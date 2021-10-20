Попытки регулировать цены на газ приведут к финансовым потерям страны, – Тимченко
Искажения свободного рынка приведет к финансовым потерям как для производителей, так и для потребителей, а также бюджета в целом от недополучения ренты и налогов.
Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Любые попытки использования краткосрочных, искусственных и нерыночных методов непременно приведут к негативным последствиям для экономики Украины и нефтегазодобывающей отрасли, в частности", - отметил Максим Тимченко, выступая на Украинском газовом инвестиционном конгрессе.
По его словам, для восстановления низких цен необходимо, не регулирование рынка, а увеличение добычи газа, а значит новые скважины и инвестиции.
"Всегда нужно находить баланс между социальной политикой и поддержкой энергобезопасности. Необходимо думать о бюджетном субсидировании объемов социального потребления газа. Но невозможно говорить о развитии газового сектора, о иностранных инвестициях, и параллельно с этим регулировать цены на газ. Это неприемлемо", - добавил генеральный директор ДТЭК.
Ранее лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия озвучил идею запретить частным компания свободно распоряжаться их газом, забрав его для нужд государства по некой "себестоимости".
Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.
"Центр Разумкова" предупредил, что эта инициатива приведет к падению добычи до 1 млрд м3 в года, а в Ассоциации газодобывающих компаний оценили потери бюджета от этого в 10 млрд грн.
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И явно через ОФШОР ДЭТЕК
на которую будут мочиться и плевать.
https://www.radiosvoboda.org/a/pavlo-kazarin-relihiia-pidozrilykh/31519622.html
у нас полностью и всецело коррумпированный рынок газ, электро, тепло..
Богатство страны - это богатство граждан, это их кошельки, дома и счета.
А не виртуальное "наполнение бюджета", который вы, паразиты и бездари,
пустите на свои охраняемые посёлки и недвижимость в Израиле и других местах.
Где тут экономия ?
Где энергобезопасность ?
Где конкуренция? С кем конкурирует Ахметов ?
Он от балды задирает цены и потом требует субсидий -
чтобы он и дальше скупал всё самое дорогое в мире (за наш счёт).
Так нах... нужен АМК и прочие синекуры для власть приближенных с нехилыми зарплатами и нулевой ответственностью?
И квартира тоже тогда должна стоять 10000-15000 и кто же такое заплатит? Бунты начнутся.
Да и такая цена потянет рост цен на все, так как даже магазин надо отапливать. Наоборот вся экономика ляжет.
НИКТО и НИГДЕ не видел раскладки подробных расходов по добыче газа. Как генподрядчика так и субподрядчиков. С какого хрена, всякие отбросы с кипра должны добыть НАШ газ и нам же продавать КАК хотят. Это куда? ВЕСЬ газ должен быть государственным.
А у нас украинцами управляют те, кого по закону и назвать уже нельзя.
Иначе припишут антисемитизм.
Найбільшу зарплатню серед міністрів у вересні нарахували міністру оборони Тарану - 150 957 грн.
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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет - 72 тис.
Міністри юстиції Денис Малюська, соціальної політики Марина Лазебна, захисту довкілля Роман Абрамовський і розвитку громад та територій Олексій Чернишов заробили 66 тис.
Найменшу зарплату нарахували міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову - 43 074 грн. Дещо більшу - прем'єр-міністру Денису Шмигалю (44 656 грн).
Серед заступників міністрів найбільшу зарплату отримала заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко - 144 642 грн .