Действия правоохранителей относительно КГГА предвзятые и политически мотивированные, - экс-заместитель Генпрокурора Трепак

Анализ действий правоохранительных органов в отношении киевской власти свидетельствует о безосновательности уголовных преследований должностных лиц в большинстве случаев. А также вызывает обоснованные сомнения в беспристрастности, аполитичности и законности давления на подчиненных мэра Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко.

Такие выводы сделали юристы компании "Ad Rem Lex" по результатам анализа публично открытой информации об избрании меры пресечения в отношении должностных лиц КГГА, которым предъявлены подозрения. Об этом заявил заместитель Генпрокурора в 2019-2020 годах Виктор Трепак.

"С коллегами из юридической компании "Ad Rem Lex" продолжаем анализировать летне-осенний всплеск гиперактивности правоохранительных органов в отношении столичной власти. И, как говорится, чем дальше в лес - тем больше дров. То есть тем больше обоснованных сомнений в беспристрастности, аполитичности и законности деятельности органов правопорядка", - отмечает Трепак.

По его словам, из 25 подозрений, предъявленных в течение августа-сентября, в 11 случаях меры пресечения не избирались вообще, а в 3 случаях суд отказал в мере пресечения. Лишь в одном случае судом был применен ночной домашний арест, а в остальных случаях суд ограничился избранием личного обязательства - наименее строгой меры пресечения. И это при том, что правоохранительные органы сообщали о якобы злоупотреблениях на сотни миллионов и даже миллиарды гривен, подчеркивает Трепак.

"Отказ в применении меры пресечения означает безосновательность ходатайства следователя/прокурора о применении меры пресечения и может указывать вообще на безосновательность уголовного преследования определенного лица, которого следствие "наделило" статусом подозреваемого", - заявляет Виктор Трепак.

Он считает, что такие судебные дела не имеют никакой судебной перспективы.

"Похоже, руководителей правоохранительных органов, задействованных на "поход против Киева", это не очень беспокоит. Очевидно, для них сейчас главным является процесс, который чем дальше, тем больше конкретными фактами подтверждает свою предвзятость и политическую мотивированность", - резюмирует экс-заместитель Генпрокурора.

Ранее юристы "Ad Rem Lex" проводили юридический аудит уголовных производств в отношении представителей исполнительной власти и коммунальных предприятий Киева. И пришли к выводу, что действия правоохранительных органов по отношению к власти Киева более напоминают демонстративно-показательные акции, чем процессуальные действия, и имеют все признаки целенаправленной акции, координируемой "сверху".