Кадровые изменения в Кабмине возможны. Никто не держится за должности, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль называет целесообразными кадровые изменения в Кабинете Министров Украины для усиления и смены стратегии работы ведомств.

При этом он отказался назвать министерства, в руководстве которых могут в ближайшее время произойти изменения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никто не держится за должности. Кадровые изменения возможны, и это целесообразно всегда, когда необходимо где-то усилить, где-то сменить стратегию министерства. В зависимости от ситуации: кризис, развитие, поддержка - тогда происходят кадровые изменения", - сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область в среду, отвечая на вопрос целесообразно ли сейчас проводить кадровые ротации в правительстве.

В то же время, премьер заявил, что не готов обсуждать вопрос конкретной смены конкретных министров до того, как фракция "Слуга народа" не примет решение внутри политсилы.

"Больше или меньше (министров для кадровой ротации. - Ред.) - будем смотреть, будем вести диалог с фракцией", - добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министерство обороны возглавит Резников, - Бутусов