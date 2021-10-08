Помер один з перших українських IT-підприємців Олексій Мась
Мась був творцем Infostore, iForum і mail.ua.
Олексій пішов з життя 6 жовтня у віці 47 років. Про це повідомили в соцмережах його друзі і близькі, інформує Цензор.НЕТ.
Брат Олексія Віктор Мась зазначив, що причиною смерті стала хвороба. Деталі невідомі.
Олексій Мась був одним з піонерів і перших серійних підприємців уанету, пише MC Today. Він створив файлообмінник Infostore, поштовий сервіс Mail.ua, а також був одним з ідейних натхненників і організаторів айті-форуму iForum.
Кілька років Олексій пропрацював в "Київстар" радником з IT- та digital-напрямку колишнього президента компанії Петра Чернишова. Його завданням був пошук стартапів для інтеграції в компанію.
У 2019 він пішов з корпорації заради власного проєкту - "крафтових соцмереж". Це онлайн-спільноти, створені під індивідуальні потреби замовника. Олексій говорив, що його проєкт має потенціал стати українським "єдинорогом" - стартапом з капіталізацією в мільярд доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Талантище!
Больно.
Мда... PIP.
Прощай, "красная рубашка"...
Но, справедливости ради, с их приходом Киевстар стал стремительно терять позиции и превратился в унылое дерьмо, почта распооагалась на российских серверах, а перед переездом все аккаунты были проданы каким-то аферистам.
Форум - вообще хз что, на которм толкутся дебилы типа Арахамии.
Пример Рудольфа Дизеля и других светлых голов весьма красноречив.
А уж в нашей небольшевисткой укгаинской Украине - подавно.
Когда известно более 90% "что к чему", автор становится лишним.
ДТП, бытовой конфликт, болезнь, одним словом - он умирает.
А его ноу-хау переходит под контроль апологетов "цап-царапа".
Mail.ua продал врагам, на чём поймалось много наших, не дуже обізнаних людей.
Нет причин сожалеть
Киевсрал - "З думкою про бабло".