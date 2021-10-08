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Новости Умер нардеп Поляков
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смерть (9176) Поляков Антон (111)

Обнародованы кадры с места смерти нардепа Полякова. ФОТО

В сети появилось первое фото с места смерти народного депутата Антона Полякова (группа "За майбутнє"). Внимание, в новости присутствуют кадры нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и лицам со слабой психикой.

Снимок публикует Telegram-канал "Монастырь", передает Цензор.НЕТ.

Также этот канал приводит некоторые подробности смерти народного избранника. Якобы водитель такси подобрал Полякова в районе Ленинградской площади. Нардеп попросил подвезти его к какому-то ресторану.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о смерти Полякова: Вскрытие состоится в ближайшие часы, автомобиль такси изъяли, водителя допрашивают

"За 100 грн Поляков попросил мужчину подвезти его к какому-то ресторану. При этом нардеп еле стоял на ногах и от него разило алкоголем. Уже в машине Полякову стало совсем плохо", - утверждается в сообщении.

Обнародованы кадры с места смерти нардепа Полякова 01
Обнародованы кадры с места смерти нардепа Полякова 02

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

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Топ комментарии
+52
За попередніми даними Поляков таки не був п'яним (сповістили, що від нього не було запаху алкоголю), але зовнішні ознаки дуже сильного сп'яніння були наявні. Таксист, який його підібрав на вулиці (не за викликом, а саме на вулиці в 2.00 ночі), громадянин Азербайджану, сповістив, що чоловік хитався, блював, нагадував сильно п'яного. У такому випадку, якщо не буде виявлена наявність дуже великої кількості алкоголю в крові, безальтернативною стає версія отруєння з метою умисного вбивства. Щось у мене забагато сумнівів, що слідство буде серйозно її відпрацьовувати. Це ж не піротехнічне шоу навколо машини Шефіра... Поки було відкрите провадження за статею "Умисне вбивство" (так вимагають протоколи), але з поміткою "природна смерть". Ніби саме на цій версії й концентрується слідство.

І ще нагадаю, що окрім постійної критики Зеленського та його оточення, чим Поляков виділявся із складу лояльної групи олігарха Коломойського, він весь час педалював на особливо болісній для ОПи і її слуг темі гігантських виплат слугам у конвертах за їхню вірнопідданість. А саме на цьому, властиво й тримається вся ця монобільшість.




Тарас Черновол





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08.10.2021 10:00
+27
Ага, он шаталс\я и блевал и поэтому таксист взял его в машину за 100грн, что бы он оббвлевал всё там! Дичь какая! А если был бухой, то бухал же не в подворотне, а где-то где он бывал часто! Вот пусть с камер и покажут сколько он выжрал и с кем был!
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08.10.2021 10:15
+24
Да, мало видел таксистов которые берут блюющих в принципе и не факт что взяли бы и за 100 баксов (тратить потом целый день на чистку салона, потратя кучу денег и целый день без заработка)
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08.10.2021 10:17
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За попередніми даними Поляков таки не був п'яним (сповістили, що від нього не було запаху алкоголю), але зовнішні ознаки дуже сильного сп'яніння були наявні. Таксист, який його підібрав на вулиці (не за викликом, а саме на вулиці в 2.00 ночі), громадянин Азербайджану, сповістив, що чоловік хитався, блював, нагадував сильно п'яного. У такому випадку, якщо не буде виявлена наявність дуже великої кількості алкоголю в крові, безальтернативною стає версія отруєння з метою умисного вбивства. Щось у мене забагато сумнівів, що слідство буде серйозно її відпрацьовувати. Це ж не піротехнічне шоу навколо машини Шефіра... Поки було відкрите провадження за статею "Умисне вбивство" (так вимагають протоколи), але з поміткою "природна смерть". Ніби саме на цій версії й концентрується слідство.

І ще нагадаю, що окрім постійної критики Зеленського та його оточення, чим Поляков виділявся із складу лояльної групи олігарха Коломойського, він весь час педалював на особливо болісній для ОПи і її слуг темі гігантських виплат слугам у конвертах за їхню вірнопідданість. А саме на цьому, властиво й тримається вся ця монобільшість.




