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Лукашенко и Путин решили провести военные учения на белорусско-украинской границе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Лукашенко и Путин решили провести военные учения на белорусско-украинской границе

В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения на границе Беларуси с Украиной. Эти учения пройдут в два этапа.

Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, учения пройдут в ближайшие пару месяцев.

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что первый этап точно проведут зимой.

Также смотрите: Воины ОС провели учения рядом с оккупированным Крымом: Уничтожали десант условного противника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Не берегут они Зеленского. Теперь ему еще и Луке придется "в глаза заглядывать".
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02.12.2021 10:37
+9
***** піднімає ставки..
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02.12.2021 10:30
+6
"Не надо усложнять - вот вам российский рубль": Лукашенко отказался от валюты Беларуси
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02.12.2021 10:29
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"Не надо усложнять - вот вам российский рубль": Лукашенко отказался от валюты Беларуси
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02.12.2021 10:29 Ответить
Когда таракан такое ляпнул?
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02.12.2021 11:42 Ответить
https://nezavisim.tv/news/11235.html
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02.12.2021 11:47 Ответить
Там не совсем в таком прямом контексте сказано, но тем не менее уже очень близко к тому.
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02.12.2021 12:18 Ответить
Так они уже и так кацапская колония, со срублями или без
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02.12.2021 14:02 Ответить
М'ясник м'ясника-бачить здалека...
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02.12.2021 10:30 Ответить
***** піднімає ставки..
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02.12.2021 10:30 Ответить
Надеюсь, у нас пулеметы заряжены.
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02.12.2021 11:17 Ответить
Понты для приезжих.
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02.12.2021 10:30 Ответить
білоруські військові?оксюморон....
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02.12.2021 10:34 Ответить
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02.12.2021 10:46 Ответить
Как синхронно действуют рашисты с антипутчистами!
Совпадение?
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02.12.2021 10:36 Ответить
Не берегут они Зеленского. Теперь ему еще и Луке придется "в глаза заглядывать".
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02.12.2021 10:37 Ответить
Нужно отказаться от электричества и битума)))))
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02.12.2021 10:52 Ответить
Так і очі можуть "розбігтися"
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02.12.2021 12:17 Ответить
У неподготовленных людей, от шпагата жопа рвется.
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02.12.2021 12:28 Ответить
Тоді звична поза - на коліна. Але наші "професіонали розтяжки" умудряться по-всякому.
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02.12.2021 12:49 Ответить
Еще парочка десантников разобьется?
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02.12.2021 10:46 Ответить
путін-то тупа, йбнута нквдшна бльдь.
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02.12.2021 10:49 Ответить
...яка працює синхронно з Заходом. Бабло там, маєтки там. Діти , дружини, коханки ... також там.
Всі діти і онуки генсеків живуть в кап. країнах.
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02.12.2021 11:41 Ответить
Як і в наших слуг коломойського
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02.12.2021 12:29 Ответить
И при этом Запад "не может" с этой сранью ничего сделать. Да достаточно было только намекнуть, что если дернутся - все их имущество будет конфисковано, а детки-жены вернуться в парашу. Но для такого нужны яйца, которых у коррумпированного и продажного Запада нет. Легче торговать с ху***ом, и закрывать глаза на его преступления.
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02.12.2021 14:05 Ответить
Беларусскую говядинку тренируют сдыхать за счастливую и сытую жизнь трёх выкидышей минского наместника Параши Сашки Первого.
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02.12.2021 10:50 Ответить
два старых маразматика
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02.12.2021 10:51 Ответить
а почему не в Якутии?

