уже готовятся к ответу - заливают соляру в бульдозеры.
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09.10.2021 19:06 Ответить
може забить нахрен башмаками, или "обеспокоенностью " обойдутся?

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09.10.2021 19:09 Ответить
_От сссуки же путлеровские! А ведь пойманная рыба - лишь малая доля той, что ещё плавает. По всему миру.
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09.10.2021 19:09 Ответить
Складається таке враження, що підозру прокуратура в Україні оголошує для того, щоб піозрювані збирали бабло відкупитися. Бо після гучних "підозр" немає гучних посадок.

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09.10.2021 19:48 Ответить
бедные помидоры, опять бесславно помирать под бульдозером...
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09.10.2021 19:55 Ответить
А что еще Турция хотела? Если тебе Россия поставляет С-400, то партия российских шпионов и диверсантов, которые любят "смотреть на купола", прилагается в качестве обязательной нагрузки. Как труды Брежнева к редкой литературе в советском книжном магазине. Отказаться невозможно, брать можно только всё сразу.
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09.10.2021 20:15 Ответить
Путлер пакостит... он же Х...йло - ему положено пакостить
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09.10.2021 20:22 Ответить
Если к нам пригласить турецких спецов то всю Банковую сразу в ростов отправят
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09.10.2021 20:35 Ответить
Ща турки кацапов быстро на бутылку посадят. Ето им не Украина где извиняются и отпускают
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09.10.2021 20:40 Ответить
каци там заспівають скоренько,розв*яжуть язики
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09.10.2021 21:00 Ответить
апять ударвспину
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09.10.2021 20:42 Ответить
Гадят по всему миру
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09.10.2021 20:44 Ответить
https://ua.news/ru/vydeo-veteran-ato-majman-zdorov-y-rasskazal-kak-ego-zakazal-nardep-kyva/ Киви в Турцию своих наемников недавно отправил убить, или покалечить атошника , что ему https://www.youtube.com/watch?v=f9Q1d49wIQ8 морду начистил в кафе в Киеве пару лет назад. Что это за депутат такой, спрашивается?! Научный гений, мать твою? Мстительная гамняшка с депутатским иммунитетом!
Вот у кого армия, а не у Семенченко, что сидит в СИЗО по надуманным обвинениям, что у него армия.
СБУ и прочие потешные правоохренительные органы Украины в упор этого Киви, поздравляющего Уйла Владимировича с ДР, не замечают! Это маразм какой то!
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09.10.2021 20:47 Ответить
ну это кацапы попали. безопаснее на лугандон было съездить. хотя конечно 21 век, но все же, традиции, история, руки может и не отрубят, сразу.
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09.10.2021 20:59 Ответить
помучають трохи але не назовсім бо судити треба
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09.10.2021 21:03 Ответить
1 Мая Штирлиц залпом выпил бутылку шнапса и склонился над картой мира, - еге неудержимо рвало на Родину. )))
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09.10.2021 21:23 Ответить
До речі, 1Травня у фашистській Німеччині було таким же державним святом, як і у радянському союзі.
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09.10.2021 22:59 Ответить
То ви не зрозуміли анекдот?
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09.10.2021 23:01 Ответить
шестерых ? Не зря встреча с ****** прошла. Результативно
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09.10.2021 21:25 Ответить
"руSSкий мир" везде и повсюду сеет смерть: отравления, убийства, диверсии.
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09.10.2021 22:56 Ответить
Росія відреагує, як завжди-це підла провокація проти наших відпускників а взагалі -то нас там навіть немає.
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10.10.2021 11:45 Ответить
И никакого вагнергейта себе.
А у нас турки...
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11.10.2021 06:42 Ответить
 
 