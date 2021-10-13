Более 1 млн украинцев оформили электронные больничные, - Минздрав
На сегодня учреждения здравоохранения сформировали уже более 1,7 млн медицинских заключений о временной нетрудоспособности. На их основе было сгенерировано более 1 180 000 электронных листков нетрудоспособности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Работодатели передали в Фонд социального страхования Украины на оплату 164 тыс. больничных на общую сумму 267,5 млн гривен.
В министерстве напомнили, что информацию о сформированных электронных больничных своих работников работодатели могут узнать в кабинете страховщика на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там же можно увидеть все записи о временной нетрудоспособности, которые будут зарегистрированы в Электронном реестре листов нетрудоспособности в будущем.
Напомним, 1 октября 2021 Украина перешла на электронные больничные.
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