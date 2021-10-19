РУС
Дело Труханова: ВАКС назначил 2,6 млн гривен залога экс-прокурору

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в деле о завладении землей в Одессе.

 Речь идет об экс-прокуроре Одесской области Олеге Жученко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ВАКС.

САП просила суд поместить Жученко под стражу с альтернативой внесения более 10 млн грн залога. Однако в суде не поддержали ходатайство. Олегу Жученко избрали меру пресечения в виде личных обязательств и залога в размере 2 млн 616 тыс. грн.

Олег Жученко возглавлял Одесскую областную прокуратурус июня 2016 по сентябрь 2019 года, был уволен. Именно этот период времени фигурирует в досудебном расследовании детективов НАБУ.

Следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастниками совершения других преступлений. Среди подозреваемых - одесский мэр Геннадий Труханов и бывший прокурор Одесской области Олег Жученко.

По данным следствия, в течение трех лет подозреваемые разработали преступную схему завладения деньгами местного бюджета и землей для ее дальнейшей застройки.

В результате шесть земельных участков общей площадью 15,9 га перешли в частную собственность. Общий размер ущерба составляет 689 млн гривен.

Семья экс-прокурора Одесской области в начале 2019 года стала владельцем квартиры на 153 м² в ЖК "Бельэтаж", который был возведен застройщиком "Будова".

Cам Олег Жученко после увольнения из прокуратуры, руководил юридическим отделом в этой строительной компании. Соучредитель "Будовы" Дмитрий Димарский также является подозреваемым по "земельному делу Труханова" и по решению ВАКСа должен заплатить залог 59 млн грн.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в присвоении земли в Одессе.

Труханов Геннадий (319) Антикоррупционный суд (1263)
"взятка в законе"
показать весь комментарий
19.10.2021 16:33 Ответить
Крал при Гэтьмане?Вывсёврёти,зебилы!Этапалитическииприследавания!!!Прыпарашенкутакогонэбуло!!!
показать весь комментарий
19.10.2021 16:33 Ответить
Добре, що при Клоуні ніхто не краде і в офшори краьене не виводить! 😁
показать весь комментарий
19.10.2021 17:00 Ответить
Питруне можно,а Клоуну нельзя?Упоротое в курсе,что про Зелины офшоры писали ТЕ ЖЕ журналисты,что и про Пэтькины?Но не об этом речь.Какое отношение твое блеянье имеет к тому,что при Питреликсеиче Труханову позволяли 3 года спокойно красть?
показать весь комментарий
19.10.2021 17:52 Ответить
Можна. Клоуну всьо можна! І гроші з Привату красти на пару з Коломойським, і на Конституцію робочий орган ложити. І головне - у цьому випадку зебіли аплодують. 😁
показать весь комментарий
19.10.2021 17:57 Ответить
Кто прикасался к єтой организации знает, там 90 проц. Злодій. Жученко из тех
показать весь комментарий
19.10.2021 16:36 Ответить
 
 