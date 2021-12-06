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"Украинская армия способна сломать любые захватнические планы врага", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Украинская армия способна сломать любые захватнические планы врага", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны!

Искренне поздравляю вас с праздником – Днем Вооруженных Сил Украины.

Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных Вооруженных Сил. Однако настоящая история развития нашей украинской армии достигает нескольких столетий, и ее победоносный путь неразрывно связан со всеми историческими этапами становления и развития Украинского государства.

Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", - говорится в поздравлении президента.

Зеленский подчеркнул, что украинцы гордятся своими Вооруженными Силами, демонстрируют им высокий уровень доверия, ведь именно украинские воины сохранили независимость Украины, за которую веками боролись наши предки.

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"В день профессионального праздника военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять свою важнейшую миссию – защищают свободу и суверенитет государства от российского агрессора.

От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам Вооруженных Сил Украины за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны.

В этот день мы преклоняемся перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения Отчизне.

Убежден, что Вооруженные Силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа и новых побед.

Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников также поздравил военнослужащих ВСУ с профессиональным праздником.

"Вооруженным Силам Украины - 30 лет. Искренне, от всего сердца поздравляю всех с этим юбилеем! По моему глубокому убеждению, если бы не Вооруженные Силы Украины, мы вряд ли бы 24 августа этого года отмечали 30-й день рождения нашего государства.

Четверть своей новейшей истории наши воины с оружием в руках, рискуя жизнью, ежедневно защищают нашу Родину от российского агрессора. Именно наши воины, наши Вооруженные Силы с 2014 года стали опорой государственности и основным фактором национальной безопасности.

По собственному опыту переговорщика могу отметить, что сильная армия - это один из мощнейших дипломатических аргументов в мирном процессе", - говорится в поздравлении главы Минобороны.

Резников отметил, что сегодня украинцы полагаются на свою армию больше, чем на другие общественные институты: Вооруженные Силы пользуются наибольшим доверием граждан, а "это свидетельство уважения украинского народа к своим воинам, которые и сегодня в реальной боевой обстановке достойно продолжают славные традиции предыдущих поколений защитников и защитниц Украины".

"Право жить собственным умом в собственном доме дается нам дорогой ценой! Тысячи украинских военнослужащих отдали свои жизни, чтобы остановить врага. Это лучшие сыновья и дочери Украины, подвиг которых всегда будет помнить наш народ. Вечная им слава!

Три четверти своей новейшей истории наша армия существовала в режиме демонтажа, который прерывался несколькими попытками провести реформы. В государстве не было понимания, зачем ему быть сильным. Враг нам показал, зачем нужна армия. И что бывает, когда о ней не заботишься.

Не каждая нация имеет такую ​​привилегию, как своя армия. Недаром армия – это символ государственности и государства как такового. Суверенного. Независимого. Модернизация армии – это защита права на собственное государство и права выбирать будущее для потомков.

Искренне благодарю вас за добросовестное исполнение своих обязанностей, патриотизм и самоотверженность!

Я лично буду прилагать все усилия, чтобы украинское войско постоянно развивалось, наращивало способности, достойно выполняло свою почетную миссию! Поздравляю вас с 30-летием Вооруженных Сил Украины!" - добавил он.

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Топ комментарии
+25
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06.12.2021 08:49
+23
Українська армія точно здатна, але не уклоністи і їх оточення.
Слава Збройним Силам України!!!
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06.12.2021 08:41
+19
Якщо б ще головнокомандувач був їншим !
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06.12.2021 08:40
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Страница 2 из 2
Армия выживет и без твоих поздравлений.
Спасибо нашим хлопцам и девчатам, за то что берегут Украину, и нашу мирную жизнь !!!
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06.12.2021 10:04 Ответить
Українська армія здатна зламати будь-які загарбницькі плани ворога, але ЗЄрмак не дасть цього зробити. Доведено операцією по вагнерівцям.
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06.12.2021 10:06 Ответить
Как только вмешалась регулярная армия РФ . мы не смогли удержать территории!!! Не потому ,что мы слабые ,а потому , не реально!!!! Чеченцы сражались как волки - а что в итоге!!?
Если будет штурм Киева , как и штурм Грозного - будет паника!!! Хаос!! А гражданскому населению лиш. бы АТБ работало и их не трогали!!! Не всем конечно , а путину и не Нужны все, он выберет часть которые его ждут - а остальных как в Чечне потом переловит!!!
Или мы готовимся к нападению, вооружаемся и тренируемся ВСЕ!!!! Или все по ситуации , но не надо Мне рассказывать что мы готовы отразить удар РФ!!!! НЕВЕРЮ Я!!!
А нападать мы готовы как они, или тогда мы Террористы?
А может Зеленскому не Бутусову доказывать а напрямую просить помощи у МИРА и строить базы военые для Американцев . Не хотят официально- платить наемникам !! Пусть помогают нашим парням , россияне будут срать в штаны от одного понимания, что у нас 10 - 50 тыс. наемников на границе!!!!
И за каждую голову врага платить наемникам деньги!!! Если это война , а не цирк по телевизору между богатыми чуваками!!!
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06.12.2021 10:12 Ответить
Зеленая макака - главнокомандующий.
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06.12.2021 10:18 Ответить
так. це не кіно. . . . це український треш - приклад для усього світу коли у владі представник шоубізнесу - актор розмовного жанру у якого розвинута лише память згадувати сценарій по якому він повинен виступити. . .
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06.12.2021 10:42 Ответить
Слава Украіні! Смерть ворогам!
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06.12.2021 10:19 Ответить
ВСУ, которые возродились с помощью Пороха и Турчинова смогут защитить Украину, а при чем этот ЗЕбанутый окурок бубочка оманский?
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06.12.2021 10:43 Ответить
Воно таки так, але ні.
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06.12.2021 11:05 Ответить
Двуличная скот-на!!!! Не ты ли в ВР пиз-л что надо "договариваться" и "альтернатив нет"....
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06.12.2021 11:59 Ответить
ЗЛН ПНХ
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06.12.2021 13:01 Ответить
Цей начитувач патріотичних текстів, написаних на ОПУфермі кротів, котрий добряче вивчив погоняло своєї ролі Вироку КРАЇНІ - ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ , за 2 з половиною роки зробив стільки жахливих зрадницьких речей для обороноздатності країни й НЕ ЗРОБИВ СТІЛЬКИ бутафорно запланованих, що виникає одне питання - А ОПОЗИЦІЯ У КРАЇНІ ДЛЯ ЧОГО?
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06.12.2021 14:26 Ответить
Ломать надо не планы, а врага.
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06.12.2021 14:49 Ответить
Всё верно.
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06.12.2021 19:12 Ответить
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