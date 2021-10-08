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Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим

Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим

Сьогодні, 8 жовтня, знайдено мертвим народного депутата України Антона Полякова.

Про це розповів ексспікер ВР Дмитро Разумков у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Жахливий ранок! Сьогодні вночі о 2:45 помер народний депутат Антон Поляков. Стало зле в таксі. Співчуття рідним і близьким", - повідомила нардепка "СН" Юлія Гришина.

"Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті народного депутата України Антона Полякова", - повідомила поліція Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів просто в туалеті ВР, - нардеп Поляков. ВIДЕО

"Сьогодні, 8 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті", - повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

У відомстві уточнили, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

Нагадаємо в листопаді 2019 року фракція "Слуга народу" виключила Полякова зі своїх лав. Сам депутат заявив про те, що це пов'язано з його ініціативою щодо збору підписів за відставку тодішнього Генерального прокурора Руслана Рябошапки, яка не увінчалася успіхом. Також перед виключенням Поляков проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до тодішнього глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні тодішній голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступнтк Олександр Корнієнко.


Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим 01
Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим 02

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Топ коментарі
+49
Адекватна людина не може бути спочатку у фракції слуг, а потім у за майбутнє
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08.10.2021 08:16
+29
Что-то мне подсказывает, что 99% прочитавших эту новость посетила скромная улыбка Моны Лизы.
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08.10.2021 08:17
+26
Сказал что слуги в туалете радыполучают деньги в конвертах за принятие закона об олигархах вот и поплатился. Жёсткая дисциплина у слуг.
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08.10.2021 08:17
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Наче адекватний був чувак.
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08.10.2021 08:13 Відповісти
Адекватна людина не може бути спочатку у фракції слуг, а потім у за майбутнє
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08.10.2021 08:16 Відповісти
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08.10.2021 08:24 Відповісти
А адекватный человек может быть в СДПУ(о),а потом в регионах?
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08.10.2021 09:32 Відповісти
Скажем так, на момент описаньіх вами собьітий єтот человек скорее бьіл оппортунистом, человеком без принципов, но с интересами. С тех пор правда прошло уже 20 лет, за такое время люди могут сильно меняться. Поляков на момент смерти все еще бьіл в партии каломойского.
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08.10.2021 13:59 Відповісти
Ставленик Коломойського. Був вигнаний із фракції СН за те, що блокував "антиколомойский" закон своїм поправочним спамом.
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08.10.2021 08:17 Відповісти
Скільки каломойшиних сосен із "За майбутнє" проголосувало ЗА "антиколомойський" закон?
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08.10.2021 08:24 Відповісти
18 із 22 бєнін х повій проголосували ЗА "антиколомойський" закон.

Це демонструє який цей зеленський закон насправді "антиколомойський".
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08.10.2021 08:30 Відповісти
Это тот который к закону о выборах 6000 поправок подал, адекват ещё тот
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08.10.2021 08:17 Відповісти
Що ти мелеш? Він був людиною коломойши, та закидав спамом у 6000 поправок закон проти Бєні.
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08.10.2021 08:23 Відповісти
адекватность там и рядом не стояла , что то между эпсилоном и дельтой в произведении Хаксли
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08.10.2021 09:30 Відповісти
Його часто запрошували на ПРЯМИЙ і склалось враження що нормальний чувак, хоча і з своєю позицією.
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08.10.2021 09:38 Відповісти
Святкував відставку спікера
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08.10.2021 08:14 Відповісти
і випив кави...
краще б я напередодні тієї кави не пив, казав жінці болотов перед смертю...
а раніше був лідером лнр і водієм о.єфремова..
бережіть луческу, а то після серії невдач в запоріжжі на стадіоні зляже задовго до завершеня контракту
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08.10.2021 10:10 Відповісти
Член депутатської групи "Партія "За майбутнє"
Голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.
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08.10.2021 08:16 Відповісти
І колишній слуга.
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08.10.2021 08:22 Відповісти
ЗеМайбах це і є слуга Наро- ой Бені тільки в інший обгортці
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08.10.2021 08:56 Відповісти
Сказал что слуги в туалете радыполучают деньги в конвертах за принятие закона об олигархах вот и поплатился. Жёсткая дисциплина у слуг.
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08.10.2021 08:17 Відповісти
сговор уборщиц рады - раскрыто место, которое они предоставляли для этих тайных оборудок
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08.10.2021 10:12 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что 99% прочитавших эту новость посетила скромная улыбка Моны Лизы.
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08.10.2021 08:17 Відповісти
І згадалася фраза індійського радіо-діджея із Far Cry 4 - "карма, она такая ****..."
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08.10.2021 09:09 Відповісти
чого був знайдeний? таксiст нe знав що у нього людина в салонi? в таксi з помeрлим вeсь час хтось був. так чого знайдeний?
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08.10.2021 08:22 Відповісти
- Труп "слуги наріду" в таксі, - замислено сказав перший коп і спитав водія м'яко та ввічливо: - Ваш зелібобстер?
- Ніт! - відповів таксист страшним голосом, - підкинув Порошенко!

