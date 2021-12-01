НАТО помогает Украине реализовать право на самооборону, - Столтенберг
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Украина как суверенное государство имеет право на самооборону, и НАТО помогает Украине реализовать это право, укрепляя и повышая способности ее Вооруженных Сил.
Об этом сегодня в Риге во время пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы оказываем Украине политическую и практическую поддержку. Союзники предоставляют тренировки, помогают в развитии военных способностей и в оборудовании. Это реальная поддержка, и это повышает порог для России в совершении агрессивных военных действий против Украины. Такие усилия НАТО укрепляют Вооруженные Силы Украины – это путь помочь им осуществить суверенное право на самооборону. Это право каждого суверенного государства, и это включает также Украину, и мы поддерживаем Украину в соблюдении этого суверенного права на самооборону", - подчеркнул руководитель Альянса.
Он отметил, что главная цель, с которой сегодня во время встречи министров согласились все союзники, – это удержать Россию от совершения агрессивных военных действий против Украины.
По словам Генерального секретаря НАТО, союзники проводят очень внимательный мониторинг развития этой ситуации, обмениваются данными разведки, используют имеющиеся возможности, позволяющие получать очень важную и детализированную информацию для оценки ситуации.
При этом Столтенберг подчеркнул, что следует отличать меры, предпринимаемые НАТО для поддержки Украины, как страны-партнера, и усилия Альянса по защите союзников от возможной агрессии. Если в первом случае, в отношении Украины, речь идет о политической и практической поддержке, то во втором Альянс готов привлечь все имеющиеся возможности для защиты и обороны любого союзника и имеет соответствующие планы на этот случай.
Как сообщалось, с 30 ноября по 1 декабря в Риге проходит встреча министров иностранных дел НАТО, которые должны обсудить текущую ситуацию в сфере безопасности и подготовку к следующему саммиту Альянса в Мадриде.
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