Евросоюз в очередной раз заявил о необходимости реформировать "Укрзализныцю"

Ранее о необходимости реформирования "Укрзализныци" говорили Агентство США по международному развитию и компания Ernst & Young

Украина должна достичь существенного прогресса в реформировании "Укрзализныци", иначе торговля и развитие транспортных связей с Евросоюзом будут затруднены. Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую одобрили во время 23-го Саммита Украина - Европейский союз.

Как сказано в заявлении, стороны договорились о важности совершенствования сообщения между Украиной, ЕС и другими странами Восточного партнерства в целях содействия торговле, дальнейшему развитию надежных и устойчивых транспортных связей и поддержания контактов между людьми.

"Мы приветствовали подписание Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве и ожидаем скорейшего вступления в силу. Мы приветствовали текущую работу по включению внутренних водных путей Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). И мы согласились относительно важности существенного прогресса Украины в реформировании системы железнодорожного транспорта", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее о необходимости реформирования "Укрзализныци" говорили Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young. Как сказано в долгосрочной "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовили компании по заказу Кабмина, "Укрзализныцю" необходимо разделить на бизнес-секции, а также разработать механизм прозрачного тарифообразования. Все это поможет привлечь в компанию инвестиции и провести модернизацию.

Напомним, Соглашение об ассоциации и Директива Совета ЕС от 21 ноября 2012 о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34 / ЕС) предусматривает формирование в структуре "Укрзализныци" корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. Такое разделение было зафиксированр Кабмином в соответствующем постановлении.

Первый этап реформы "Укрзализныци", а именно выделения из ее структуры инфраструктурного филиала и филиала грузоперевозок, был начат Владимиром Жмаком в феврале 2021 года. Однако Кабмин уже в марте досрочно отправил его в отставку, а на его место назначили врио Ивана Юрика: он стал пятым руководителем "Укрзализныци" за последние два года.