© Михайло Булгаков, так би мовити...
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08.10.2021 09:41 Відповісти
Это Вы про валюту в уборной?
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08.10.2021 10:17 Відповісти
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08.10.2021 10:38 Відповісти
Ай да Вельт ( Булгаков) , ай да с.... сын... А.С.Пушкин , так би мовити
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08.10.2021 13:57 Відповісти
Зачистка "несогласних" йде повним ходом. "Черти" бакланова стараються
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08.10.2021 08:23 Відповісти
никому новичек не напоминает
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08.10.2021 10:40 Відповісти
кажуть за голосування по відставці розумкова платили до 300 кусків зелені, може обмивав?
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08.10.2021 08:25 Відповісти
..зелёное убивает..(
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08.10.2021 08:26 Відповісти
За три дні до смерті Поляков заявив, що "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів прямо в туалеті ВР. Источник:
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08.10.2021 08:51 Відповісти
В 2:45 я сегодня проснулся у себя дома, пошёл пописать (избыточно перепитым на ночь чаем( и снова лёг. Какое такси?!

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08.10.2021 08:27 Відповісти
R.I.P.
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08.10.2021 08:34 Відповісти
Его в могилу провожал насмешек шквал,иные хохотали просто бешенно,и только я,и только я один рыдал,я так мечтал узреть его повешенным.
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08.10.2021 08:38 Відповісти
Епітафія.
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08.10.2021 08:46 Відповісти
АраХамскя сказало что с депутатами которые голосуют "против" линии партии
будет отдельный разговор. Это подготовка к "разговору"
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08.10.2021 08:42 Відповісти
Він має бути першим підозрюваним в замові вбивства.
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08.10.2021 09:17 Відповісти
Если бы это произошло с кем угодно, никто бы и не заметил. А тут сразу оперативно-следственная группа... Пока нет заключения судебной экспертизы, не достаточно ли просто - следователя? Как для любого другого гражданина?
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08.10.2021 08:55 Відповісти
Можливо щось не те з*їв. Не в "Велюрі" був, там можуть бути несвіжі каклєти.
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08.10.2021 08:56 Відповісти
Губа́ми отруївся... 🍄🍄🍄
(а 15 рубаних поранень - бо губи́ їсти не хотів)
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08.10.2021 09:49 Відповісти
Это он внёс более 500 поправок в антиколомойский закон.. ??
Бенина подстилка..
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08.10.2021 08:56 Відповісти
За майбутнє!!!... Сила воли наверное подкачала, а лёгкие не подвели. Бац...і вже в майбутньому, вот это настоящий чемпион ☺️
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08.10.2021 08:59 Відповісти
Бац...і вже в майбутньому
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08.10.2021 09:37 Відповісти
))) згадав анекдота з індійським присмаком:

Пологове відділення. Народжується дитина - і замість кричати, як усі немовлята, моторошно регоче. Усім у палаті містично страшно. Пупоріз-піхвознавець, трохи оговтавшись:
- Т... ти чого іржеш?
Лічінус (кошмарним голосом):
- Ні, ну це реально смішно... Мене на першому поверсі в реанімації відкачують - А Я ВЖЕ ТУТ!..
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08.10.2021 09:57 Відповісти
Бе-е- ларусия-я, а-алая-я за-аря-я...
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08.10.2021 09:00 Відповісти
Ещё один "сгорел на работе", туда ему и дорога.
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08.10.2021 09:03 Відповісти
У меня прям дежавю, внараша 2002-2005гг
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08.10.2021 09:03 Відповісти
Похоже на обычный передоз.
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08.10.2021 09:03 Відповісти
Це той поляков який розповідав про хабарі в слугах народу?Співпадіння чи в Україні з'явився свій "новачок"
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08.10.2021 09:05 Відповісти
так что - это только средина октября и начало общего мора?
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08.10.2021 09:12 Відповісти
Я так розумію, що по аналогії Труханова, поліція не змогла встановити хто був за кермом таксі? Смерть Полякова перебиває всі офшори і "вагнерівців" і одночасно немає проблеми у "слуг", яких він піддавав критики. "Совпадение"?
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08.10.2021 09:20 Відповісти
А ще - залякати отару баранів слуг, щоб замовкли і не піддавали критики політику патрії і її вождів.
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08.10.2021 09:40 Відповісти
"Умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть"! Что - то не доходит.😀
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08.10.2021 09:20 Відповісти
Якщо це Ви написали мені, то відповім - що ні, не доходить і на це є багато причин. Поперше-сліди пошкодження на шиї (можливо душили), або погашали супротив, щоб ввести якусь ін'єкцію. (Бо діюча влада підтримує дружні стосунки з диктаторами, які цю зброю використовують по всьому світу). По друге, чому він знаходився в таксі, яке кудись їхало? Чи можливо таксист лікар? По третє, як не крути, він критикував "слуг" за гроші в конвертах від олфгархів.
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08.10.2021 09:33 Відповісти


