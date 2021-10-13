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Евросоюз в очередной раз заявил о необходимости реформировать "Укрзализныцю"

Евросоюз в очередной раз заявил о необходимости реформировать

Ранее о необходимости реформирования "Укрзализныци" говорили Агентство США по международному развитию и компания Ernst & Young

Украина должна достичь существенного прогресса в реформировании "Укрзализныци", иначе торговля и развитие транспортных связей с Евросоюзом будут затруднены. Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую одобрили во время 23-го Саммита Украина - Европейский союз.

Как сказано в заявлении, стороны договорились о важности совершенствования сообщения между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства в целях содействия торговле, дальнейшему развитию надежных и устойчивых транспортных связей и поддержания контактов между людьми.

"Мы приветствовали подписание Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве и ожидаем скорейшего вступления в силу. Мы приветствовали текущую работу по включению внутренних водных путей Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). И мы согласились относительно важности существенного прогресса Украины в реформировании системы железнодорожного транспорта", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее о необходимости реформирования "Укрзализныци" говорили Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young. Как сказано в долгосрочной "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовили компании по заказу Кабмина, "Укрзализныцю" необходимо разделить на бизнес-секции, а также разработать механизм прозрачного тарифообразования. Все это поможет привлечь в компанию инвестиции и провести модернизацию.

Напомним, Соглашение об ассоциации и Директива Совета ЕС от 21 ноября 2012 о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34 / ЕС) предусматривает формирование в структуре "Укрзализныци" корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. Такое разделение было зафиксированр Кабмином в соответствующем постановлении.

Первый этап реформы "Укрзализныци", а именно выделения из ее структуры инфраструктурного филиала и филиала грузоперевозок, был начат  Владимиром Жмаком в феврале 2021 года. Однако Кабмин уже в марте досрочно отправил его в отставку, а на его место назначили врио Ивана Юрика: он стал пятым руководителем "Укрзализныци" за последние два года.

Автор: 

Укрзализныця (2753) Евросоюз (17151)


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Топ комментарии
+7
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13.10.2021 16:29
+1
лещенку поставить гендиректором?
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13.10.2021 16:25
+1
блин, ну какое дело им до украинского хозяйственного субъекта? или есть "интерес"??
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13.10.2021 16:28
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лещенку поставить гендиректором?
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13.10.2021 16:25 Ответить
блин, ну какое дело им до украинского хозяйственного субъекта? или есть "интерес"??
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13.10.2021 16:28 Ответить
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13.10.2021 16:29 Ответить
Рускій, ти не заблукав часом?
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13.10.2021 16:36 Ответить
ШТА такоє, кацапа?!
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13.10.2021 16:52 Ответить
у порохососов так принято - ихняя версия всегда правильная, другое мнение, то "от кацапов"! дикари...
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13.10.2021 17:06 Ответить
????
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13.10.2021 17:04 Ответить
Т.е. все-таки требуют убрать Сирожу от кормушки? А где же он столоваться то будет. Зеля ведь лично пристраивал своего лизоблюда.
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13.10.2021 16:28 Ответить
Поздно... все уже украдено до ЕС.
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13.10.2021 16:29 Ответить
сырлещ вам чем-то неугодил, господа из евросоюза?)) лучший из лучших, специально тренированный гудком....
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13.10.2021 16:35 Ответить
Україні непотрібно жодного державного підприємства чи бізнесу,бо це основна корупція в країні та пустий держбюджет!Той хто зможе це реформувати стане великим Українцем!
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13.10.2021 16:38 Ответить
Все государственные предприятия должны перекочевать в частные руки? Как, например, Запорожсталь - Ахметову? Да ты - дурак!
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13.10.2021 16:41 Ответить
Державний менеджмент самий збитковий.
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13.10.2021 16:53 Ответить
в українському варіанті він ще й самий корупційний!
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13.10.2021 16:59 Ответить
Когда начинают говорить про "украинский вариант", то это напоминает рассуждения гитлеровцев, а именно их брошуру "Унтерменша", так что будь осторожен в высказываниях на эту тему, придурок.
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14.10.2021 06:43 Ответить
та ви шо?
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13.10.2021 19:19 Ответить
Це ви собі діагноз ставте!Це єдина можливість для України вирватися з замкнутого кола корупції та доїння держбюджету.А для того,що б небуло монополістів потрібно закон виконувати.Якщо держава перестане займатися бізнесом та небуде мати у власності всілякі енергетичні,транспортні та добувні підприємства це позбавить ті ж олігархічні групи спокуси мати свого президента прем'єра чи іншого лобіста для своїх схем.Подумайте ,звісно якщо є чим!
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13.10.2021 17:05 Ответить
Ну як ви це не розумієте!
Це МВФ, ЄС, Госдеп і рептілоїди з планети Нубіру змушують клоунську шоблу дерибанити Укрзалізницю!
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13.10.2021 19:18 Ответить
Любая госсобственность НЕЭФФЕКТИВНА, даже NASA является тому печальным примером (вбухиваются бешеное количество средств и ресурсов, а результаты посредственны, а "роскосмомос" даже вообще не стоит даже упоминать - идеальная кормушка для разграбления казенного бабла)!
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13.10.2021 20:17 Ответить
 
 