НАБУ должна расследовать коррупционную приватизацию завода "Большевик", - Наливайченко

Приватизация завода "Большевик" в Киеве прошла по заниженной цене и по коррупционному сговору, который должен стать предметом расследования Национального антикоррупционного бюро.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора. И все же выйти на то, чтобы вернуть все, что за бесценок украли", – заявил экс-глава СБУ в эфире телеканала "Украина24".

Он подчеркнул, что Фонд государственного имущества не должным образом подготовил проект к приватизации и допустил сговор на торгах, в результате чего бюджет лишился миллиардов гривен.

"Чтобы понять, в чем суть коррупционной сделки – на самом деле даже номинальная стоимость земли в центре города Киева сейчас в 3-4 раза больше. Это если не считать коммуникации и другое имущество, оставшееся в любом случае на этом стратегическом объекте. Его тоже никто не оценил. Его тоже просто за бесценок списали как землю. Вот в чем суть коррупционной сделки", - заявил нардеп.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон об олигархах, ограничивающий участие крупного бизнеса в приватизации. Поэтому, по словам экспертов, была ограничена конкуренция на приватизационном конкурсе, что привело к сговору и потере бюджетом от 1 до 2 млрд грн.