Скончался один из первых украинских IT-предпринимателей Алексей Мась
Мась был создателем Infostore, iForum и mail.ua.
Алексей ушел из жизни 6 октября в возрасте 47 лет. Об этом сообщили в соцсетях его друзья и близкие, информирует Цензор.НЕТ.
Брат Алексея Виктор Мась отметил, что причиной смерти стала болезнь. Детали неизвестны.
Алексей Мась был одним из пионеров и первых серийных предпринимателей уанета, пишет MC Today. Он создал файлообменник Infostore, почтовый сервис Mail.ua, а тажке был одни из идейных вдохновителей и организаторов айти-форума iForum.
Несколько лет Алексей проработал в "Киевстар" советником по IT- и digital-направлению бывшего президента компании Петра Чернышова. Его задачей был поиск стартапов для интеграции в компанию.
В 2019 году он ушел из корпорации ради собственного проекта – "крафтовых соцсетей". Это онлайн-сообщества, созданные под индивидуальные потребности заказчика. Алексей говорил, что у его проекта есть потенциал стать украинским "единорогом" – стартапом с капитализацией в миллиард долларов.
Пожалуйста, подождите...
Талантище!
Больно.
Мда... PIP.
Прощай, "красная рубашка"...
Но, справедливости ради, с их приходом Киевстар стал стремительно терять позиции и превратился в унылое дерьмо, почта распооагалась на российских серверах, а перед переездом все аккаунты были проданы каким-то аферистам.
Форум - вообще хз что, на которм толкутся дебилы типа Арахамии.
Пример Рудольфа Дизеля и других светлых голов весьма красноречив.
А уж в нашей небольшевисткой укгаинской Украине - подавно.
Когда известно более 90% "что к чему", автор становится лишним.
ДТП, бытовой конфликт, болезнь, одним словом - он умирает.
А его ноу-хау переходит под контроль апологетов "цап-царапа".
Mail.ua продал врагам, на чём поймалось много наших, не дуже обізнаних людей.
Нет причин сожалеть
Киевсрал - "З думкою про бабло".