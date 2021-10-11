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В вопросе списания вагонов по возрасту необходимо найти баланс интересов, – эксперт

В вопросе списания вагонов по возрасту необходимо найти баланс интересов, – эксперт

Списание вагонов по возрасту - это вопрос, где необходимо найти четкий баланс интересов и провести адекватные экономические расчеты. В противном случае в целом позитивная идея может привести к негативным последствиям.

Об этом заявил руководитель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко, комментируя очередную инициативу Министерства инфраструктуры о списании вагонов по возрасту.

"Укрзализныця имеет три направления – это тяга, пути и собственно подвижной состав. Единственная часть, где произошел процесс дерегуляции и куда смогли зайти частные собственники – это подвижный состав. Но чтобы не возникло дефицита вагонов в случае, если все старые вагоны будут списаны, должен быть адекватный экономический расчет. То есть, это вопрос управленческий, потому что Укрзализныце тоже необходимо зарабатывать деньги", – пояснил эксперт.

С другой стороны, как указывает Криворучко, – частный капитал не может участвовать в тяге – то есть, закупать и использовать собственные локомотивы на железных дорогах, и в путях.

"За пути и за тягу отвечает Укрзализныця. Состояние там плачевное, и бизнес вообще никак на это не влияет. То есть, невозможно ничего самостоятельно сделать, даже часть путей отремонтировать, потому что это собственно запрещено законом. Это не вписывается в текущую экономическую ситуацию! Поэтому да, Укрзализныце надо сосредоточиться на путях и локомотивах. И поэтому тут нужен разумный баланс интересов", – резюмировал эксперт.

Напомним, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой и Министерством юстиции.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству Укрзализныци следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов.

Автор: 

Укрзализныця (2753) вагоны (179)


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11.10.2021 16:46 Ответить
В вопросе списания вагонов по возрасту необходимо найти баланс интересов... бенефициаров.
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11.10.2021 16:48 Ответить
Какой нахрен баланс интересов. Любой транспорт списывается актом о техническом состоянии и непригодности к дальнейшей эксплуатации. Неважно сколько по времени он отработал. Ибо на протяжении его эксплуатации могли проводится капитальные ремонты, которые по сути могли обновлять целые узлы.
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11.10.2021 17:00 Ответить
Ремонты?

"...
Из машины: И я вас понимаю. Если б вы не были так заняты, вы бы увидели, что мы уже двое суток стоим на ремонте.
Капитан: Но я не вижу никаких изменений.
Из машины: Это уже другой разговор: в другом месте, с другими людьми... Ремонт - это не действие. Это состояние. Вы вошли в ремонт, это не значит, что кто-то что-то начал. Вы вышли из ремонта, это не значит, что кто-то что-то сделал."

(c) М.Жванецкий "Еврейский пароход"
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11.10.2021 17:19 Ответить
 
 