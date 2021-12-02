Лукашенко и Путин решили провести военные учения на белорусско-украинской границе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения на границе Беларуси с Украиной. Эти учения пройдут в два этапа.
Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, учения пройдут в ближайшие пару месяцев.
"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", – сказал Лукашенко.
Он заявил, что первый этап точно проведут зимой.
Топ комментарии
+14 Vladimir T fd7dc273
показать весь комментарий02.12.2021 10:37
+9 Вла
показать весь комментарий02.12.2021 10:30
+6 Envoy
показать весь комментарий02.12.2021 10:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Совпадение?
Всі діти і онуки генсеків живуть в кап. країнах.
гребаный миролюбивый русский мир
Головний наступ- Білгород- Харків. Далі роздвоювався на Полтава- Київ, і Катеринослав (Дніпро)- Александровськ (Запоріжжя). З Криму більшовицькі матроси підійшли на рейд і обстріляли Одесу, відтіснили війська УНР на лінію Тирасполь- Бірзули
- Бэрримор! Что там за шум на улице?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они хотят, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же все-таки они так шумят?
- Пид@расы, сэр.
Война - это способ разбивать вдребезги, распылять в стратосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее.»
Джордж Оруэлл
Цель войны - не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй.
Циркачи недоделанные.
Закрывает зоопарк Таракан.