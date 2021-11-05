Помер керівник київського театру на Подолі Малахов

У Києві помер український режисер, керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі Віталій Малахов, який упродовж тижня перебував у реанімації. Йому було 67 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала донька режисера Даша Малахова у facebook.

Раніше Даша Малахова писала, що 26 жовтня її батька доправили до лікарні "Феофанія". За її словами, чекати на швидку довелося приблизно п'ять годин. "Протягом 2 днів ми були між небом та землею. Ніколи ще мені не було так страшно і погано. Про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо", - повідомляла вона.

Після госпіталізації режисер перебував у тяжкому, але стабільному стані. Згодом Малахова повідомила про смерть батька фразою: "Лети, рідний мій". Режисер помер на 68-му році життя.

Віталій Малахов – український театральний режисер лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, народний артист України, художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року.