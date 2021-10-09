Турция задержала шестерых российских шпионов
Турецкие правоохранители задержали шестерых иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже. Гражданство задержанных не разглашается, однако на опубликованном местным изданием фото видно, что среди изъятого у задержанных - российский паспорт.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН, об этом сообщает телеканал Haber Turk.
Турецкие правоохранители сообщили, что иностранцев подозревают в попытке получить конфиденциальную информацию военного и политического характера, а также планировании вооруженных нападений.
У задержанных изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным прицелом, и патроны. Как свидетельствует опубликованное фото, у подозреваемых в шпионаже были российские паспорта.
Операцию по задержанию шпионов провели одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии. Группа управления по борьбе с терроризмом Стамбула и Национальная разведывательная организация начали расследование.
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шпилиминареты Св. Софии.
К сожалению, торчащие за поясом вонючие лапти на фото не попали - турки побрезговали снимать "русский" дух.
Колись мене турки тормознули в АП Анталії.
-- У вас є 1000 доллярів?
-- Ні. Тільки 2000 єврів.
Показав гаманця... ...і пішов собі вільно далі.
Вот у кого армия, а не у Семенченко, что сидит в СИЗО по надуманным обвинениям, что у него армия.
СБУ и прочие потешные правоохренительные органы Украины в упор этого Киви, поздравляющего Уйла Владимировича с ДР, не замечают! Это маразм какой то!
А у нас турки...