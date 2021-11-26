АМКУ поддерживает появление частных лоцманов
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Антимонопольный комитет Украины выступил за частную лоцманию.
Как сообщила на спецпанели "Конкуренция на транспортных рынках" глава АМКУ Ольга Пищанская, Министерство инфраструктуры не сразу выполнило рекомендации комитета.
По словам Пищанской, в АМКУ обратились частные компании, которые попросили ведомство обязать Мининфраструктуры выполнять антимонопольное законодательство. Об этом сообщает транспортное издание "Трансформация".
Проанализировав ситуацию, в АМКУ пришли к выводу, что в нарушение закона "О портах" и Кодекса торгового мореплавания, министерство собственным приказом ограничивало деятельность частных компаний, которые могли бы выполнять лоцманские проводки.
"Согласно приказа министерства, оказывать лоцманские услуги в портах могло только госпредприятие "Дельта-Лоцман", – пояснила Пищанская.
Вначале Антимонопольный комитет рекомендовал министерству привести свою практику в соответствие с законодательством. Когда ведомство проигнорировало рекомендацию, обязал их изменить приказы и избавиться от госмонополии. Дедлайн – март 2022 года.
О необходимости избавиться от монополии в этой сфере ранее заявляли и в Государственной регуляторной службе Украины. 1 ноября глава службы Алексей Кучер заявил , что действующий приказ Министерства инфраструктуры от 2001 года нарушает законодательство и должен быть изменен в течение двух месяцев. Альтернатив этому нет, подчеркнул руководитель госрегулятора.
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