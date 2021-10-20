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Попытки регулировать цены на газ приведут к финансовым потерям страны, – Тимченко

Попытки регулировать цены на газ приведут к финансовым потерям страны, – Тимченко

Искажения свободного рынка приведет к финансовым потерям как для производителей, так и для потребителей, а также бюджета в целом от недополучения ренты и налогов.

Об этом сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Любые попытки использования краткосрочных, искусственных и нерыночных методов непременно приведут к негативным последствиям для экономики Украины и нефтегазодобывающей отрасли, в частности", - отметил Максим Тимченко, выступая на Украинском газовом инвестиционном конгрессе.

По его словам, для восстановления низких цен необходимо, не регулирование рынка, а увеличение добычи газа, а значит новые скважины и инвестиции.

"Всегда нужно находить баланс между социальной политикой и поддержкой энергобезопасности. Необходимо думать о бюджетном субсидировании объемов социального потребления газа. Но невозможно говорить о развитии газового сектора, о иностранных инвестициях, и параллельно с этим регулировать цены на газ. Это неприемлемо", - добавил генеральный директор ДТЭК.

Ранее лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия озвучил идею запретить частным компания свободно распоряжаться их газом, забрав его для нужд государства по некой "себестоимости".

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.

"Центр Разумкова" предупредил, что эта инициатива приведет к падению добычи до 1 млрд м3 в года, а в Ассоциации газодобывающих компаний оценили потери бюджета от этого в 10 млрд грн.

Автор: 

Газ (10236) ДТЭК (521) Тимченко (17)


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Топ комментарии
+17
свистит как дышит.. у нас уже десяток лет нет свободного электро, газ, тепло рынка.. у нас монополисты дают взятки органам формирующим тарифы и камбину, и выжимают из населения баснословные прибыли..
у нас полностью и всецело коррумпированный рынок газ, электро, тепло..
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20.10.2021 19:45
+16
"Финансовые потери страны" - это что ?
Богатство страны - это богатство граждан, это их кошельки, дома и счета.
А не виртуальное "наполнение бюджета", который вы, паразиты и бездари,
пустите на свои охраняемые посёлки и недвижимость в Израиле и других местах.
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20.10.2021 19:52
+11
"Субсидирование" - это перекачка бюджета страны в карман Ахметова.
Где тут экономия ?
Где энергобезопасность ?
Где конкуренция? С кем конкурирует Ахметов ?
Он от балды задирает цены и потом требует субсидий -
чтобы он и дальше скупал всё самое дорогое в мире (за наш счёт).
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20.10.2021 20:09
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Пока Ахметов селе самолеты по 50 млн евро скупает .
И явно через ОФШОР ДЭТЕК
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20.10.2021 19:37 Ответить
Всё равно все эти потуги кончаттся могилой,
на которую будут мочиться и плевать.
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20.10.2021 19:58 Ответить
Питання стоїть простіше: чи буде взагалі в Україні вугілля, газ , електрика. Україна існує в світовому ринковому середовищі і прості заклони економіки діють навіть у нас. Порушення цих законів веде до кризових явищ, що ми і маємо.. Тому літачки у Ахметова чи іншого, то дрібнички..
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20.10.2021 20:45 Ответить
Агрохімія не знає історії. Продрозверстка надеякий час дозволила ьольшевикаминагодувчни голодний люмпен, який з учився від війни і бариґ, але вже через рік привела до голодаючого Поволжжя і до ще більшого голоду. В Україні через таку конфіскацію взагалі стався Голодомор. Погано, коли при владі двієчники.
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20.10.2021 19:41 Ответить
ну доки про двієчників та тупих будемо? ЦИНІКИ!!!

