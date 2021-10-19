Дело Труханова: ВАКС назначил 2,6 млн гривен залога экс-прокурору

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в деле о завладении землей в Одессе.

Речь идет об экс-прокуроре Одесской области Олеге Жученко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ВАКС.

САП просила суд поместить Жученко под стражу с альтернативой внесения более 10 млн грн залога. Однако в суде не поддержали ходатайство. Олегу Жученко избрали меру пресечения в виде личных обязательств и залога в размере 2 млн 616 тыс. грн.

Олег Жученко возглавлял Одесскую областную прокуратурус июня 2016 по сентябрь 2019 года, был уволен. Именно этот период времени фигурирует в досудебном расследовании детективов НАБУ.

Следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастниками совершения других преступлений. Среди подозреваемых - одесский мэр Геннадий Труханов и бывший прокурор Одесской области Олег Жученко.

По данным следствия, в течение трех лет подозреваемые разработали преступную схему завладения деньгами местного бюджета и землей для ее дальнейшей застройки.

В результате шесть земельных участков общей площадью 15,9 га перешли в частную собственность. Общий размер ущерба составляет 689 млн гривен.

Семья экс-прокурора Одесской области в начале 2019 года стала владельцем квартиры на 153 м² в ЖК "Бельэтаж", который был возведен застройщиком "Будова".

Cам Олег Жученко после увольнения из прокуратуры, руководил юридическим отделом в этой строительной компании. Соучредитель "Будовы" Дмитрий Димарский также является подозреваемым по "земельному делу Труханова" и по решению ВАКСа должен заплатить залог 59 млн грн.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Его подозревают в присвоении земли в Одессе.