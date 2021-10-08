Обнародованы кадры с места смерти нардепа Полякова. ФОТО
В сети появилось первое фото с места смерти народного депутата Антона Полякова (группа "За майбутнє"). Внимание, в новости присутствуют кадры нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и лицам со слабой психикой.
Снимок публикует Telegram-канал "Монастырь", передает Цензор.НЕТ.
Также этот канал приводит некоторые подробности смерти народного избранника. Якобы водитель такси подобрал Полякова в районе Ленинградской площади. Нардеп попросил подвезти его к какому-то ресторану.
"За 100 грн Поляков попросил мужчину подвезти его к какому-то ресторану. При этом нардеп еле стоял на ногах и от него разило алкоголем. Уже в машине Полякову стало совсем плохо", - утверждается в сообщении.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".
Пожалуйста, подождите...
І ще нагадаю, що окрім постійної критики Зеленського та його оточення, чим Поляков виділявся із складу лояльної групи олігарха Коломойського, він весь час педалював на особливо болісній для ОПи і її слуг темі гігантських виплат слугам у конвертах за їхню вірнопідданість. А саме на цьому, властиво й тримається вся ця монобільшість.
Тарас Черновол
Кроме того если намечен диагноз "захлебнулся рвотными массами", которые тоже кстати с алкоголем, то наличие алкоголя в трахеях и легких, будет как само собой разумеющееся
Всё ясно.
Хватит уже, 25-типроцентный.
Он один об этом заявлял?
Хватит уже всё в одну кучу собирать.
Таких таксисты берут.
Теперь ты прочитай.
слуги уродов проигнорировали эту часть разбежавшись сразу после отставки разумкова
На наркомана или алкоголика он совсем не похож, ни в какой передоз я не верю.
А вот версия об отравлении должна бы, судя по описанию его состояния, отрабатываться.
Только кто же будет это делать, он ведь был одним из обличителей слуг и даже утверждал, что они получают незаконные выплаты в валюте за нужные ОП голосования.
Думаю, что зелёная власть найдёт у него или передоз или естественную причину смерти, хотя у этого 33-летнего парня проблем с соматическим здоровьем не было.
-позбулися критика, який зсередини знав кухню підкупу і там мав своїх людей;
-залякати решту баранів і вівців партії "слуг", щоб не рипалися, знаючи, що своя прокурорка на 200%, поліція і СБУ вирішать так, як це потрібно офісу;
-забути про злиття "вагнерівців" і офшори Найвєлічайшого.
Вы хоть раз видели Полякова?
Абсолютно адекватный, очень скромный.
Выглядел вполне здоровым.
Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области,
но 15 ноября 2019 года "слуги народа" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/15/7232036/ исключили его из фракции - как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.
16 ДЕКАБРЯ ПОЛЯКОВ ПОПРОСИЛ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/16/7235043/ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" ПО "ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ И МОРАЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/8/7309783/
Слабоориентирующимся в раскладах докладаю.
Чернигов был выбран центром кацапской экспансии в Украину до 2014 года, когда основным методом являлось экономическое поглощение и уничтожение промышленности.
Областной и горсовет был полностью захвачен кацапской агентурой, состоящей из бывших ментов и отставников типо Москаленко. Оттуда они двигались на Киев и по всей Украине.
А изображать из себя офигенных активистов - их любимая фишка.
Возьмем всяких лещенков, наемов, левченков, к примеру.
Его ни скакого бока нельзя сравнивать с особами типа лещенок, найомов и т.п.
Можно посмотреть видео и убедиться в этом. Он часто бывал на Прямом.
Скромный, тихий человек. Выглядел весьма здоровым
/ Чергові по країні 04.10.21
АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
Они с Антоном были похожи.
"Помер від гострої ішемічної хвороби" - так найчастіше писали у 40-50-ті родичам про причину смерті репресованого, якого насправді розстріляли у 30-ті.
Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .
"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.
"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.
Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.
ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.
https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
(він оприлюднив її раніше поліції),
але зазнчив, що необхідно отримати реальну версію обставин трагедії.
Поляков раніше входив до фракції "Слуга народу". Його, як і Ганну Скороход, виключили з неї в листопаді 2019.
https://lb.ua/news/2019/11/15/442332_skorohod_polyakova_isklyuchili_izza.html Глава СН Олександр Корнієнко тоді сказав , що депутати були виключені через відмову голосувати за ті законопроєкти, щодо яких було спільне рішення фракції. Він сказав, що вони не демонстрували командної роботи.
У грудні того ж року Поляков вирішив вийти і зі складу партії СН. Він також додав, що не може перебувати в партії, де є "кнопкодави, любителі «рішалова» і керівники, які до цього причетні і все це покривають".
Смерть колеги прокоментувала глава партії "Голос" Кіра Рудик.
"Маємо все більше інформації щодо достатньо дивних обставин його смерті. Дивні - щодо того, що сталося, щодо його поведінки в таксі. Він почував себе дуже погано. Його, за словами людей, які були присутні, нудило. І це не схоже на попередні висновки щодо зупинки серця", - прокоментувала вона.
https://lb.ua/news/2021/10/08/495787_nardepa_antona_polyakova_znaydeno.html
24.07.2021 16:39
https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_ga=2.176080290.1884268916.1633314771-2139477244.1630145806&_gl=1*12ds4jg*_ga*MjEzOTQ3NzI0NC4xNjMwMTQ1ODA2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY3NjYxNi4xOTQuMS4xNjMzNjc5Mjk0LjA
Наступними оберемо до ВРУ - злодіїв, педофілів, повій та інший аморальний непотріб.
Суспільство, яке сповідує принцип життя - "Какая разница!!!", приречене на зникнення.
Тобто у такого суспільства нема майбутнього.
Но, ИМХО, депутаты тоже люди - тоже болеют, тоже иногда ведут себя нерассудительно, тоже могут попасть в ДТП и так далее. Так что сразу устраивать истерику на форуме на тему "точно убили" немножко преждевременно - пусть следователи, эксперты и журналисты делают свою работу, проинформируют общественность о результатах, а там видно будет.