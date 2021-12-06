"Украинская армия способна сломать любые захватнические планы врага", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны!

Искренне поздравляю вас с праздником – Днем Вооруженных Сил Украины.

Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных Вооруженных Сил. Однако настоящая история развития нашей украинской армии достигает нескольких столетий, и ее победоносный путь неразрывно связан со всеми историческими этапами становления и развития Украинского государства.

Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", - говорится в поздравлении президента.

Зеленский подчеркнул, что украинцы гордятся своими Вооруженными Силами, демонстрируют им высокий уровень доверия, ведь именно украинские воины сохранили независимость Украины, за которую веками боролись наши предки.

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"В день профессионального праздника военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять свою важнейшую миссию – защищают свободу и суверенитет государства от российского агрессора.

От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам Вооруженных Сил Украины за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны.

В этот день мы преклоняемся перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения Отчизне.

Убежден, что Вооруженные Силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа и новых побед.

Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников также поздравил военнослужащих ВСУ с профессиональным праздником.

"Вооруженным Силам Украины - 30 лет. Искренне, от всего сердца поздравляю всех с этим юбилеем! По моему глубокому убеждению, если бы не Вооруженные Силы Украины, мы вряд ли бы 24 августа этого года отмечали 30-й день рождения нашего государства.

Четверть своей новейшей истории наши воины с оружием в руках, рискуя жизнью, ежедневно защищают нашу Родину от российского агрессора. Именно наши воины, наши Вооруженные Силы с 2014 года стали опорой государственности и основным фактором национальной безопасности.

По собственному опыту переговорщика могу отметить, что сильная армия - это один из мощнейших дипломатических аргументов в мирном процессе", - говорится в поздравлении главы Минобороны.

Резников отметил, что сегодня украинцы полагаются на свою армию больше, чем на другие общественные институты: Вооруженные Силы пользуются наибольшим доверием граждан, а "это свидетельство уважения украинского народа к своим воинам, которые и сегодня в реальной боевой обстановке достойно продолжают славные традиции предыдущих поколений защитников и защитниц Украины".

"Право жить собственным умом в собственном доме дается нам дорогой ценой! Тысячи украинских военнослужащих отдали свои жизни, чтобы остановить врага. Это лучшие сыновья и дочери Украины, подвиг которых всегда будет помнить наш народ. Вечная им слава!

Три четверти своей новейшей истории наша армия существовала в режиме демонтажа, который прерывался несколькими попытками провести реформы. В государстве не было понимания, зачем ему быть сильным. Враг нам показал, зачем нужна армия. И что бывает, когда о ней не заботишься.

Не каждая нация имеет такую ​​привилегию, как своя армия. Недаром армия – это символ государственности и государства как такового. Суверенного. Независимого. Модернизация армии – это защита права на собственное государство и права выбирать будущее для потомков.

Искренне благодарю вас за добросовестное исполнение своих обязанностей, патриотизм и самоотверженность!

Я лично буду прилагать все усилия, чтобы украинское войско постоянно развивалось, наращивало способности, достойно выполняло свою почетную миссию! Поздравляю вас с 30-летием Вооруженных Сил Украины!" - добавил он.