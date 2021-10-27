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Кадровые изменения в Кабмине возможны. Никто не держится за должности, - Шмыгаль

Кадровые изменения в Кабмине возможны. Никто не держится за должности, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль называет целесообразными кадровые изменения в Кабинете Министров Украины для усиления и смены стратегии работы ведомств.

При этом он отказался назвать министерства, в руководстве которых могут в ближайшее время произойти изменения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никто не держится за должности. Кадровые изменения возможны, и это целесообразно всегда, когда необходимо где-то усилить, где-то сменить стратегию министерства. В зависимости от ситуации: кризис, развитие, поддержка - тогда происходят кадровые изменения", - сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область в среду, отвечая на вопрос целесообразно ли сейчас проводить кадровые ротации в правительстве.

В то же время, премьер заявил, что не готов обсуждать вопрос конкретной смены конкретных министров до того, как фракция "Слуга народа" не примет решение внутри политсилы.

"Больше или меньше (министров для кадровой ротации. - Ред.) - будем смотреть, будем вести диалог с фракцией", - добавил Шмыгаль.

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Автор: 

Кабмин (14034) отставка (3161) Слуга народа (2636) Шмыгаль Денис (2726)


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Не держится, просто присосало и не отпускает. Как достал этот тупой шаблон, ведь всем понятно как на самом деле.
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27.10.2021 15:37 Ответить
А ему наверное очень неприятно когда в офисе Зе всекие такие же мерзости его Дениской называют. Он то знает что временный и когда придет время его нахрен с поля и всех собак повесят. А пезипент не финофат!
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27.10.2021 15:45 Ответить
Интеренсо, а куда пристроили Степана Максимова, ну помните у него еще курточка за 650000 гривен? Врядли его выперли на улицу жебракуваты
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27.10.2021 15:40 Ответить
Поправлю, Степанова. Где-то мне попадалась инфа, что его НАБУ будет проверять.
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27.10.2021 15:59 Ответить
он сам себя где-то в Европе пристроил пока власть не сменится а потом как дерьмо всплывет..)
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27.10.2021 16:22 Ответить
Да вас всех тупорылых вражин гнать надо! И Раду разгонять, и президентские выборы!
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27.10.2021 15:44 Ответить
В перекладі на загальнозрозумілу: Шмигалята вже достатньо накрали і можуть собі дозволити відпочити і прилаштувати вкрадене.
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27.10.2021 15:48 Ответить
"Никто не держится за должности." Источник: ...
Ну да особенно шмыгля и зЕлох! И зЕплесень не сдаёт мандат! Видать страна процветает, жизнь стала веселей, мать вашу! Во всём виноват Порох и имеем право на ошибки...
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27.10.2021 15:59 Ответить
Я прочитал в Диалоге, что ЗЕбанутой парашутистке верещучке таки нашли место, куда это чучело пристроить и ей отдадут на кормление пост министра реинтеграции. Мером захолустного малюсенького городка не справилась с работой, а министром, по логике ЗЕбанутых, справится.
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27.10.2021 16:06 Ответить
 
 