https://www.radiosvoboda.org/a/pavlo-kazarin-relihiia-pidozrilykh/31519622.html
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20.10.2021 19:45 Ответить
станок підключать, голову нацбанку -скинуть, КС з ВСУ своїми засадять - й флаг у руки Свинарчуку КВНівському ВР! під пильним оком Корнійчука пузатого!!
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20.10.2021 19:42 Ответить
свистит как дышит.. у нас уже десяток лет нет свободного электро, газ, тепло рынка.. у нас монополисты дают взятки органам формирующим тарифы и камбину, и выжимают из населения баснословные прибыли..
у нас полностью и всецело коррумпированный рынок газ, электро, тепло..
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20.10.2021 19:45 Ответить
Дійсно ринку не було , як і не було ринкового середовища. Але нинішня криза викликана саме відсутністю ринку, а не наслідками діяльності ринку. Питання простіше: чи буде газ, електрика, вугілля, чи не буде... Тому що закони економіки діяютьі в Україні. Олігархи є в кожній країні, навіть в Білорусі 5 чи 6 мільярдерів. І основний олігарх Лукашенко.
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20.10.2021 20:49 Ответить
под "потерями страны" хйсос тимченко подразумевает потери бандита и пдраса ахметова.
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20.10.2021 19:49 Ответить
Советский хлеб по 16 копеек и хамса по 5 копеек привели к распаду ССсра канадские и американские фермеры в те времена давно стали миллиардерами продавая зерно в Ссср за бешенные американские дололары...
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20.10.2021 19:51 Ответить
Ещё только восемь, а ты уже пьяный.
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20.10.2021 20:04 Ответить
Дятел...последния раз я пил 18 сентября 2017 года,когда умер отец Сенатор...вали нахер...
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20.10.2021 20:06 Ответить
Никто не вышел в 1991 году защитить хлеб и хамсу.
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20.10.2021 20:11 Ответить
"Финансовые потери страны" - это что ?
Богатство страны - это богатство граждан, это их кошельки, дома и счета.
А не виртуальное "наполнение бюджета", который вы, паразиты и бездари,
пустите на свои охраняемые посёлки и недвижимость в Израиле и других местах.
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20.10.2021 19:52 Ответить
Зелемойские включат печатный станок и нашлепают гривен триллионы...,а инфляция будет 500 % весело живем....
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20.10.2021 19:53 Ответить
Як ти переживаєш за добробут ахмєтки, напевно недоїдками з його столу харчуєшся.
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20.10.2021 20:37 Ответить
бла бла бла...
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20.10.2021 19:56 Ответить
Бесплатный сыр бывает только в Мавзолейном капкане Гопоты кремлевской... недавно мы с женой купили 5 кубов дров по 700 гривен за куб...,рядом стоял другой продавец но по 800...дрова были помельче ...,грю, Ольга давай купим подороже...не захотела выручить чувака...жадина....
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20.10.2021 20:02 Ответить
"Субсидирование" - это перекачка бюджета страны в карман Ахметова.
Где тут экономия ?
Где энергобезопасность ?
Где конкуренция? С кем конкурирует Ахметов ?
Он от балды задирает цены и потом требует субсидий -
чтобы он и дальше скупал всё самое дорогое в мире (за наш счёт).
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20.10.2021 20:09 Ответить
Скажіть, який вищий учбовий заклад підготував такого кретина ?
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20.10.2021 20:15 Ответить
Тимченко еще то трепло. При его доходах покупать газ по 8 или по 80 как-то фиолетово и на его благосостоянии не отразится. Но! Какая может быть свободная цена, если газ закупался в среднем от 180 до 220 USD, а сейчас владельцы газа выламывают руки и предлагают от 38 до 45 грн за куб.
Так нах... нужен АМК и прочие синекуры для власть приближенных с нехилыми зарплатами и нулевой ответственностью?
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20.10.2021 20:16 Ответить
Заморозить цены и ждать отскока фьючерсов.Без резких движений,пузырь лопнет и накроет Рашку очередной волной санкций
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20.10.2021 20:19 Ответить
не в рашке дело....этот пузырь надули китайцы....скупают все....возможно и 3 бакса за куб будет!
