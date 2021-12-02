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Акция протеста на Майдане прошла без нарушений правопорядка, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В полиции отчитались об обеспечении правопорядка во время акции протеста в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции столицы, передает Цензор.НЕТ.

"Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.

Безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в частности полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

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"Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время планируемых акций", - отметили в пресс-службе ведомства.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Поліція не провокувала - то і порушень не було.
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02.12.2021 08:11
+5
обосратушки у клоуна.
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02.12.2021 07:01
+5
элементарно. от тебя несет мочой, а ты же у его органа прописался.

что, мелкий фюрер опять соврал, дуня? не стыдно?
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02.12.2021 07:45
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"Путч" чи "Пук"??
This is a question...
🤔
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02.12.2021 05:37 Ответить
обосратушки у клоуна.
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02.12.2021 07:01 Ответить
Сам проверял и менял памперсы?
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02.12.2021 07:38 Ответить
элементарно. от тебя несет мочой, а ты же у его органа прописался.

что, мелкий фюрер опять соврал, дуня? не стыдно?
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02.12.2021 07:45 Ответить
Мороз ударил?
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02.12.2021 07:52 Ответить
что, чучело, стыдно признаться. что работаешь на лживого рашистского клоуна?
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02.12.2021 07:56 Ответить
То вийшла насєлєніє Київа хороводи поводити
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02.12.2021 06:40 Ответить
Можливо тому, що не були задіяні провокатори.
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02.12.2021 06:41 Ответить
буба передумал
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02.12.2021 07:03 Ответить
Тому і без порушень.
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02.12.2021 06:41 Ответить
тому, що моніка знову набрехала?
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02.12.2021 07:06 Ответить
Необхідно добитися перезавантаження - перевиборів. Клоун олігарха має зникнути з влади.

Але сумно, що черговий раз, як і завжди і після кожного майдану, будуть проведені олігархічні вибори, коли народ буде "обирати" президента між ставлениками олігархату.