Тарас Черновол





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08.10.2021 10:00 Ответить
Подтвердить версию про опьянение и естественную смерть, как по мне, может только видео с камер, на которых видно как Поляков, пьяный, садится в пустое такси. В противном случае более правдоподобной выглядит версия, где в него, в том же такси, залили литруху водки (а может и не только ее), слегка придерживая за горло, с планом где нибудь выкинуть тело
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08.10.2021 10:08 Ответить
вскрытие это сразу покажет. если вливают насильно то часть напитка попадает в трахеи и легкие
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08.10.2021 10:11 Ответить
Ну это смотря как расследовать собираются... ИМХО
Кроме того если намечен диагноз "захлебнулся рвотными массами", которые тоже кстати с алкоголем, то наличие алкоголя в трахеях и легких, будет как само собой разумеющееся
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08.10.2021 10:15 Ответить
по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".
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08.10.2021 12:56 Ответить
Ага, он шаталс\я и блевал и поэтому таксист взял его в машину за 100грн, что бы он оббвлевал всё там! Дичь какая! А если был бухой, то бухал же не в подворотне, а где-то где он бывал часто! Вот пусть с камер и покажут сколько он выжрал и с кем был!
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08.10.2021 10:15 Ответить
Да, мало видел таксистов которые берут блюющих в принципе и не факт что взяли бы и за 100 баксов (тратить потом целый день на чистку салона, потратя кучу денег и целый день без заработка)
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08.10.2021 10:17 Ответить
Ага, и так блевал, что на фото ни штаны ни куртка не заблёваны! Такое впечатление, что его уже в бессознанке заволокли к своему водиле и приказали вывезти куда надо, но не довёз!
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08.10.2021 10:23 Ответить
В бахилах по улице ...образование зашкаливает.
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08.10.2021 10:04 Ответить
Працюють криміналісти. Все вірно.
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08.10.2021 10:07 Ответить
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08.10.2021 10:11 Ответить
"Ленинградской площади"?
Всё ясно.
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08.10.2021 10:05 Ответить
Перейменована в 2015 році в Дарницьку площу. Схоже, що редактори Цензор особливо не вчитувались в текст, написаний в Telegram-канал.
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08.10.2021 10:09 Ответить
Тогда, ты сам вчитайся.

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08.10.2021 10:13 Ответить
ну так цeнзор мав би у дужках написати ******* назву площi. а то пeрeшкрябали як двiєчники. яким русскиe училки прeподавали - вчилка: цe нe я. цe так у книжцi московськiй стоiть а у мeнe мiзкiв нe вистачає то вам нормально дати.
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08.10.2021 10:29 Ответить
ЗЕлемойський Янелох вбив Полякова за критику
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08.10.2021 10:05 Ответить
Стопудово! Помнится он поднялся на том, как "Порошенко убил своего брата", так что все честно!!!
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08.10.2021 10:09 Ответить
Если он будет убивать за критику, ...
Хватит уже, 25-типроцентный.
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08.10.2021 10:10 Ответить
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08.10.2021 10:12 Ответить
И шо?
Он один об этом заявлял?
Хватит уже всё в одну кучу собирать.
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08.10.2021 10:14 Ответить
А те, що це називається- факти. А ви дуже любите варіації на тему видавати за істину.
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08.10.2021 10:29 Ответить
Сам Клоун, конечно не будет, у него кишка тонка так действовать, он максимум на что способен - дать указание разобраться с проблемой, тому же Баканову... Ну не привык он, сам думать над решением проблемы, он предпочитает, чтобы другие это делали не отвлекая его от отдыха. А вот тот же Коломойский, Ахметов.... вполне на такое способны (разумеет убивают не они лично)
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08.10.2021 12:48 Ответить
Еле стоял на ногах но еще хотел куралесить
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08.10.2021 10:07 Ответить
нeмає запису його слiв. казати можна шо хош.
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08.10.2021 10:31 Ответить
сдохло, не вытрымало испытания немерянным баблом и вседозволенностью
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08.10.2021 10:08 Ответить
"Он перешел красную черту". Гетманцев
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08.10.2021 10:09 Ответить
Нельзя было мешать кокс с водкой? Нарушил главное правило введенное самим найвеличнішим и небеса его наказали!!!
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08.10.2021 10:11 Ответить
таксист лошара. обычно лыканевяжущих,никто не берёт.
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08.10.2021 10:09 Ответить
Он вязал лыко шатаясь.
Таких таксисты берут.
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08.10.2021 10:11 Ответить
i ригаючих?
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08.10.2021 10:32 Ответить
Он это сделал во время посадки в такси?
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08.10.2021 10:34 Ответить
прочти ещё 3 раза текст
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08.10.2021 12:23 Ответить
Прочитал.
Теперь ты прочитай.
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08.10.2021 12:58 Ответить
кстати, это он был инициатором вчерашнего внеочередного заседания и оно должно было посвящено соцвыплатам и пенсиям
слуги уродов проигнорировали эту часть разбежавшись сразу после отставки разумкова
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08.10.2021 10:10 Ответить
Передоз. Воно із зе, а потім з беніних.
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08.10.2021 10:11 Ответить
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08.10.2021 10:14 Ответить
Видела я этого депутата несколько раз на эфирах.
На наркомана или алкоголика он совсем не похож, ни в какой передоз я не верю.
А вот версия об отравлении должна бы, судя по описанию его состояния, отрабатываться.
Только кто же будет это делать, он ведь был одним из обличителей слуг и даже утверждал, что они получают незаконные выплаты в валюте за нужные ОП голосования.
Думаю, что зелёная власть найдёт у него или передоз или естественную причину смерти, хотя у этого 33-летнего парня проблем с соматическим здоровьем не было.
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08.10.2021 13:45 Ответить
поглядим, что следствие выяснит. где был, с кем, что пил, токсикология, допрос таксиста и т.д.
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08.10.2021 10:13 Ответить
замовне слідство по справі виявить те, що йому замовив татаров і подоляк. "Слуги" цією смерю вирішили декілька своїх проблем:
-позбулися критика, який зсередини знав кухню підкупу і там мав своїх людей;
-залякати решту баранів і вівців партії "слуг", щоб не рипалися, знаючи, що своя прокурорка на 200%, поліція і СБУ вирішать так, як це потрібно офісу;
-забути про злиття "вагнерівців" і офшори Найвєлічайшого.
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08.10.2021 10:24 Ответить
а-хахахаха
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08.10.2021 11:29 Ответить
Банальное пьянство и возможно наркотики, но новость перебивает холодную зиму, будут цеплять фантазии, 95 квартал продолжается, правда, постановка дешевая, сценаристка Венедиктова, этим все сказано. Вовочка мельчает.
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08.10.2021 10:21 Ответить
Какое пьянство и наркотики?
Вы хоть раз видели Полякова?
Абсолютно адекватный, очень скромный.
Выглядел вполне здоровым.
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08.10.2021 10:42 Ответить
Таких, как он, вижу каждый день, особенно с утра, просто ангелы, но, суки пьют в займы.
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08.10.2021 10:54 Ответить
ЗА ТРИ ДНЯ ДО СМЕРТИ ПОЛЯКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО "СЛУГАМ НАРОДА" РАЗДАВАЛИ ДЕНЬГИ ЗА ПОДДЕРЖКУ ЗАКОНА ОБ ОЛИГАРХАХ ПРЯМО В ТУАЛЕТЕ ВР.

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08.10.2021 10:32 Ответить
все эти истории для проформы и бумаги, которая как известно стерпит все, писАть они должны и будут писать дичь, а расскажу вам историю из далекого прошлого, не такую грусную а скорее поучительную, вернувшивсь из отпуска я проставился залетел и был отправлен к юристам писать объяснительную, писать то что то надо, пишу так и так ехал в поезде купил у проводницы сок, про сок забыл, открыл через 4 дня выпил, то что там алкоголь почувствал когда жидкость заканчивалась, открывают юристы сейф и ржут показывают гляди за неделю ты третий, один пельменей зашел поесть а ему бармен в томатный сок водку налил заказ перепутал, а другой в такси ехал и у него заболела голова, таксист дал таблетку от головы так его четыре дня гребло, какой говорят народ у нас хороший жалко нам такие люди непопадаются, к чему я много писал букв, сейчас напишут много шикарных версий нехуже моих, но когда тебя травят то ты не прыгаеш к айзербайджанцу в такси и не кричишь вези меня в кабак к цыганам с медведями
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08.10.2021 10:33 Ответить


Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области,

но 15 ноября 2019 года "слуги народа" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/11/15/7232036/ исключили его из фракции - как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 ДЕКАБРЯ ПОЛЯКОВ ПОПРОСИЛ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/16/7235043/ ИСКЛЮЧИТЬ ЕГО ИЗ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" ПО "ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ И МОРАЛЬНЫМ ПРИНЦИПАМ".
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08.10.2021 10:33 Ответить
срочно найти бутылку, из которой употреблял наш герой, и дать ей максимальный срок за покушение на божественный организьм
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08.10.2021 10:34 Ответить
Там не пляшку, там ящик з під тих пляшок шукати треба - це ж скільки треба було випити, щоб окочуритись?
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08.10.2021 10:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/8/7309783/
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08.10.2021 10:34 Ответить
ПО ПОЛЯКОВ НЕОДНОКРАТНО ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО "СЛУГИ НАРОДА" ПОЛУЧАЮТ ДОПЛАТУ В КОНВЕРТАХ

 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/8/7309783/
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08.10.2021 10:40 Ответить
Мутный тип с мутной биографией.
Слабоориентирующимся в раскладах докладаю.
Чернигов был выбран центром кацапской экспансии в Украину до 2014 года, когда основным методом являлось экономическое поглощение и уничтожение промышленности.
Областной и горсовет был полностью захвачен кацапской агентурой, состоящей из бывших ментов и отставников типо Москаленко. Оттуда они двигались на Киев и по всей Украине.
А изображать из себя офигенных активистов - их любимая фишка.
Возьмем всяких лещенков, наемов, левченков, к примеру.
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08.10.2021 10:45 Ответить
Поляков всегда выглядел очень скромным и адекватным человеком.
Его ни скакого бока нельзя сравнивать с особами типа лещенок, найомов и т.п.
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08.10.2021 10:52 Ответить
Угу, именно скромный и адекватный будет подавать по 10000 правок к законопроектам, при том, что его юридическая грамотность очень сомнительна.
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08.10.2021 10:59 Ответить
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08.10.2021 10:48 Ответить
Що станеться з людиною, якщо в неї насильно влити дуже багато алкоголю? Чи може вона від цього померти? І що такого могло статися, щоб людина сама так напилася?
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08.10.2021 10:50 Ответить
и в первом и во втором случае будет рыгать
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08.10.2021 10:53 Ответить
Це зрозуміло, але чи може доблюватися до смерті?
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08.10.2021 10:58 Ответить
был такой актёр Олег Даль, так вот говорили, что помер от рвоты, попавшей в трахею, а вызвало эту реакцию у него употребление алкоголя
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08.10.2021 11:05 Ответить
Може, як Олег Даль, чи Бенні Гілл, наприклад.
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08.10.2021 11:43 Ответить
А що саме помітили патрульні у підозрілому таксі? Що воно порушило?
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08.10.2021 10:57 Ответить
стойкий запах ганджубаса
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08.10.2021 10:58 Ответить
Я не жартую - тут якось не до жартів.
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08.10.2021 11:00 Ответить
Те, кто хоть раз видел и слышал Полякова, никогда не поверят, что он выпивал или был наркоманом.
Можно посмотреть видео и убедиться в этом. Он часто бывал на Прямом.
Скромный, тихий человек. Выглядел весьма здоровым
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08.10.2021 10:58 Ответить
Жодний таксист не посадить до себе у машіну людину яка блює! Я гадаю, що порущення ПДР це елемент легенди для легалізації трупа бо у шншому випадку по приїзду за адресою підозра впала би на водія.
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08.10.2021 11:01 Ответить
ОСТАННІЙ ГУЧНИЙ ВИСТУП НАРДЕПА ПОЛЯКОВА ПЕРЕД СМЕРТЮ
/ Чергові по країні 04.10.21
АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
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08.10.2021 11:03 Ответить
Все это похоже на намек таким как Гео Леросу
Они с Антоном были похожи.
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08.10.2021 11:26 Ответить
Нічого нового

"Помер від гострої ішемічної хвороби" - так найчастіше писали у 40-50-ті родичам про причину смерті репресованого, якого насправді розстріляли у 30-ті.
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08.10.2021 11:27 Ответить
Так..., вид Розумкова збавилися, вид всих 1нших ранише, а тепер пишла зачистка ... Пипець, зелени баньдюги.
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08.10.2021 11:44 Ответить
Рано чи пізно гавно повинне випливти на поверхню.
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08.10.2021 12:20 Ответить
Депутат Верховної Ради https://rus.lb.ua/file/person/4719_polyakov_anton_eduardovich.html Антон Поляков , якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", подав заяву про вихід з партії.

Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.

"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.

Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.

ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.

https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
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08.10.2021 11:46 Ответить
Разумков не сказав, звідки отримав інформацію про смерть депутата
(він оприлюднив її раніше поліції),

але зазнчив, що необхідно отримати реальну версію обставин трагедії.

Поляков раніше входив до фракції "Слуга народу". Його, як і Ганну Скороход, виключили з неї в листопаді 2019.

https://lb.ua/news/2019/11/15/442332_skorohod_polyakova_isklyuchili_izza.html Глава СН Олександр Корнієнко тоді сказав , що депутати були виключені через відмову голосувати за ті законопроєкти, щодо яких було спільне рішення фракції. Він сказав, що вони не демонстрували командної роботи.

У грудні того ж року Поляков вирішив вийти і зі складу партії СН. Він також додав, що не може перебувати в партії, де є "кнопкодави, любителі «рішалова» і керівники, які до цього причетні і все це покривають".

Смерть колеги прокоментувала глава партії "Голос" Кіра Рудик.

"Маємо все більше інформації щодо достатньо дивних обставин його смерті. Дивні - щодо того, що сталося, щодо його поведінки в таксі. Він почував себе дуже погано. Його, за словами людей, які були присутні, нудило. І це не схоже на попередні висновки щодо зупинки серця", - прокоментувала вона.

https://lb.ua/news/2021/10/08/495787_nardepa_antona_polyakova_znaydeno.html
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08.10.2021 11:48 Ответить
Поставлять КОВИД и закриють справу, зараз э на що списати.
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08.10.2021 11:49 Ответить
бухло+наркота, до побачення, бидлота
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08.10.2021 11:50 Ответить
Два кайфа не сумісні.
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08.10.2021 12:12 Ответить
"Нам звонят и угрожают, преследуют семьи": бывшие "слуги народа" Скороход и Поляков обратились в полицию
24.07.2021 16:39

https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_ga=2.176080290.1884268916.1633314771-2139477244.1630145806&_gl=1*12ds4jg*_ga*MjEzOTQ3NzI0NC4xNjMwMTQ1ODA2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY3NjYxNi4xOTQuMS4xNjMzNjc5Mjk0LjA
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08.10.2021 11:52 Ответить
у них же всі силовики - "сто працентав нвш чєлавєк"
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08.10.2021 11:59 Ответить
Цей раз обрали до ВРУ - злодіїв, наркоманів, алкоголіків.
Наступними оберемо до ВРУ - злодіїв, педофілів, повій та інший аморальний непотріб.
Суспільство, яке сповідує принцип життя - "Какая разница!!!", приречене на зникнення.
Тобто у такого суспільства нема майбутнього.
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08.10.2021 12:11 Ответить
Расследование должно быть. И оно должно быть под общественным контролем и контролем СМИ. Раз человек был публичным лицом, то общество должно знать всё в мельчайших деталях. А то вдруг окажется, что убили депутата парламента . . .

Но, ИМХО, депутаты тоже люди - тоже болеют, тоже иногда ведут себя нерассудительно, тоже могут попасть в ДТП и так далее. Так что сразу устраивать истерику на форуме на тему "точно убили" немножко преждевременно - пусть следователи, эксперты и журналисты делают свою работу, проинформируют общественность о результатах, а там видно будет.
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08.10.2021 12:31 Ответить
Зеля візьме під особистий контроль
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08.10.2021 21:25 Ответить
Зеленського треба вбити якомога скоріше, та повернути законність та проукраїнське правління, інакше Україна загине
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08.10.2021 14:13 Ответить
цей покидьок не заслугової смерті, його життя не вартує навіть мізинця українського солдата, а от його хазяїн....
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08.10.2021 21:50 Ответить
патриотом Украины это черт точно не был, нет смысла распускать теории заговора о его смерти
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08.10.2021 23:03 Ответить
азєр, підібрав за 100 грн., блювання/хитання, зупинили за порушення ПДР. ху..ня якась...
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08.10.2021 23:20 Ответить
Земля ему стекловатой. Минус один прихвостень бени каломойши. того каломойши что украл наше бабло и тащит нас в "руцьке мир" к руцким свиньям
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09.10.2021 07:17 Ответить
 
 