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Скончался один из первых украинских IT-предпринимателей Алексей Мась

Скончался один из первых украинских IT-предпринимателей Алексей Мась

Мась был создателем Infostore, iForum и mail.ua.

Алексей ушел из жизни 6 октября в возрасте 47 лет. Об этом сообщили в соцсетях его друзья и близкие, информирует Цензор.НЕТ.

Брат Алексея Виктор Мась отметил, что причиной смерти стала болезнь. Детали неизвестны.

Алексей Мась был одним из пионеров и первых серийных предпринимателей уанета, пишет MC Today. Он создал файлообменник Infostore, почтовый сервис Mail.ua, а тажке был одни из идейных вдохновителей и организаторов айти-форума iForum.

Несколько лет Алексей проработал в "Киевстар" советником по IT- и digital-направлению бывшего президента компании Петра Чернышова. Его задачей был поиск стартапов для интеграции в компанию.

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В 2019 году он ушел из корпорации ради собственного проекта – "крафтовых соцсетей". Это онлайн-сообщества, созданные под индивидуальные потребности заказчика. Алексей говорил, что у его проекта есть потенциал стать украинским "единорогом" – стартапом с капитализацией в миллиард долларов.

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Топ комментарии
+24
Спочивай з миром.
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08.10.2021 20:22
+16
😪😪😪шкода , що йдуть такі талановиті люди !
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08.10.2021 20:28
+5
RIP.
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08.10.2021 21:00
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Спочивай з миром.
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08.10.2021 20:22 Ответить
😪😪😪шкода , що йдуть такі талановиті люди !
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08.10.2021 20:28 Ответить
Земля пухом. Были хоть и фейсбучными, но френдами.

Талантище!

Больно.
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08.10.2021 20:35 Ответить
Еще 6 октября постил в ФБ как ни в чем не бывало. Напоминал за предстоящий "Инвест Ринг".

Мда... PIP.

Прощай, "красная рубашка"...
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08.10.2021 20:47 Ответить
Вечная память.
Но, справедливости ради, с их приходом Киевстар стал стремительно терять позиции и превратился в унылое дерьмо, почта распооагалась на российских серверах, а перед переездом все аккаунты были проданы каким-то аферистам.
Форум - вообще хз что, на которм толкутся дебилы типа Арахамии.
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08.10.2021 20:42 Ответить
а хто казав, що таланти захищені від тенденцій суспільства?
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08.10.2021 21:24 Ответить
Когда пахнет капитализацией в миллиард долларов, чудес не бывает.
Пример Рудольфа Дизеля и других светлых голов весьма красноречив.
А уж в нашей небольшевисткой укгаинской Украине - подавно.
Когда известно более 90% "что к чему", автор становится лишним.
ДТП, бытовой конфликт, болезнь, одним словом - он умирает.
А его ноу-хау переходит под контроль апологетов "цап-царапа".
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08.10.2021 20:44 Ответить
Печальбеда. Земля пухом. Надо було привитися.
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08.10.2021 20:49 Ответить
от онкологии прививок еще не придумали..
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09.10.2021 10:54 Ответить
Тоді вибачення, я не знав. Просто вчора помер від ковидли відомий коуч-тренер Микола Сапсан. Вів здоровий спосіб життя, згубних звичок не мав, був спортивним але це не допомогло. Подумав, що й тут те саме.
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09.10.2021 19:22 Ответить
RIP.
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08.10.2021 21:00 Ответить
три гривни.
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08.10.2021 21:10 Ответить
RIP
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08.10.2021 21:37 Ответить
Infostore был популярным.....
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08.10.2021 22:26 Ответить
болезнь "новичок" ? если не хочешь работать на фсб. . .
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09.10.2021 00:36 Ответить
Infostore был набит под завязку детским порно.
Mail.ua продал врагам, на чём поймалось много наших, не дуже обізнаних людей.
Нет причин сожалеть

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09.10.2021 06:35 Ответить
Вот прям под завязку? А там ничего такого ни разу не встречал!
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09.10.2021 10:57 Ответить
Ага СПАСИБО.... Спасибо киевсралу и всем его айтишникам За НЕВОЗМОЖНОСТЬ блокировки со стороны киевсрала всех тех мудаков которые достают тбея по 5 раз "Абонент бажаэ здійснити дзвінок за Ваш рахунок". Вот "спасибо", отдельная "благодарность за СПАМ-смс. И ты даже не можешь узнать с КАКОГО номера пришла СМС.
Киевсрал - "З думкою про бабло".
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09.10.2021 07:13 Ответить
Динозавр юанета, но сейчас ему нечего уже предложить было. Кто перестроился создали депозитфото, а его инфостор сработал, так как не было регуляции и конкуренции. В 2000х было много айтишников довольно успешных тогда, но ставших ненужными в 2010х.
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09.10.2021 08:09 Ответить
Давай заодно расскажи про свои успехи
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09.10.2021 10:56 Ответить
 
 