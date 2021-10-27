Кадровые изменения в Кабмине возможны. Никто не держится за должности, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль называет целесообразными кадровые изменения в Кабинете Министров Украины для усиления и смены стратегии работы ведомств.
При этом он отказался назвать министерства, в руководстве которых могут в ближайшее время произойти изменения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Никто не держится за должности. Кадровые изменения возможны, и это целесообразно всегда, когда необходимо где-то усилить, где-то сменить стратегию министерства. В зависимости от ситуации: кризис, развитие, поддержка - тогда происходят кадровые изменения", - сказал Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Донецкую область в среду, отвечая на вопрос целесообразно ли сейчас проводить кадровые ротации в правительстве.
В то же время, премьер заявил, что не готов обсуждать вопрос конкретной смены конкретных министров до того, как фракция "Слуга народа" не примет решение внутри политсилы.
"Больше или меньше (министров для кадровой ротации. - Ред.) - будем смотреть, будем вести диалог с фракцией", - добавил Шмыгаль.
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Ну да особенно шмыгля и зЕлох! И зЕплесень не сдаёт мандат! Видать страна процветает, жизнь стала веселей, мать вашу! Во всём виноват Порох и имеем право на ошибки...