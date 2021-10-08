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Смерть нардепа Полякова: полиция устанавливает обстоятельства, открыто уголовное производство с пометкой "естественная смерть"

Смерть нардепа Полякова: полиция устанавливает обстоятельства, открыто уголовное производство с пометкой

Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщили в полиции, оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы.

"Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят все необходимые первоочередные следственные действия для установления обстоятельств смерти народного депутата. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти", - говорится в сообщении

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Антон Поляков найден мертвым
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Топ комментарии
+4
Это не фейковые "обстрелы машины" шифера
Ту все согласно методичек ФСБ
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08.10.2021 08:37
+3
Зе, убирает оппонентов. Кто следующий?
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08.10.2021 08:39
+2
Поліція імені Антона Геращенко встановить таку причину смерті, яку замовлять із ОПи.
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08.10.2021 08:32
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сбу-сбу?
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08.10.2021 08:19 Ответить
Бог все бачить.

6 квітня 2020 року стало відомо, що Поляков подав 6000 правок до другого читання законопроєкту про банки і банківську діяльність, який український парламент розглядає на вимогу МВФ, і який покликаний запобігти можливому поверненню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA ПриватБанку колишнім власникам за рішенням суду. Загалом Поляков і ще троє депутатів (серед них депутат від «Слуг народу» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ольга Василевська-Смаглюк https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] ) з неформальної «групи Коломойського»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] подали 13000 правок, що за оцінками журналістів є рекордом в історії української законотворчостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97 Центр протидії корупції розцінює правки як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%B4 флуд , що має на меті заблокувати прийняття законопроєктуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
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08.10.2021 08:21 Ответить
будут еще три мясяца его картой голосовать
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08.10.2021 08:31 Ответить
Поліція імені Антона Геращенко встановить таку причину смерті, яку замовлять із ОПи.
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08.10.2021 08:32 Ответить
Ермак Новичком отравил
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08.10.2021 08:35 Ответить
За три дні до смерті Поляков заявив, що "Слугам народу" роздавали гроші за підтримку закону про олігархів прямо в туалеті ВР. Источник:
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08.10.2021 08:50 Ответить
Это не фейковые "обстрелы машины" шифера
Ту все согласно методичек ФСБ
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08.10.2021 08:37 Ответить
Отряд не заметил потери бойца....
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08.10.2021 08:39 Ответить
ВР розвалюється і вимирає, давай термінові перевибори ВР і преза.
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08.10.2021 08:39 Ответить
Зе, убирает оппонентов. Кто следующий?
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08.10.2021 08:39 Ответить
Все указывает на то, что причиной смерти оказалось плоскстопие.
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08.10.2021 09:57 Ответить
 
 