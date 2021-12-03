Переговоры Зеленского и Путина могут быть дипломатической победой, – Гармаш

Ситуация на Донбассе может взять курс на урегулирование, если Россия признает себя стороной конфликта. Переговоры Зеленского и Путина будут означать автоматическое признание РФ себя такой стороной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Сергей Гармаш.

"Я считаю, что если Зеленский поедет на такие переговоры, он не будет один на один. В этом случае он заручится поддержкой США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, скажем так. Он не будет представлять позицию просто Украины, это будет позиция тех, кто нас сегодня поддерживает. Это первое. Второе. Если такие переговоры состоятся, то это будет уже автоматически означать, что Россия признала себя стороной конфликта, и это будет огромная дипломатическая победа и начало урегулирования конфликта", — сказал Гармаш.

Он также отметил, что без Верховной Рады никакие имплементации договоренностей с Путиным быть не могут, как и без подписей членов ТКГ.

"И третье. О чем бы ни договорился Зеленский с Путиным, он будет помнить, что он вернется в Киев, и ему нужно имплементировать, реализовывать эти договоренности. А они могут быть формализованы только в виде законов, в виде каких-то актов. Законы у нас принимает Верховная Рада, а не Зеленский. В ТКГ не Зеленский будет подписывать документы, а люди конкретные. Либо это будет Андрей Костин, который сегодня исполняет обязанности главы украинской делегации в ТКГ, либо Кравчук (Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ – ред.). И они понимают, что им жить в этой стране, и у них есть своя политическая ответственность, историческая роль. Вряд ли они захотят поставить свою подпись под какими-то "предательскими" договоренностями Зеленского. Поэтому я не вижу ничего страшного, если такой диалог напрямую действительно состоится",- добавил Гармаш.