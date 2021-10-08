Обнародованы кадры с места смерти нардепа Полякова. ФОТО

В сети появилось первое фото с места смерти народного депутата Антона Полякова (группа "За майбутнє"). Внимание, в новости присутствуют кадры нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и лицам со слабой психикой.

Снимок публикует Telegram-канал "Монастырь", передает Цензор.НЕТ.

Также этот канал приводит некоторые подробности смерти народного избранника. Якобы водитель такси подобрал Полякова в районе Ленинградской площади. Нардеп попросил подвезти его к какому-то ресторану.

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"За 100 грн Поляков попросил мужчину подвезти его к какому-то ресторану. При этом нардеп еле стоял на ногах и от него разило алкоголем. Уже в машине Полякову стало совсем плохо", - утверждается в сообщении.





Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".