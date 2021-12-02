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Новости Общество
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"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Польшу

Новости Цензор.НЕТ Общество

АО "Укрзалізниця" назначает 2 дополнительных поезда в Перемышль (Польша).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №36/35 Одесса – Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря и отправляться из Одессы в 18:22, прибывая на конечную станцию ​​в 09:02. Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54.

Поезд №89/90 будет отправляться с 12 декабря по дням курсирования со Львова в 16:20 и в Перемышль будет прибывать в 18:19. Из Перемышля поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 13:45.

Купить билет можно на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

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Как сообщалось ранее, с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета Министров Украины №1236.

Для поездки в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

- отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд);

- COVID-сертификат о выздоровлении в приложении "Дія".

Автор: Наталя Джума
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Именно эта, казалось бы, не самая важная новость, полностью раскрывает всю лживость и манипулятивность речи президента в Раде.
От такой "прекрасной" жизни, нарисованной президентом, украинцы настолько активно бегут на заработки в Польшу, что Укрзализниця не справляется и назначает дополнительные поезда.
Как говорится: вот вам слово, а вот вам дело.
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02.12.2021 10:42 Ответить
Главное свет не забыть выключить...
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02.12.2021 12:11 Ответить
В Польшу?
А из-Польши?
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02.12.2021 13:47 Ответить
 
 