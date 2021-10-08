Нардепа Антона Полякова знайдено мертвим
Сьогодні, 8 жовтня, знайдено мертвим народного депутата України Антона Полякова.
Про це розповів ексспікер ВР Дмитро Разумков у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Жахливий ранок! Сьогодні вночі о 2:45 помер народний депутат Антон Поляков. Стало зле в таксі. Співчуття рідним і близьким", - повідомила нардепка "СН" Юлія Гришина.
"Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті народного депутата України Антона Полякова", - повідомила поліція Києва.
"Сьогодні, 8 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті", - повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
У відомстві уточнили, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.
Нагадаємо в листопаді 2019 року фракція "Слуга народу" виключила Полякова зі своїх лав. Сам депутат заявив про те, що це пов'язано з його ініціативою щодо збору підписів за відставку тодішнього Генерального прокурора Руслана Рябошапки, яка не увінчалася успіхом. Також перед виключенням Поляков проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до тодішнього глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні тодішній голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступнтк Олександр Корнієнко.
Будь ласка, зачекайте...
Це демонструє який цей зеленський закон насправді "антиколомойський".
краще б я напередодні тієї кави не пив, казав жінці болотов перед смертю...
а раніше був лідером лнр і водієм о.єфремова..
бережіть луческу, а то після серії невдач в запоріжжі на стадіоні зляже задовго до завершеня контракту
Голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.
- Ніт! - відповів таксист страшним голосом, - підкинув Порошенко!
© Михайло Булгаков, так би мовити...
будет отдельный разговор. Это подготовка к "разговору"
(а 15 рубаних поранень - бо губи́ їсти не хотів)
Бенина подстилка..
Пологове відділення. Народжується дитина - і замість кричати, як усі немовлята, моторошно регоче. Усім у палаті містично страшно. Пупоріз-піхвознавець, трохи оговтавшись:
- Т... ти чого іржеш?
Лічінус (кошмарним голосом):
- Ні, ну це реально смішно... Мене на першому поверсі в реанімації відкачують - А Я ВЖЕ ТУТ!..
Соупадение ?
Поляков очолював підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.
З 10 листопада до 16 грудня 2019 року - член партії "Слуга народу".u
15 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ БУВ ВИКЛЮЧЕНИЙ З ФРАКЦІЇ https://www.chesno.org/party/1991/ "СЛУГА НАРОДУ" .
Поляков https://web.archive.org/save/https:/gordonua.com/ukr/news/politics/-skorohod-ta-poljakova-vikljuchili-z-fraktsiji-sluga-narodu-1427405.html назвав це рішення політичною розправою .
До червня 2020 року був позафракційним.
Нині - член депутатської групи партії "За майбутнє
2 вересня 2020 року невідомі в Києві https://web.archive.org/save/https:/www.unian.ua/incidents/hto-takiy-anton-polyakov-napad-na-polyakova-v-kiyevi-shcho-trapilosya-novini-ukrajina-11132330.html напали на нардепа Антона Полякова.
21 вересня 2020 року партія "https://www.chesno.org/post/4089/ За майбутнє "
https://web.archive.org/save/https:/www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105131-deputat-polakov-balotuetsa-u-meri-cernigova.html висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.
Но думаю те кто расправился с Поляковым разбираться не станут.
Це звучить як беременна незаймана