Винна в цьому, небаченого ніде більше в світі розміру, багатомільйонна застава через яку, як і завжди, будуть скупати місця в бюлетенях ставленики олігархії.
Феодальна кланово-олігархічна система як була так і залишиться. На жаль.
Ніколи в нас не було демократії й не скоро буде.
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02.12.2021 07:47 Ответить
Необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів президента.
Схоже, це ніхто не хоче розуміти.
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02.12.2021 07:49 Ответить
согласен.
Этот дурачок попался на свою же удочку - ввел новую систему выборов без мажоритарки и какой-никакой закон об импичменте.
И на ближайших выборах в парламенте он пролетит как фанера над Парижем, никакого большинства ему не светит.
Ни своего кабмина, ни своего премьера, не сможет принять в Раде ни одного своего закона, никого назначить на должности.
а учитывая, скольких он подставил своих же, скольких кинул на деньги - и сколько нарушил законов - импичмента ему не миновать, даже по этому его дебильному закону.
Если коротко: Зеленскому ЖОПА.
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02.12.2021 09:20 Ответить
Поліція не провокувала - то і порушень не було.
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02.12.2021 08:11 Ответить
потому что Полиция с народом!
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02.12.2021 09:16 Ответить
На сайті викладено цікавий текст щодо права на спротив. Не для легкого читання, і потребує усвідомлення. Поза тим пропонує цікавий дискурс щодо українського суспільно-політичного життя при протистоянні вулиці і влади.
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02.12.2021 20:31 Ответить
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02.12.2021 08:23 Ответить
Ментов и "внутренних войск" больше чем при Януковоще! Сцыт гундосый карлик лживый Зе-Ермак!
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02.12.2021 08:30 Ответить
ну так а шо там с пупчеворотом?
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02.12.2021 08:43 Ответить
Изрядно попутчило гивнокомандувача! Он сколько "силы" нагнал!!!
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02.12.2021 08:47 Ответить
Что не говорите, а у нас мощный **********. Просто гигант мвсли! Уже два путча-переворота пережил, победил и сам их анонсировал. Или онанировал? Да какая разница? Да он у нас просто ПОБЕДУН!
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02.12.2021 08:55 Ответить
Зі сторони проте увальників - так, а з боку поліції? Свобода пересування обмежувалася? Обмежувалася. А вона гарантована Конституцією. Як і право на мирний протест.
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02.12.2021 09:18 Ответить
Я уже думал вчера вечером, что утром проснемся с новыми управленцами. Зеля сдрыснет и придет наш солодкий улюбленець
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02.12.2021 09:18 Ответить
Т.е. громко не кричали, жителям хрещатинских ВИП-хостелов не мешали с телками пиво пить и в 23.00 музыку выключили.
А на хрена оно было нужно - для лайков? Чего хотели? Вместо Ермака одни хотели Киву, а другие - Парубия. А третьи хотели заказать у дизайнера Анны Гассе женский вариант гетьманской булавы с сережками для Юлии Тимошенко? И в конце-концов не вышли на сцену, поставленную за деньги не захотевшего из скромности называть свои имя мецената, шоб Путина и Ермака не разозлить?
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02.12.2021 09:22 Ответить
за клоуна голосовал? он тоже ничего не понял.
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02.12.2021 09:42 Ответить
Класс!
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02.12.2021 10:06 Ответить
А что перевернули то? Клована вверх ногами?
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02.12.2021 09:23 Ответить
Поговорили?А результат?
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02.12.2021 09:36 Ответить
а тебе прямо сейчас или чуть-чуть подождешь?
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02.12.2021 09:42 Ответить
Я вообще не тороплюсь, поскольку знаю, что говорильней ничего не изменить.
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02.12.2021 10:05 Ответить
да что ты? человек действия?
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02.12.2021 10:08 Ответить
****-нно сижу во весь опор на боевом диване и не собираюсь останавливаться
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02.12.2021 10:22 Ответить
тогда не сдавайтесь, с идите до конца
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02.12.2021 10:25 Ответить
Ну дык
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02.12.2021 10:26 Ответить
Так не понял, где переворот? Давай приз в студию, Почему громкие дела в Ж....................... Не интересно. Может Зе и не такой актер, как его представляли.? Серая личность, к сожалению.
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02.12.2021 09:55 Ответить
где переворот- вопрос к криворожской балаболке, это она вякала
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02.12.2021 10:09 Ответить
Та ведь был же вчера переворот. Как и завещал Зе.
Бу вчера всех завал на Майдан , бо Волю украли! Люди пришли, немного, но ведь пришли!
Рашисты под это дело начали военные учения синхронно вчера вечером.
Интересные у нас "патриоты", что хату изнутри хотят запалить, когда враг снаружи ждет сигнал!
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02.12.2021 10:45 Ответить
не истери, дуняша. акция была против переворота и о нем визжала именно моника. делать из этого чучела патриота будешь, когда оно избавится от российских кротов, уволит из оп рыгов и мусоров и перестанет врать. это и была цель акции. а свои страшилки высосанные из люси абристович расскажешь коллегам по борьбе за бабло.
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02.12.2021 10:50 Ответить
Отрицание очевидного - признак шизофрении.
Я перечислил факты по хронологии.
Сначала Зеленский анонсировал про путч.
Затем Бутузов призвал всех на Майдан под интересным предлогом.
И войска наРФии начали учения, сразу же после событий на Майдане.
Я где то ошибся? А лирику насчет истерик, оставь митингующим, у которых вчера кто то Волю украл.
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02.12.2021 11:17 Ответить
дуня, то, что тьі тут говнопросттьіни катаешь - признак графомании, а не большого ума. все это к делу отношения не имеет. по факту, ты пытаешься юлить малороссийским задом и покрываешь предательство в высших эшелонах власти.
Клоуну задают простые вопросы, а это чучело прислало тебя отмазки гнилые лепить, вместо того, чтобы на них честно ответить.

привет коллегам из кгб
виват татаров, хєрмак, шурма та демченко! наша служба а апасна і трудна...
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02.12.2021 12:27 Ответить
 
 