РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8939 посетителей онлайн
Новости
1 653 10

НАБУ должна расследовать коррупционную приватизацию завода "Большевик", - Наливайченко

НАБУ должна расследовать коррупционную приватизацию завода

Приватизация завода "Большевик" в Киеве прошла по заниженной цене и по коррупционному сговору, который должен стать предметом расследования Национального антикоррупционного бюро.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко. 

"Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора. И все же выйти на то, чтобы вернуть все, что за бесценок украли", – заявил экс-глава СБУ в эфире телеканала "Украина24".

Он подчеркнул, что Фонд государственного имущества не должным образом подготовил проект к приватизации и допустил сговор на торгах, в результате чего бюджет лишился миллиардов гривен.

"Чтобы понять, в чем суть коррупционной сделки – на самом деле даже номинальная стоимость земли в центре города Киева сейчас в 3-4 раза больше. Это если не считать коммуникации и другое имущество, оставшееся в любом случае на этом стратегическом объекте. Его тоже никто не оценил. Его тоже просто за бесценок списали как землю. Вот в чем суть коррупционной сделки", - заявил нардеп.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон об олигархах, ограничивающий участие крупного бизнеса в приватизации. Поэтому, по словам экспертов, была ограничена конкуренция на приватизационном конкурсе, что привело к сговору и потере бюджетом от 1 до 2 млрд грн.

Автор: 

Наливайченко Валентин (894) приватизация (1043) Большевик (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2


показать весь комментарий
04.11.2021 13:53 Ответить
+1
моня на все молчал 2 года и на Ваши замечания или требования поклал большой молчал...
показать весь комментарий
04.11.2021 13:44 Ответить
+1
"Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора. И все же выйти на то, чтобы вернуть все, что за бесценок украли" Источник:

А "Мы" - это кто?
показать весь комментарий
04.11.2021 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
моня на все молчал 2 года и на Ваши замечания или требования поклал большой молчал...
показать весь комментарий
04.11.2021 13:44 Ответить


показать весь комментарий
04.11.2021 13:53 Ответить
"Мы будем истребовать документы и подавать обязательно в НАБУ на разоблачение коррупционного сговора. И все же выйти на то, чтобы вернуть все, что за бесценок украли" Источник:

А "Мы" - это кто?
показать весь комментарий
04.11.2021 13:59 Ответить
Не верю ни одному слову Наливайченко и считаю его таким же коррупционером как и все власти при которых он был при должностях, но в данном случае я с ним согласен.
показать весь комментарий
04.11.2021 14:06 Ответить
А этот куда пиарится? И что он вообще понимает в оценке доходным методом и мультипликаторах капитализации?
показать весь комментарий
04.11.2021 14:23 Ответить
Ничего. Но нужно же о себе напомнить. Тем более, что земля под этим ЦИКом не продавалась и кредиторка там больше в раза три, чем цена сделки. Но разве это ему интересно? Главное - что- пукнуть. Всё равно же он за свои слова отвечать не будет.
показать весь комментарий
04.11.2021 15:32 Ответить
Наливайке не лалили? Чего он так вскипел? Это был его завод?
показать весь комментарий
04.11.2021 14:32 Ответить
Наливайченко знает , о чем говорит .
показать весь комментарий
04.11.2021 15:20 Ответить
Наверное только он один и знает.
показать весь комментарий
04.11.2021 15:32 Ответить
 
 