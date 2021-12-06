Новое отделение экстренной медпомощи откроется в г. Березно Ривненской области, - ОГА

В Березновской центральной районной больнице Ривненской области в скором времени начнет работу отделение экстренной медицинской помощи, которое будет работать круглосуточно.

Об этом сообщает Ривненская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря президентской программе "Большая стройка" заведение реконструировали. Строительные работы уже завершены, подготовлены кабинеты для установки оборудования. Отделение будет иметь кабинеты цифровой рентгенографии, томографии, ультразвуковой диагностики; малую операционную, травматологическую и гинекологическую смотровые, лор- и офтальмологические кабинеты", — рассказал директор департамента гражданской защиты и здравоохранения населения Олег Овсянник.

Для отделения за счет государства закупили современный 32-х срезной компьютерный томограф, рентген-аппарат и УЗИ, ИВЛ-аппараты, оборудование для колоноскопии и фиброгастродуоденоскопии.

Также будет работать палата интенсивной терапии на 5 коек.

Предусмотрены боксированное помещение с отдельным входом для изоляции пациентов с признаками инфекционных заболеваний и специальное крытое помещение для заезда скорых. Отделение площадью 775 м2 полностью приспособлено к нуждам людей с инвалидностью, учтены нормы безбарьерности.

В обновленном приемном отделении, по словам Овсянника, изменится не только техническое оснащение, но и порядок принятия больных. Все будет в одном месте — начиная от распределения, диагностики и лечения, что будет удобно и врачам, и пациентам.

В Ривненской области уже заработали обновленные приемные отделения областной клинической больницы и Сарненской ЦРБ.

Ранее в Офисе президента сообщили, что в рамках инициированной главой государства Владимиром Зеленским программы "Большая стройка" в этом году будет завершено строительство 201 приемного отделения в опорных больницах и 600 амбулаторий.