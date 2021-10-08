Нардеп Антон Поляков найден мертвым
Сегодня, 8 октября, был найден мертвым народный депутат Украины Антон Поляков (группа "За майбутнє").
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ужасное утро! Сегодня ночью в 2.45 умер народный депутат Антон Поляков. Стало плохо в такси. Соболезнования родным и близким", - сообщила нардеп "СН" Юлия Гришина.
"Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти народного депутата Украины Антона Полякова", - сообщила полиция Киева.
"Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", - сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
В ведомстве уточнили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.
Напомним в ноябре 2019 года фракция "Слуга народа" исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку тогдашнего Генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом. Также перед исключением Поляков проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к тогдашнему главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали тогдашний председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.
Пожалуйста, подождите...
Це демонструє який цей зеленський закон насправді "антиколомойський".
краще б я напередодні тієї кави не пив, казав жінці болотов перед смертю...
а раніше був лідером лнр і водієм о.єфремова..
бережіть луческу, а то після серії невдач в запоріжжі на стадіоні зляже задовго до завершеня контракту
Голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.
- Ніт! - відповів таксист страшним голосом, - підкинув Порошенко!
© Михайло Булгаков, так би мовити...
будет отдельный разговор. Это подготовка к "разговору"
(а 15 рубаних поранень - бо губи́ їсти не хотів)
Бенина подстилка..
Пологове відділення. Народжується дитина - і замість кричати, як усі немовлята, моторошно регоче. Усім у палаті містично страшно. Пупоріз-піхвознавець, трохи оговтавшись:
- Т... ти чого іржеш?
Лічінус (кошмарним голосом):
- Ні, ну це реально смішно... Мене на першому поверсі в реанімації відкачують - А Я ВЖЕ ТУТ!..
Соупадение ?
Поляков очолював підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.
З 10 листопада до 16 грудня 2019 року - член партії "Слуга народу".u
15 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ БУВ ВИКЛЮЧЕНИЙ З ФРАКЦІЇ https://www.chesno.org/party/1991/ "СЛУГА НАРОДУ" .
Поляков https://web.archive.org/save/https:/gordonua.com/ukr/news/politics/-skorohod-ta-poljakova-vikljuchili-z-fraktsiji-sluga-narodu-1427405.html назвав це рішення політичною розправою .
До червня 2020 року був позафракційним.
Нині - член депутатської групи партії "За майбутнє
2 вересня 2020 року невідомі в Києві https://web.archive.org/save/https:/www.unian.ua/incidents/hto-takiy-anton-polyakov-napad-na-polyakova-v-kiyevi-shcho-trapilosya-novini-ukrajina-11132330.html напали на нардепа Антона Полякова.
21 вересня 2020 року партія "https://www.chesno.org/post/4089/ За майбутнє "
https://web.archive.org/save/https:/www.ukrinform.ua/rubric-elections/3105131-deputat-polakov-balotuetsa-u-meri-cernigova.html висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.
Но думаю те кто расправился с Поляковым разбираться не станут.
Це звучить як беременна незаймана