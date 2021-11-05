Умер руководитель киевского театра на Подоле Малахов

В Киеве скончался украинский режиссер, руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле Виталий Малахов, который в течение недели находился в реанимации. Ему было 67 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала дочь режиссера Даша Малахова в facebook.

Ранее Дарья Малахова писала, что 26 октября ее отца доставили в больницу "Феофания". По ее словам, ждать скорую пришлось около пяти часов. "В течение 2 дней мы были между небом и землей. Никогда еще мне не было так страшно и плохо. О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", - сообщала она.

После госпитализации режиссер находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Впоследствии Малахова сообщила о смерти отца фразой: "Лети, родной мой". Режиссер скончался на 68-м году жизни.

Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, народный артист Украины, художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле с 1987 года.