Соупадение ?
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08.10.2021 09:22 Відповісти
Схоже, найцікавішим в усій цій інформації є таке:

Поляков очолював підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.
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08.10.2021 09:24 Відповісти
передозировка препаратами всегда плохо заканчивается
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08.10.2021 09:26 Відповісти
Вот и первое политическое убийство при клоуне
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08.10.2021 09:47 Відповісти
як би сумно це не звучало, переголосування в 206 окрузі покаже наскільки високий рейтінг сн на Чернігівщині, А про полякова лише добре чи нічого, я скромно промовчу
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08.10.2021 09:49 Відповісти
А что значит "найден"? Стало плохо - вызвали скорую - умер(скорая гдето выкинула?) - полиция нашла? Выверты журналюг - а получат по морде в банке - сразу вопят "замах на свободу слова".Отака ж вона - свобода.
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08.10.2021 09:49 Відповісти
он был просто не вакцинирован
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08.10.2021 10:00 Відповісти
а каким образом естественная смерть происходит при умышленном убийстве ?
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08.10.2021 10:03 Відповісти
Элементарно Ватсон. На него вчера в раде Порошенко так грозно посмотрел, тот испугался и умер. Порошенко получит обвинение в умышленном убийстве а Полякову поставят диагноз естественная смерть от испуга.
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08.10.2021 10:17 Відповісти
Где гневный видосик с обещанием мести от зепрезика? Интересно, сколько личного состава было отряжено на прочесывание( больше или меньше по сравнению с фейковым покушением на жидокровельный материал) прочесывала ли нацгвардия район преступления с собаками и тд?
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08.10.2021 10:19 Відповісти
У 2019 році https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=206.html обраний народним депутатом 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" як безпартійний.

З 10 листопада до 16 грудня 2019 року - член партії "Слуга народу".u

15 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ БУВ ВИКЛЮЧЕНИЙ З ФРАКЦІЇ https://www.chesno.org/party/1991/ "СЛУГА НАРОДУ" .

Поляков https://web.archive.org/save/https:/gordonua.com/ukr/news/politics/-skorohod-ta-poljakova-vikljuchili-z-fraktsiji-sluga-narodu-1427405.html назвав це рішення політичною розправою .

До червня 2020 року був позафракційним.
Нині - член депутатської групи партії "За майбутнє

2 вересня 2020 року невідомі в Києві https://web.archive.org/save/https:/www.unian.ua/incidents/hto-takiy-anton-polyakov-napad-na-polyakova-v-kiyevi-shcho-trapilosya-novini-ukrajina-11132330.html напали на нардепа Антона Полякова.

21 вересня 2020 року партія "https://www.chesno.org/post/4089/ За майбутнє "

https://web.archive.org/save/https:/www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105131-deputat-polakov-balotuetsa-u-meri-cernigova.html висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.
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08.10.2021 10:20 Відповісти
ЗА ТРИ ДНЯ ДО СМЕРТИ ПОЛЯКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО "СЛУГАМ НАРОДА" РАЗДАВАЛИ ДЕНЬГИ ЗА ПОДДЕРЖКУ ЗАКОНА ОБ ОЛИГАРХАХ ПРЯМО В ТУАЛЕТЕ ВР.
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08.10.2021 10:21 Відповісти
ПОЧАЛОСЬ!! ВИКОПУЙ КУЛЕМЕТА!!
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08.10.2021 10:24 Відповісти
Что он делал в три часа ночи в такси? К кому ехал, от кого? Тут надо разбираться не пару дней.
Но думаю те кто расправился с Поляковым разбираться не станут.
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08.10.2021 10:31 Відповісти
Зеленые твари начали за свои деньги убивать. Ожидаемо, конечно, но... Вернулись времена Кучмы и Януковича: "естественная" смерть после того как заявил о раздаче денег депутатам.
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08.10.2021 12:22 Відповісти
он слишком много знал о туалетных делах в ВР.....
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09.10.2021 10:50 Відповісти
Що це за дебільна стаття - "Навмисне вбивство/ Природня смерть"?
Це звучить як беременна незаймана
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09.10.2021 11:03 Відповісти
 
 