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Помер один з перших українських IT-підприємців Олексій Мась

Помер один з перших українських IT-підприємців Олексій Мась

Мась був творцем Infostore, iForum і mail.ua.

Олексій пішов з життя 6 жовтня у віці 47 років. Про це повідомили в соцмережах його друзі і близькі, інформує Цензор.НЕТ.

Брат Олексія Віктор Мась зазначив, що причиною смерті стала хвороба. Деталі невідомі.

Олексій Мась був одним з піонерів і перших серійних підприємців уанету, пише MC Today. Він створив файлообмінник Infostore, поштовий сервіс Mail.ua, а також був одним з ідейних натхненників і організаторів айті-форуму iForum.

Кілька років Олексій пропрацював в "Київстар" радником з IT- та digital-напрямку колишнього президента компанії Петра Чернишова. Його завданням був пошук стартапів для інтеграції в компанію.

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У 2019 він пішов з корпорації заради власного проєкту - "крафтових соцмереж". Це онлайн-спільноти, створені під індивідуальні потреби замовника. Олексій говорив, що його проєкт має потенціал стати українським "єдинорогом" - стартапом з капіталізацією в мільярд доларів.

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Топ коментарі
+24
Спочивай з миром.
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08.10.2021 20:22
+16
😪😪😪шкода , що йдуть такі талановиті люди !
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08.10.2021 20:28
+5
RIP.
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08.10.2021 21:00
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Спочивай з миром.
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08.10.2021 20:22 Відповісти
😪😪😪шкода , що йдуть такі талановиті люди !
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08.10.2021 20:28 Відповісти
Земля пухом. Были хоть и фейсбучными, но френдами.

Талантище!

Больно.
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08.10.2021 20:35 Відповісти
Еще 6 октября постил в ФБ как ни в чем не бывало. Напоминал за предстоящий "Инвест Ринг".

Мда... PIP.

Прощай, "красная рубашка"...
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08.10.2021 20:47 Відповісти
Вечная память.
Но, справедливости ради, с их приходом Киевстар стал стремительно терять позиции и превратился в унылое дерьмо, почта распооагалась на российских серверах, а перед переездом все аккаунты были проданы каким-то аферистам.
Форум - вообще хз что, на которм толкутся дебилы типа Арахамии.
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08.10.2021 20:42 Відповісти
а хто казав, що таланти захищені від тенденцій суспільства?
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08.10.2021 21:24 Відповісти
Когда пахнет капитализацией в миллиард долларов, чудес не бывает.
Пример Рудольфа Дизеля и других светлых голов весьма красноречив.
А уж в нашей небольшевисткой укгаинской Украине - подавно.
Когда известно более 90% "что к чему", автор становится лишним.
ДТП, бытовой конфликт, болезнь, одним словом - он умирает.
А его ноу-хау переходит под контроль апологетов "цап-царапа".
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08.10.2021 20:44 Відповісти
Печальбеда. Земля пухом. Надо було привитися.
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08.10.2021 20:49 Відповісти
от онкологии прививок еще не придумали..
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09.10.2021 10:54 Відповісти
Тоді вибачення, я не знав. Просто вчора помер від ковидли відомий коуч-тренер Микола Сапсан. Вів здоровий спосіб життя, згубних звичок не мав, був спортивним але це не допомогло. Подумав, що й тут те саме.
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09.10.2021 19:22 Відповісти
RIP.
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08.10.2021 21:00 Відповісти
три гривни.
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08.10.2021 21:10 Відповісти
RIP
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08.10.2021 21:37 Відповісти
Infostore был популярным.....
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08.10.2021 22:26 Відповісти
болезнь "новичок" ? если не хочешь работать на фсб. . .
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09.10.2021 00:36 Відповісти
Infostore был набит под завязку детским порно.
Mail.ua продал врагам, на чём поймалось много наших, не дуже обізнаних людей.
Нет причин сожалеть

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09.10.2021 06:35 Відповісти
Вот прям под завязку? А там ничего такого ни разу не встречал!
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09.10.2021 10:57 Відповісти
Ага СПАСИБО.... Спасибо киевсралу и всем его айтишникам За НЕВОЗМОЖНОСТЬ блокировки со стороны киевсрала всех тех мудаков которые достают тбея по 5 раз "Абонент бажаэ здійснити дзвінок за Ваш рахунок". Вот "спасибо", отдельная "благодарность за СПАМ-смс. И ты даже не можешь узнать с КАКОГО номера пришла СМС.
Киевсрал - "З думкою про бабло".
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09.10.2021 07:13 Відповісти
Динозавр юанета, но сейчас ему нечего уже предложить было. Кто перестроился создали депозитфото, а его инфостор сработал, так как не было регуляции и конкуренции. В 2000х было много айтишников довольно успешных тогда, но ставших ненужными в 2010х.
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09.10.2021 08:09 Відповісти
Давай заодно расскажи про свои успехи
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09.10.2021 10:56 Відповісти
 
 