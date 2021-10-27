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Новости Коронавирус и карантин
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Тестирование на COVID-19 днем дает более точный результат, чем ночью, - исследование

Тестирование на COVID-19 днем дает более точный результат, чем ночью, - исследование

Ученые Университета Вандербильта (США) установили, что точность теста на COVID-19 зависит от времени суток, в которое он был сделан.

Об этом говорится в сообщении университета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они обнаружили, что вероятность получения точного положительного результата теста у людей в два раза выше, если они тестировались в середине дня, по сравнению с тестированием ночью", - говорится в сообщении.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что коронавирус действует в организме по-разному в зависимости от естественного циркадного ритма: днем инфицированные клетки выделяют вирусные частицы активнее, а после 8 часов вечера вирусная нагрузка уменьшается.

"Прохождение теста на COVID-19 в оптимальное время суток повышает чувствительность теста и поможет нам быть точными в диагностике людей, которые могут быть инфицированы, но чье заболевание протекают бессимптомно", - отмечает профессор биологических наук Университета Вандербильта Карл Джонсон.

Кроме того, если пациенты обращаются за медпомощью в середине дня, на пике выделения вируса, это может сыграть определенную роль в увеличении распространения вируса в больницах и в целом в сообществе.

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Автор: 

исследование (567) карантин (16729) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
а на вихiдних у вiруса тeж вихiдний.
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27.10.2021 11:00 Ответить
+2
Понятно, вирусы ж и так маленькие, а ночью в темноте их вообще не видно
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27.10.2021 10:56 Ответить
+1
по такой логике рано утром результат будет еще точнее)
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27.10.2021 10:55 Ответить
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по такой логике рано утром результат будет еще точнее)
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27.10.2021 10:55 Ответить
ранок цe вихiд з ночi а пiк в обiд. так чого вранцi у тeбe точний рeзультат коли тобi написали що в обiд?
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27.10.2021 11:04 Ответить
Понятно, вирусы ж и так маленькие, а ночью в темноте их вообще не видно
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27.10.2021 10:56 Ответить
а на вихiдних у вiруса тeж вихiдний.
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27.10.2021 11:00 Ответить
Путай-путай. Белый шум для младенцев. Засер мозгов.
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27.10.2021 11:01 Ответить
Это потому что Вирус работает вечером по китайскому времени. Для того , чтоб работать ночью в США. А у нас просто в это время день.
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27.10.2021 11:04 Ответить
Что явно говорит о том, что 2/3 коронавирусов ночью сладко спит, а 1/3 - фестивалит.
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27.10.2021 11:06 Ответить
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27.10.2021 11:11 Ответить
вирусу тоже отдыхать надо. по ночам он спит.
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27.10.2021 11:13 Ответить
А у вируса 8 часовой рабочий день?
А за сверхурочные ему доплачивают?
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27.10.2021 11:16 Ответить
Просто вдень лаборанти тверезі
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27.10.2021 11:17 Ответить
Т.е. Ковид боится темноты?
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27.10.2021 12:17 Ответить
Вот такой вот этот тест. Возникает теперь вопрос а как к к этому тесту относиться теперь и его результатам? На сколько достоверную информацию он вообще дает.
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27.10.2021 12:37 Ответить
Борьба с борьбой ради борьбы. Только не понятно - то ли с кем, то с чем...
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27.10.2021 12:49 Ответить
 
 