Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим

Сьогодні, 8 жовтня, знайдено мертвим народного депутата України Антона Полякова.

Про це розповів ексспікер ВР Дмитро Разумков у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Жахливий ранок! Сьогодні вночі о 2:45 помер народний депутат Антон Поляков. Стало зле в таксі. Співчуття рідним і близьким", - повідомила нардепка "СН" Юлія Гришина.

"Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті народного депутата України Антона Полякова", - повідомила поліція Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів просто в туалеті ВР, - нардеп Поляков. ВIДЕО

"Сьогодні, 8 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті", - повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

У відомстві уточнили, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

Нагадаємо в листопаді 2019 року фракція "Слуга народу" виключила Полякова зі своїх лав. Сам депутат заявив про те, що це пов'язано з його ініціативою щодо збору підписів за відставку тодішнього Генерального прокурора Руслана Рябошапки, яка не увінчалася успіхом. Також перед виключенням Поляков проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до тодішнього глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні тодішній голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступнтк Олександр Корнієнко.





