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Акция протеста на Майдане прошла без нарушений правопорядка, - полиция
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В полиции отчитались об обеспечении правопорядка во время акции протеста в Киеве.
Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции столицы, передает Цензор.НЕТ.
"Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.
Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в частности полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.
"Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время планируемых акций", - отметили в пресс-службе ведомства.
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+6 Ksenia VB
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показать весь комментарий02.12.2021 07:45
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🤔
что, мелкий фюрер опять соврал, дуня? не стыдно?
Але сумно, що черговий раз, як і завжди і після кожного майдану, будуть проведені олігархічні вибори, коли народ буде "обирати" президента між ставлениками олігархату.
Винна в цьому, небаченого ніде більше в світі розміру, багатомільйонна застава через яку, як і завжди, будуть скупати місця в бюлетенях ставленики олігархії.
Феодальна кланово-олігархічна система як була так і залишиться. На жаль.
Ніколи в нас не було демократії й не скоро буде.
Схоже, це ніхто не хоче розуміти.
Этот дурачок попался на свою же удочку - ввел новую систему выборов без мажоритарки и какой-никакой закон об импичменте.
И на ближайших выборах в парламенте он пролетит как фанера над Парижем, никакого большинства ему не светит.
Ни своего кабмина, ни своего премьера, не сможет принять в Раде ни одного своего закона, никого назначить на должности.
а учитывая, скольких он подставил своих же, скольких кинул на деньги - и сколько нарушил законов - импичмента ему не миновать, даже по этому его дебильному закону.
Если коротко: Зеленскому ЖОПА.
А на хрена оно было нужно - для лайков? Чего хотели? Вместо Ермака одни хотели Киву, а другие - Парубия. А третьи хотели заказать у дизайнера Анны Гассе женский вариант гетьманской булавы с сережками для Юлии Тимошенко? И в конце-концов не вышли на сцену, поставленную за деньги не захотевшего из скромности называть свои имя мецената, шоб Путина и Ермака не разозлить?
сидите до конца
Бу вчера всех завал на Майдан , бо Волю украли! Люди пришли, немного, но ведь пришли!
Рашисты под это дело начали военные учения синхронно вчера вечером.
Интересные у нас "патриоты", что хату изнутри хотят запалить, когда враг снаружи ждет сигнал!
Я перечислил факты по хронологии.
Сначала Зеленский анонсировал про путч.
Затем Бутузов призвал всех на Майдан под интересным предлогом.
И войска наРФии начали учения, сразу же после событий на Майдане.
Я где то ошибся? А лирику насчет истерик, оставь митингующим, у которых вчера кто то Волю украл.
Клоуну задают простые вопросы, а это чучело прислало тебя отмазки гнилые лепить, вместо того, чтобы на них честно ответить.
привет коллегам из кгб
виват татаров, хєрмак, шурма та демченко! наша служба а апасна і трудна...