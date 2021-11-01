В регионах появятся Центры креативной экономики по примеру первых инновационных парков

Строительство инновационных парков новый мировой тренд. Государства в борьбе за специалистов и собственную конкурентоспособность на глобальных рынках активно инвестируют в строительство инновационных пространств для бизнеса. Украина не отстает от других стран. Уже несколько лет в Киеве работает самый большой в Восточной Европе инновационный парк UNIT.Сity.

После успешного запуска аналогичный проект появился и в Харькове. На днях первый инновационный парк в Восточной Украине UNIT.Kharkiv посетил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

UNIT.Kharkiv – это самое большое пространство в городе для креативного бизнеса. Кроме офисов, на 6,5 тысячах квадратных метров есть коворкинг, акселератор, образовательный центр. За полтора года работы UNIT.Kharkiv в несколько десятков раз увеличил количество резидентов. Сейчас в парке работают более 500 людей, 25 компаний.

По словам министра Алексея Чернышова, такие полноценные экосистемы – это ключ к развитию украинской экономики и способ остановить миграцию "интеллекта" из Украины. Благодаря инфраструктуре инновационного парка компании могут расти быстрее, соответственно, создавать новые рабочие места для талантливой молодежи. "Этот объект создает возможности для молодежи воплощать свои идеи, реализовать их от идеи к реальному бизнесу. Такие объекты – это фактически лекарства против миграции", – отметил министр.





Кроме этого, строительство таких объектов в областных центрах повышает экономическую активность регионов. Министр подчеркнул, по примеру UNIT.Kharkiv похожие пространства для бизнеса хотят открыть и в других городах. В Кривом Роге уже стартовал первый пилотный проект, там будет

Центр креативной экономики. Министр анонсировал, такие же центры хотят построить в Виннице, Краматорске и Львове.