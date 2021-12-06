"Украинская армия способна сломать любые захватнические планы врага", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ
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Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны!
Искренне поздравляю вас с праздником – Днем Вооруженных Сил Украины.
Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных Вооруженных Сил. Однако настоящая история развития нашей украинской армии достигает нескольких столетий, и ее победоносный путь неразрывно связан со всеми историческими этапами становления и развития Украинского государства.
Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", - говорится в поздравлении президента.
Зеленский подчеркнул, что украинцы гордятся своими Вооруженными Силами, демонстрируют им высокий уровень доверия, ведь именно украинские воины сохранили независимость Украины, за которую веками боролись наши предки.
"В день профессионального праздника военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять свою важнейшую миссию – защищают свободу и суверенитет государства от российского агрессора.
От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам Вооруженных Сил Украины за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны.
В этот день мы преклоняемся перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения Отчизне.
Убежден, что Вооруженные Силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа и новых побед.
Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!" – сказал Зеленский.
Министр обороны Украины Алексей Резников также поздравил военнослужащих ВСУ с профессиональным праздником.
"Вооруженным Силам Украины - 30 лет. Искренне, от всего сердца поздравляю всех с этим юбилеем! По моему глубокому убеждению, если бы не Вооруженные Силы Украины, мы вряд ли бы 24 августа этого года отмечали 30-й день рождения нашего государства.
Четверть своей новейшей истории наши воины с оружием в руках, рискуя жизнью, ежедневно защищают нашу Родину от российского агрессора. Именно наши воины, наши Вооруженные Силы с 2014 года стали опорой государственности и основным фактором национальной безопасности.
По собственному опыту переговорщика могу отметить, что сильная армия - это один из мощнейших дипломатических аргументов в мирном процессе", - говорится в поздравлении главы Минобороны.
Резников отметил, что сегодня украинцы полагаются на свою армию больше, чем на другие общественные институты: Вооруженные Силы пользуются наибольшим доверием граждан, а "это свидетельство уважения украинского народа к своим воинам, которые и сегодня в реальной боевой обстановке достойно продолжают славные традиции предыдущих поколений защитников и защитниц Украины".
"Право жить собственным умом в собственном доме дается нам дорогой ценой! Тысячи украинских военнослужащих отдали свои жизни, чтобы остановить врага. Это лучшие сыновья и дочери Украины, подвиг которых всегда будет помнить наш народ. Вечная им слава!
Три четверти своей новейшей истории наша армия существовала в режиме демонтажа, который прерывался несколькими попытками провести реформы. В государстве не было понимания, зачем ему быть сильным. Враг нам показал, зачем нужна армия. И что бывает, когда о ней не заботишься.
Не каждая нация имеет такую привилегию, как своя армия. Недаром армия – это символ государственности и государства как такового. Суверенного. Независимого. Модернизация армии – это защита права на собственное государство и права выбирать будущее для потомков.
Искренне благодарю вас за добросовестное исполнение своих обязанностей, патриотизм и самоотверженность!
Я лично буду прилагать все усилия, чтобы украинское войско постоянно развивалось, наращивало способности, достойно выполняло свою почетную миссию! Поздравляю вас с 30-летием Вооруженных Сил Украины!" - добавил он.
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Спасибо нашим хлопцам и девчатам, за то что берегут Украину, и нашу мирную жизнь !!!
Если будет штурм Киева , как и штурм Грозного - будет паника!!! Хаос!! А гражданскому населению лиш. бы АТБ работало и их не трогали!!! Не всем конечно , а путину и не Нужны все, он выберет часть которые его ждут - а остальных как в Чечне потом переловит!!!
Или мы готовимся к нападению, вооружаемся и тренируемся ВСЕ!!!! Или все по ситуации , но не надо Мне рассказывать что мы готовы отразить удар РФ!!!! НЕВЕРЮ Я!!!
А нападать мы готовы как они, или тогда мы Террористы?
А может Зеленскому не Бутусову доказывать а напрямую просить помощи у МИРА и строить базы военые для Американцев . Не хотят официально- платить наемникам !! Пусть помогают нашим парням , россияне будут срать в штаны от одного понимания, что у нас 10 - 50 тыс. наемников на границе!!!!
И за каждую голову врага платить наемникам деньги!!! Если это война , а не цирк по телевизору между богатыми чуваками!!!