гребаный миролюбивый русский мир
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02.12.2021 10:55 Ответить
там нет беларусских границ
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02.12.2021 11:08 Ответить
на границе Украины с РБ тоже нет - российских. Но учения есть
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02.12.2021 17:10 Ответить
есть сгрб
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02.12.2021 17:47 Ответить
Потому что нападение на Украину планируется и со стороны Беларуси, так что воевать Украине придется на 2 фронта.
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02.12.2021 12:22 Ответить
Історія завжди циклічна. Дістаєм мапи за 1918-1919 роки і дивимось- з білорусі був наступ на Чернігів і через Житомирщину. На Сумщині- Через залізницю Конотоп-Бахмач-Ніжин- Крути.
Головний наступ- Білгород- Харків. Далі роздвоювався на Полтава- Київ, і Катеринослав (Дніпро)- Александровськ (Запоріжжя). З Криму більшовицькі матроси підійшли на рейд і обстріляли Одесу, відтіснили війська УНР на лінію Тирасполь- Бірзули
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02.12.2021 12:35 Ответить
Два дебила это сила!
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02.12.2021 10:56 Ответить
Ну та й що???
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02.12.2021 10:57 Ответить
Не напружуйся. Будуть виключно "зєркальньіє мєрьі", навіть гезалежно від бажань головзєблана.
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02.12.2021 11:06 Ответить
Так и сделаем. Белоруссия должна отказаться от грязных денег запада. Будете сосать у *****.
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02.12.2021 11:07 Ответить
два старых пня маразматика колхозник и хйло в агонии предсмертной
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02.12.2021 11:05 Ответить
КАЖДОМУ СВОЕ. Путин и Лукашенко решили порадовать свой взор и получить позитивные эмоции. Ведь из-за рубежа им позитив никак не получить. Там все какие-то задроченные от "культурных" их предупреждений относительно Украины. Ну, не собираются они отдавать им эту самую Украину. А еще, никакой радости им общаться и внутри страны, со своими соплеменниками. Уже за эти долгие годы власти ими уже все сказано и много раз пересказано. А в ответку, они, соплеменники, привыкли лишь отмалчиваться. Остается одна им радость глядеть на вымуштрованное войско при парадах да военных учениях.
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02.12.2021 11:08 Ответить
Слухаючи йухла та білоруського підйухловника, згадую весь час цей анекдот:

- Бэрримор! Что там за шум на улице?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они хотят, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же все-таки они так шумят?
- Пид@расы, сэр.
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02.12.2021 11:17 Ответить
Два диктатори-дідугани вирішили погратися у війнушку. Та хай їздять вздовж кордону і витрачають бюджетні кошти кацапів, нам якось пшієдно. А бульбаші ще додатково отримають санкції.
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02.12.2021 11:19 Ответить
«Война - фальшивка и либо вообще не ведется, либо ведется не с той целью, которую декларируют.
Война - это способ разбивать вдребезги, распылять в стратосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее.»
Джордж Оруэлл

Цель войны - не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй.
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02.12.2021 11:51 Ответить
Если бы могли то тоже бы показали им учения так учения. Мы возле нашего Крыма им показываем наши силы!
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02.12.2021 11:59 Ответить
СТАРЫМ ПЕРДУНАМ ЗИМОЙ НЕФИГ ДЕЛАТЬ !)
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02.12.2021 12:49 Ответить
Пусть повыййобываются на мушке "Джавелинов".
Циркачи недоделанные.
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02.12.2021 13:32 Ответить
Сдохли зайчики и белочки, я так понимаю.
Закрывает зоопарк Таракан.
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02.12.2021 14:23 Ответить
Если только Лукашенко пойде́т на поводу у Вована бункерного, и кинет белорусов в топку ,то тогда уже вмешается Польша, и сами белорусы поднимут уже вооруженный бунт ,после первых серье́зных потерь от ЗСУ,и Белоруссия станет независимой республикой в составе Польши ,кстати белорусы этому будут только рады это 100%
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23.05.2022 17:19 Ответить
А может всё-таки таракана заменили в Сочи,,, на похожего таракана ,а сына таракана держат в заложниках в Московии,,, как вам такой расклад ,ну очень уж поменялся таракан имеющий глаза да увидет имеющий уши да услышит .
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23.05.2022 17:24 Ответить
 
 