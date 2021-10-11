Помер український рок-музикант, фронтмен "Мертвого півня" Місько Барбара

Сьогодні, 11 жовтня, раптово помер український музикант і актор Михайло (Місько) Барбара.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Причина смерті невідома. Артист був удома в Харкові. Напередодні почувався зле - викликали швидку. Пізніше він ліг спати і більше не прокинувся.

Місько Барбара народився у Львові 14 листопада 1971 року. У 1989-му він став співзасновником гурту "Мертвий півень" у Львові. Музиканти виконували пісні на вірші відомих українських поетів. Група проіснувала до 2011 року. Барбара також грав у харківському театрі "Арабески", головний режисер якого - його дружина Світлана Олешко. Допомогти їй можна, переказавши гроші на картку: 5168 7422 1952 9124.

Деталі про прощання повідомлять пізніше.

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