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20.10.2021 20:30 Ответить
Ну пусть Китай тратится.У них и так швах в экономике.Это они таким способом,мабуть хотят своим падением в яму,утащить с собой ЕС.Так сказать,хоть немного поднасрать ЕС падая в полёте
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20.10.2021 20:51 Ответить
А при при так называемой рыночной цене 45 грн за куб, которые некоторые уже предлагают начнется сразу расцвет всей экономики. Понятно, что он свой карман защищает, но где брать местным бюджетам деньги на отопление школ, больниц и детсадов? Они не потянут такие расходы, не говоря уже про простых людей, печки в квартирах ставить на дровах тоже не выйдет, леса у нас не хватит.
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20.10.2021 20:24 Ответить
Тому всі енергоресурси мають бути у держвласності, а не належати всяким шустрякам. Приклад Венесуели тут не тикайте-її санкціями і саботажем задавили.
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20.10.2021 20:41 Ответить
Таких тимченков сразу к стенке
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20.10.2021 20:50 Ответить
А кто он? Он никто, просто ахметовская шавка, которая тявкает то, что прикажет хозяин
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21.10.2021 08:36 Ответить
Ахметов настроил солнечных електростанций и требует покупать електричество в разы дороже, А на сверхприбыли Ринат купит еще один особняк на Лазурном берегу
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20.10.2021 20:52 Ответить
Если я в зимнее время 500 кубов в месяц потребляю то по ихнему "рыночному" шахер-махеру 45грн - это 22500, больше зарплаты
И квартира тоже тогда должна стоять 10000-15000 и кто же такое заплатит? Бунты начнутся.
Да и такая цена потянет рост цен на все, так как даже магазин надо отапливать. Наоборот вся экономика ляжет.
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20.10.2021 21:05 Ответить
Тот случай когда агрохимия ПРАВ, на 100% прав.
НИКТО и НИГДЕ не видел раскладки подробных расходов по добыче газа. Как генподрядчика так и субподрядчиков. С какого хрена, всякие отбросы с кипра должны добыть НАШ газ и нам же продавать КАК хотят. Это куда? ВЕСЬ газ должен быть государственным.
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20.10.2021 21:13 Ответить
В Украине газ по счётчикам для населения должен быть не многим дороже чем по себестоимости его добычи. Это было бы как бы рентой населению за его добычу. Газ же используемый промышленнностью должен быть по мировым ценам. И пусть промышленники ломают там копья как хотят. Ведь могут такое себе позволить арабские эмираты, Бахрейны, и прочие монархии где не принято думать о простых людях, а Украине это и подавно не было бы в напряг.
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20.10.2021 21:13 Ответить
В Бахрейне бахрейнцами управляют бахрейнцы - потому там так.
А у нас украинцами управляют те, кого по закону и назвать уже нельзя.
Иначе припишут антисемитизм.
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20.10.2021 21:28 Ответить
//
Найбільшу зарплатню серед міністрів у вересні нарахували міністру оборони Тарану - 150 957 грн.
Трохи менше нарахували міністрам у справах ветеранів Юлії Лапутіній (108 469 грн) і з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському (110 013 грн).
Міністри внутрішніх справ Денис Монастирський і закордонних справ Дмитро Кулеба заробили без урахування податків трохи більше 77 тис.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет - 72 тис.
Міністри юстиції Денис Малюська, соціальної політики Марина Лазебна, захисту довкілля Роман Абрамовський і розвитку громад та територій Олексій Чернишов заробили 66 тис.
Найменшу зарплату нарахували міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову - 43 074 грн. Дещо більшу - прем'єр-міністру Денису Шмигалю (44 656 грн).
Серед заступників міністрів найбільшу зарплату отримала заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко - 144 642 грн .
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20.10.2021 21:22 Ответить
Им за их "работу" не платить нужно, а наоборот с них высчитывать, за их "отчаянные старания на благо страны".
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20.10.2021 22:10 Ответить
Брехло... переживає раб, що його хАзяїн ахметов мало грошенят зможе викачати з народу...
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20.10.2021 21:27 Ответить
 
 