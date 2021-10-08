Смерть нардепа Полякова: поліція встановлює обставини, відкрито кримінальне провадження з позначкою "природна смерть"
Сьогодні, 8 жовтня, до поліції Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Як повідомили в поліції, оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та інші профільні служби.
"Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата. Тіло загиблого буде направлене на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.
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6 квітня 2020 року стало відомо, що Поляков подав 6000 правок до другого читання законопроєкту про банки і банківську діяльність, який український парламент розглядає на вимогу МВФ, і який покликаний запобігти можливому поверненню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA ПриватБанку колишнім власникам за рішенням суду. Загалом Поляков і ще троє депутатів (серед них депутат від «Слуг народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ольга Василевська-Смаглюк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] ) з неформальної «групи Коломойського»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] подали 13000 правок, що за оцінками журналістів є рекордом в історії української законотворчостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 Центр протидії корупції розцінює правки як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B4 флуд , що має на меті заблокувати прийняття законопроєктуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
Ту все согласно методичек ФСБ