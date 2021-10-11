Умер украинский рок-музыкант, фронтмен "Мертвого півня" Мисько Барбара

Сегодня, 11 октября, внезапно скончался украинский музыкант и актер Михаил (Мисько) Барбара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Причина смерти неизвестна. Артист был дома в Харькове. Накануне чувствовал себя нехорошо - вызывали скорую. Позже он лег спать и больше не проснулся.

Мисько Барбара родился во Львове 14 ноября 1971 года. В 1989-м он стал соучредителем группы "Мертвий півень" во Львове. Музыканты исполняли песни на стихи известных украинских поэтов. Группа просуществовала до 2011 года. Барбара также играл в харьковском театре "Арабески", главный режиссер которого - его супруга Светлана Олешко. Помочь ей можно, переведя деньги на карту: 5168 7422 1952 9124.

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Детали о прощании сообщат позже.