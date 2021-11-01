РУС
В регионах появятся Центры креативной экономики по примеру первых инновационных парков

Строительство инновационных парков новый мировой тренд. Государства в борьбе за специалистов и собственную конкурентоспособность на глобальных рынках активно инвестируют в строительство инновационных пространств для бизнеса. Украина не отстает от других стран. Уже несколько лет в Киеве работает самый большой в Восточной Европе инновационный парк UNIT.Сity.

После успешного запуска аналогичный проект появился и в Харькове. На днях первый инновационный парк в Восточной Украине UNIT.Kharkiv посетил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

UNIT.Kharkiv – это самое большое пространство в городе для креативного бизнеса. Кроме офисов, на 6,5 тысячах квадратных метров есть коворкинг, акселератор, образовательный центр. За полтора года работы UNIT.Kharkiv в несколько десятков раз увеличил количество резидентов. Сейчас в парке работают более 500 людей, 25 компаний.

По словам министра Алексея Чернышова, такие полноценные экосистемы – это ключ к развитию украинской экономики и способ остановить миграцию "интеллекта" из Украины. Благодаря инфраструктуре инновационного парка компании могут расти быстрее, соответственно, создавать новые рабочие места для талантливой молодежи. "Этот объект создает возможности для молодежи воплощать свои идеи, реализовать их от идеи к реальному бизнесу. Такие объекты – это фактически лекарства против миграции", – отметил министр.

Кроме этого, строительство таких объектов в областных центрах повышает экономическую активность регионов. Министр подчеркнул, по примеру UNIT.Kharkiv похожие пространства для бизнеса хотят открыть и в других городах. В Кривом Роге уже стартовал первый пилотный проект, там будет

Центр креативной экономики. Министр анонсировал, такие же центры хотят построить в Виннице, Краматорске и Львове.

+2
.....і діджіталізація всієї країни !!!))))
01.11.2021 18:09 Ответить
+2
Це не є центри простих рішень від *******?! В Грузії голодує, а в Україні прості рішення ****! За наші гроші! Якщо воно за свою фуйню ще й гроші українських платників отримує ні за що, то буду з ним судитися!) Не тому, що їсти нема чого, а шоб цього карлсона нах з України випх наати. Назавжди! Разом з його лізамі!
01.11.2021 18:34 Ответить
+2
А рядом будут создаваться Центры креативной бухгалтерии...
01.11.2021 19:16 Ответить
.....і діджіталізація всієї країни !!!))))
01.11.2021 18:09 Ответить
Тут головне язика не зламати об слово "дддддддіджиталізація".
01.11.2021 19:10 Ответить
кормушка
01.11.2021 18:12 Ответить
Це не є центри простих рішень від *******?! В Грузії голодує, а в Україні прості рішення ****! За наші гроші! Якщо воно за свою фуйню ще й гроші українських платників отримує ні за що, то буду з ним судитися!) Не тому, що їсти нема чого, а шоб цього карлсона нах з України випх наати. Назавжди! Разом з його лізамі!
01.11.2021 18:34 Ответить
Зебильное Сколково
01.11.2021 18:42 Ответить
Сколково?) В Сколково вкладывают по полтриллиона в год. А это просто декорации со столами и компьютерами.
01.11.2021 19:01 Ответить
"Этот объект создает возможности для молодежи воплощать свои идеи, реализовать их от идеи к реальному бизнесу. Такие объекты - это фактически лекарства против миграции", - отметил министр.

Единственное лекарство против миграции достойный уровень жизни и социальная защита. Все.
01.11.2021 19:07 Ответить
А коли почнеться посадка мільярда дерев, вже ж зима на носі, а весною не дерева треба садити?
01.11.2021 19:12 Ответить
Та які посадки мільярдів дерев?! Зельцмани ще Пороха не посадили...
01.11.2021 19:54 Ответить
Тоді їм порада - вкусити себе за сраку.
02.11.2021 07:23 Ответить
А рядом будут создаваться Центры креативной бухгалтерии...
01.11.2021 19:16 Ответить
В Україні найбільше квадратних метрів на одиницю креативу. Звиздець досягнення!
02.11.2021 06:58 Ответить
Силиконовая долина загнулась!
02.11.2021 09:18 Ответить
 
 