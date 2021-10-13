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Более 1 млн украинцев оформили электронные больничные, - Минздрав

Более 1 млн украинцев оформили электронные больничные, - Минздрав

На сегодня учреждения здравоохранения сформировали уже более 1,7 млн медицинских заключений о временной нетрудоспособности. На их основе было сгенерировано более 1 180 000 электронных листков нетрудоспособности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Работодатели передали в Фонд социального страхования Украины на оплату 164 тыс. больничных на общую сумму 267,5  млн гривен.

В министерстве напомнили, что информацию о сформированных электронных больничных своих работников работодатели могут узнать в кабинете страховщика на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там же можно увидеть все записи о временной нетрудоспособности, которые будут зарегистрированы в Электронном реестре листов нетрудоспособности в будущем.

Напомним, 1 октября 2021 Украина перешла на электронные больничные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав определил исключительные случаи, когда будет выдаваться бумажный больничный

Автор: 

Минздрав (4901) больничный (55) диджитализация (221)


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Проверено. Больничный оформляется автоматически. Без проблем. Без гемороя. Большое спасибо за это "доктор смерть".
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13.10.2021 14:00 Ответить
Хм. Их то ввели вот токо токо. И уже за мильон переболело?
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13.10.2021 14:01 Ответить
Оформили ??? А кто их оплачивает?

Когда оплатят больничные и декретные. В Фонде соцстрахования образовалась дыра в 2,3 млрд грн - почему так произошло (14 сентября 2021)

https://www.google.com/amp/s/biz.nv.ua/amp/kto-oplachivaet-bolnichnyy-fond-socstrahovaniya-vdvoe-prevysil-byudzhet-v-avguste-poslednie-novosti-50183291.html
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13.10.2021 14:26 Ответить
 
 