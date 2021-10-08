Оприлюднено кадри з місця смерті нардепа Полякова. ФОТО

У мережі з'явилося перше фото з місця смерті народного депутата Антона Полякова (група "За майбутнє"). Увага, у новині присутні кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та особам зі слабкою психікою.

Знімок публікує Telegram-канал "Монастир", передає Цензор.НЕТ.

Також цей канал наводить деякі подробиці смерті народного обранця. Нібито водій таксі підібрав Полякова в районі Ленінградської площі. Нардеп попросив підвезти його до якогось ресторану.

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"За 100 грн Поляков попросив чоловіка підвезти його до якогось ресторану. При цьому нардеп ледве стояв на ногах і від нього несло алкоголем. Уже в машині Полякову стало зовсім зле", - стверджується в повідомленні.





Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть".