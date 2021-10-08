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Новости Умер нардеп Поляков
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Нардеп Антон Поляков найден мертвым

Нардеп Антон Поляков найден мертвым

Сегодня, 8 октября, был найден мертвым народный депутат Украины Антон Поляков (группа "За майбутнє").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР, - нардеп Поляков. ВИДЕО

"Ужасное утро! Сегодня ночью в 2.45 умер народный депутат Антон Поляков. Стало плохо в такси. Соболезнования родным и близким", - сообщила нардеп "СН" Юлия Гришина.

"Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти народного депутата Украины Антона Полякова", - сообщила полиция Киева.

"Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", - сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В ведомстве уточнили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Напомним в ноябре 2019 года фракция "Слуга народа" исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку тогдашнего Генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом. Также перед исключением Поляков проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к тогдашнему главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали тогдашний председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Нардеп Антон Поляков найден мертвым 01
Нардеп Антон Поляков найден мертвым 02

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Топ комментарии
+49
Адекватна людина не може бути спочатку у фракції слуг, а потім у за майбутнє
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08.10.2021 08:16
+29
Что-то мне подсказывает, что 99% прочитавших эту новость посетила скромная улыбка Моны Лизы.
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08.10.2021 08:17
+26
Сказал что слуги в туалете радыполучают деньги в конвертах за принятие закона об олигархах вот и поплатился. Жёсткая дисциплина у слуг.
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08.10.2021 08:17
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Правила форума Совет форумчан
Наче адекватний був чувак.
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08.10.2021 08:13 Ответить
Адекватна людина не може бути спочатку у фракції слуг, а потім у за майбутнє
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08.10.2021 08:16 Ответить
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08.10.2021 08:24 Ответить
А адекватный человек может быть в СДПУ(о),а потом в регионах?
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08.10.2021 09:32 Ответить
Скажем так, на момент описаньіх вами собьітий єтот человек скорее бьіл оппортунистом, человеком без принципов, но с интересами. С тех пор правда прошло уже 20 лет, за такое время люди могут сильно меняться. Поляков на момент смерти все еще бьіл в партии каломойского.
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08.10.2021 13:59 Ответить
Ставленик Коломойського. Був вигнаний із фракції СН за те, що блокував "антиколомойский" закон своїм поправочним спамом.
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08.10.2021 08:17 Ответить
Скільки каломойшиних сосен із "За майбутнє" проголосувало ЗА "антиколомойський" закон?
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08.10.2021 08:24 Ответить
18 із 22 бєнін х повій проголосували ЗА "антиколомойський" закон.

Це демонструє який цей зеленський закон насправді "антиколомойський".
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08.10.2021 08:30 Ответить
Это тот который к закону о выборах 6000 поправок подал, адекват ещё тот
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08.10.2021 08:17 Ответить
Що ти мелеш? Він був людиною коломойши, та закидав спамом у 6000 поправок закон проти Бєні.
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08.10.2021 08:23 Ответить
адекватность там и рядом не стояла , что то между эпсилоном и дельтой в произведении Хаксли
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08.10.2021 09:30 Ответить
Його часто запрошували на ПРЯМИЙ і склалось враження що нормальний чувак, хоча і з своєю позицією.
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08.10.2021 09:38 Ответить
Святкував відставку спікера
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08.10.2021 08:14 Ответить
і випив кави...
краще б я напередодні тієї кави не пив, казав жінці болотов перед смертю...
а раніше був лідером лнр і водієм о.єфремова..
бережіть луческу, а то після серії невдач в запоріжжі на стадіоні зляже задовго до завершеня контракту
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08.10.2021 10:10 Ответить
Член депутатської групи "Партія "За майбутнє"
Голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.
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08.10.2021 08:16 Ответить
І колишній слуга.
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08.10.2021 08:22 Ответить
ЗеМайбах це і є слуга Наро- ой Бені тільки в інший обгортці
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08.10.2021 08:56 Ответить
Сказал что слуги в туалете радыполучают деньги в конвертах за принятие закона об олигархах вот и поплатился. Жёсткая дисциплина у слуг.
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08.10.2021 08:17 Ответить
сговор уборщиц рады - раскрыто место, которое они предоставляли для этих тайных оборудок
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08.10.2021 10:12 Ответить
Что-то мне подсказывает, что 99% прочитавших эту новость посетила скромная улыбка Моны Лизы.
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08.10.2021 08:17 Ответить
І згадалася фраза індійського радіо-діджея із Far Cry 4 - "карма, она такая ****..."
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08.10.2021 09:09 Ответить
чого був знайдeний? таксiст нe знав що у нього людина в салонi? в таксi з помeрлим вeсь час хтось був. так чого знайдeний?
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08.10.2021 08:22 Ответить
- Труп "слуги наріду" в таксі, - замислено сказав перший коп і спитав водія м'яко та ввічливо: - Ваш зелібобстер?
- Ніт! - відповів таксист страшним голосом, - підкинув Порошенко!

© Михайло Булгаков, так би мовити...
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08.10.2021 09:41 Ответить
Это Вы про валюту в уборной?
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08.10.2021 10:17 Ответить
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08.10.2021 10:38 Ответить
Ай да Вельт ( Булгаков) , ай да с.... сын... А.С.Пушкин , так би мовити
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08.10.2021 13:57 Ответить
Зачистка "несогласних" йде повним ходом. "Черти" бакланова стараються
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08.10.2021 08:23 Ответить
никому новичек не напоминает
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08.10.2021 10:40 Ответить
кажуть за голосування по відставці розумкова платили до 300 кусків зелені, може обмивав?
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08.10.2021 08:25 Ответить
..зелёное убивает..(
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08.10.2021 08:26 Ответить
За три дні до смерті Поляков заявив, що "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів прямо в туалеті ВР. Источник:
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08.10.2021 08:51 Ответить
В 2:45 я сегодня проснулся у себя дома, пошёл пописать (избыточно перепитым на ночь чаем( и снова лёг. Какое такси?!

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08.10.2021 08:27 Ответить
R.I.P.
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08.10.2021 08:34 Ответить
Его в могилу провожал насмешек шквал,иные хохотали просто бешенно,и только я,и только я один рыдал,я так мечтал узреть его повешенным.
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08.10.2021 08:38 Ответить
Епітафія.
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08.10.2021 08:46 Ответить
АраХамскя сказало что с депутатами которые голосуют "против" линии партии
будет отдельный разговор. Это подготовка к "разговору"
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08.10.2021 08:42 Ответить
Він має бути першим підозрюваним в замові вбивства.
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08.10.2021 09:17 Ответить
Если бы это произошло с кем угодно, никто бы и не заметил. А тут сразу оперативно-следственная группа... Пока нет заключения судебной экспертизы, не достаточно ли просто - следователя? Как для любого другого гражданина?
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08.10.2021 08:55 Ответить
Можливо щось не те з*їв. Не в "Велюрі" був, там можуть бути несвіжі каклєти.
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08.10.2021 08:56 Ответить
Губа́ми отруївся... 🍄🍄🍄
(а 15 рубаних поранень - бо губи́ їсти не хотів)
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08.10.2021 09:49 Ответить
Это он внёс более 500 поправок в антиколомойский закон.. ??
Бенина подстилка..
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08.10.2021 08:56 Ответить
За майбутнє!!!... Сила воли наверное подкачала, а лёгкие не подвели. Бац...і вже в майбутньому, вот это настоящий чемпион ☺️
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08.10.2021 08:59 Ответить
Бац...і вже в майбутньому
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08.10.2021 09:37 Ответить
))) згадав анекдота з індійським присмаком:

Пологове відділення. Народжується дитина - і замість кричати, як усі немовлята, моторошно регоче. Усім у палаті містично страшно. Пупоріз-піхвознавець, трохи оговтавшись:
- Т... ти чого іржеш?
Лічінус (кошмарним голосом):
- Ні, ну це реально смішно... Мене на першому поверсі в реанімації відкачують - А Я ВЖЕ ТУТ!..
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08.10.2021 09:57 Ответить
Бе-е- ларусия-я, а-алая-я за-аря-я...
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08.10.2021 09:00 Ответить
Ещё один "сгорел на работе", туда ему и дорога.
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08.10.2021 09:03 Ответить
У меня прям дежавю, внараша 2002-2005гг
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08.10.2021 09:03 Ответить
Похоже на обычный передоз.
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08.10.2021 09:03 Ответить
Це той поляков який розповідав про хабарі в слугах народу?Співпадіння чи в Україні з'явився свій "новачок"
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08.10.2021 09:05 Ответить
так что - это только средина октября и начало общего мора?
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08.10.2021 09:12 Ответить
Я так розумію, що по аналогії Труханова, поліція не змогла встановити хто був за кермом таксі? Смерть Полякова перебиває всі офшори і "вагнерівців" і одночасно немає проблеми у "слуг", яких він піддавав критики. "Совпадение"?
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08.10.2021 09:20 Ответить
А ще - залякати отару баранів слуг, щоб замовкли і не піддавали критики політику патрії і її вождів.
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08.10.2021 09:40 Ответить
"Умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть"! Что - то не доходит.😀
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08.10.2021 09:20 Ответить
Якщо це Ви написали мені, то відповім - що ні, не доходить і на це є багато причин. Поперше-сліди пошкодження на шиї (можливо душили), або погашали супротив, щоб ввести якусь ін'єкцію. (Бо діюча влада підтримує дружні стосунки з диктаторами, які цю зброю використовують по всьому світу). По друге, чому він знаходився в таксі, яке кудись їхало? Чи можливо таксист лікар? По третє, як не крути, він критикував "слуг" за гроші в конвертах від олфгархів.
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08.10.2021 09:33 Ответить


Соупадение ?
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08.10.2021 09:22 Ответить
Схоже, найцікавішим в усій цій інформації є таке:

Поляков очолював підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.
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08.10.2021 09:24 Ответить
передозировка препаратами всегда плохо заканчивается
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08.10.2021 09:26 Ответить
Вот и первое политическое убийство при клоуне
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08.10.2021 09:47 Ответить
як би сумно це не звучало, переголосування в 206 окрузі покаже наскільки високий рейтінг сн на Чернігівщині, А про полякова лише добре чи нічого, я скромно промовчу
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08.10.2021 09:49 Ответить
А что значит "найден"? Стало плохо - вызвали скорую - умер(скорая гдето выкинула?) - полиция нашла? Выверты журналюг - а получат по морде в банке - сразу вопят "замах на свободу слова".Отака ж вона - свобода.
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08.10.2021 09:49 Ответить
он был просто не вакцинирован
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08.10.2021 10:00 Ответить
а каким образом естественная смерть происходит при умышленном убийстве ?
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08.10.2021 10:03 Ответить
Элементарно Ватсон. На него вчера в раде Порошенко так грозно посмотрел, тот испугался и умер. Порошенко получит обвинение в умышленном убийстве а Полякову поставят диагноз естественная смерть от испуга.
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08.10.2021 10:17 Ответить
Где гневный видосик с обещанием мести от зепрезика? Интересно, сколько личного состава было отряжено на прочесывание( больше или меньше по сравнению с фейковым покушением на жидокровельный материал) прочесывала ли нацгвардия район преступления с собаками и тд?
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08.10.2021 10:19 Ответить
У 2019 році https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=206.html обраний народним депутатом 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" як безпартійний.

З 10 листопада до 16 грудня 2019 року - член партії "Слуга народу".u

15 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ БУВ ВИКЛЮЧЕНИЙ З ФРАКЦІЇ https://www.chesno.org/party/1991/ "СЛУГА НАРОДУ" .

Поляков https://web.archive.org/save/https:/gordonua.com/ukr/news/politics/-skorohod-ta-poljakova-vikljuchili-z-fraktsiji-sluga-narodu-1427405.html назвав це рішення політичною розправою .

До червня 2020 року був позафракційним.
Нині - член депутатської групи партії "За майбутнє

2 вересня 2020 року невідомі в Києві https://web.archive.org/save/https:/www.unian.ua/incidents/hto-takiy-anton-polyakov-napad-na-polyakova-v-kiyevi-shcho-trapilosya-novini-ukrajina-11132330.html напали на нардепа Антона Полякова.

21 вересня 2020 року партія "https://www.chesno.org/post/4089/ За майбутнє "

https://web.archive.org/save/https:/www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105131-deputat-polakov-balotuetsa-u-meri-cernigova.html висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.
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08.10.2021 10:20 Ответить
ЗА ТРИ ДНЯ ДО СМЕРТИ ПОЛЯКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО "СЛУГАМ НАРОДА" РАЗДАВАЛИ ДЕНЬГИ ЗА ПОДДЕРЖКУ ЗАКОНА ОБ ОЛИГАРХАХ ПРЯМО В ТУАЛЕТЕ ВР.
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08.10.2021 10:21 Ответить
ПОЧАЛОСЬ!! ВИКОПУЙ КУЛЕМЕТА!!
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08.10.2021 10:24 Ответить
Что он делал в три часа ночи в такси? К кому ехал, от кого? Тут надо разбираться не пару дней.
Но думаю те кто расправился с Поляковым разбираться не станут.
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08.10.2021 10:31 Ответить
Зеленые твари начали за свои деньги убивать. Ожидаемо, конечно, но... Вернулись времена Кучмы и Януковича: "естественная" смерть после того как заявил о раздаче денег депутатам.
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08.10.2021 12:22 Ответить
он слишком много знал о туалетных делах в ВР.....
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09.10.2021 10:50 Ответить
Що це за дебільна стаття - "Навмисне вбивство/ Природня смерть"?
Це звучить як беременна незаймана
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09.10.2021 11:03 Ответить
 
 