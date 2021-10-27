Тестирование на COVID-19 днем дает более точный результат, чем ночью, - исследование

Ученые Университета Вандербильта (США) установили, что точность теста на COVID-19 зависит от времени суток, в которое он был сделан.

Об этом говорится в сообщении университета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они обнаружили, что вероятность получения точного положительного результата теста у людей в два раза выше, если они тестировались в середине дня, по сравнению с тестированием ночью", - говорится в сообщении.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что коронавирус действует в организме по-разному в зависимости от естественного циркадного ритма: днем инфицированные клетки выделяют вирусные частицы активнее, а после 8 часов вечера вирусная нагрузка уменьшается.

"Прохождение теста на COVID-19 в оптимальное время суток повышает чувствительность теста и поможет нам быть точными в диагностике людей, которые могут быть инфицированы, но чье заболевание протекают бессимптомно", - отмечает профессор биологических наук Университета Вандербильта Карл Джонсон.

Кроме того, если пациенты обращаются за медпомощью в середине дня, на пике выделения вируса, это может сыграть определенную роль в увеличении распространения вируса в больницах и в целом в сообществе.

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