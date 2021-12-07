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Байден 9 декабря будет говорить с Зеленским, – Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Байден 9 декабря будет говорить с Зеленским, – Белый дом

Президент США Джо Байден намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря, чтобы обсудить результаты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил во время пресс-брифинга в Белом доме советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден будет говорить с президентом Зеленским в четверг, для развития вчерашнего разговора между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном" - отметил советник президента США.

Смотрите также: Видеомост "Разговор Байдена с Путиным: результаты и выводы". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Топ комментарии
+14
З Янелохом, на жаль, нема про що вже говорити, коли він надурив світ "держпереворотом".
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07.12.2021 22:47
+11
Лажа! Байден усе знає про IQ Зєлєнскага ...
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07.12.2021 22:45
+11
Ахахаха)))))))все намного проще -твоя зекрыса для всего Мира кацапский крот и пустое место
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07.12.2021 23:00
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Лажа! Байден усе знає про IQ Зєлєнскага ...
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07.12.2021 22:45 Ответить
для ЗЕ та його інфуЗЕрій, IQ - це як ICQ
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07.12.2021 22:50 Ответить
а шо?... досить логічно...
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07.12.2021 23:02 Ответить
А КАК БЫ НЕ ВЫШЛО В ЮРЬЕВ ДЕНЬ 9 ДЕКАБРЯ ТО САМОЕ ИЗРЕЧНИЕ
"ВОТ ТЕБЕ ВОВА И ЮРЬЕВ ДЕНЬ.......".............
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07.12.2021 23:12 Ответить
посмотрел:
Юрьев день - день Святого Георгия (9 декабря). В этот день был разрешен переход крестьян от одного помещика к другому. Крестьянам такая возможность давала право выбора хорошего помещика.
... Именно тогда то и появилось это выражение, означающее неожиданную напасть.

посмотрим....
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07.12.2021 23:17 Ответить
и да и нет а вот изречение сожаление возникло по причине.....

***В конце XVI века переход крестьян в Юрьев день запретили. Отмена «выхода» означала, что крестьяне должны были оставаться у своего помещика пожизненно. Так у них отобрали последнюю возможность сменить хозяина и постараться улучшить свою жизнь. В этот период и появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», которая означает сожаление о несбывшихся надеждах.
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07.12.2021 23:22 Ответить
но подмечено классно...
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07.12.2021 23:18 Ответить
тому останнiй будe з папiком Єрмаком
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07.12.2021 22:51 Ответить
і Люсєю підАрєстовічєм
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07.12.2021 22:52 Ответить
Альо! Так 9-го чи 8-го. Виправте дату в назві.
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07.12.2021 22:46 Ответить
какая разнiца
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07.12.2021 22:53 Ответить
"А какаяразница.Хуженебудет !" !!!)))
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07.12.2021 22:56 Ответить
Четверг.Значит 9го.
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07.12.2021 23:30 Ответить
З Янелохом, на жаль, нема про що вже говорити, коли він надурив світ "держпереворотом".
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07.12.2021 22:47 Ответить
А до того було про що говорити?
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07.12.2021 23:10 Ответить
блазень знову осоромиться, намагатиметься якусь лапшу навісити на вуха
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07.12.2021 22:47 Ответить
тому що на нього вже тонна компромату від усіх, а ще палковнік "Козир" поряд.
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07.12.2021 22:48 Ответить
вони б спочатку помилку в даті виправили б в назві.
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07.12.2021 22:51 Ответить
Це пабєда переворотьки, чи переміга?
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07.12.2021 22:50 Ответить
Это отношение к Зе мальчик подождет помучится
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07.12.2021 22:52 Ответить
Отличная новость ! Значит , Байден уверен , что войска РФ собирались для банального шантажа, а не реального втожения в Украину. В противном случае , звонок в Киев бьіл бьі сегодня .
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07.12.2021 22:53 Ответить
Дії кремлівських параноїдних шизофреників непередбачувані !!! "Умом Россию не понять" !!!)))
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07.12.2021 22:59 Ответить
Пишите всю фразу с окончанием--"с умом она несовместима"
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08.12.2021 09:05 Ответить
Ахахаха)))))))все намного проще -твоя зекрыса для всего Мира кацапский крот и пустое место
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07.12.2021 23:00 Ответить
Лялька з ганір"я,напхана тирсою !!!)))
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07.12.2021 23:04 Ответить
Я про це вже місяць кажу.
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07.12.2021 23:02 Ответить
Не знаю ,слушают ли наши олигархи ,слушания в сенате США,но там посоветовали им приготовиться к санкциям от США ,если энергетический кризис в Украине продлится долее..Сенат раздаст всем сестрам по серьгам.Я балдею....
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07.12.2021 23:10 Ответить
Стало известно, что президент США, после общения с президентом РФ, свяжется только лишь в четверг с президентом Украины. Так вот то, что Байден позвонит Зеленскому только в четверг не страшно. Хуже, что это произойдёт не только спустя пару дней после переговоров с Путиным, но происходиь и после очередного общения с лидерами ЕС. В общем, говорят про Украину без Украины. Зеленского, похоже, поставят перед фактом. Что он там про субъектность рассказывал? Кстати, перед встречей с Путиным Байден так же пообщался с лидерами европейских стран без участия величайшего политического лидера современности.

Зедипломатия и Ермакотиматия в действии. И давайте будем честными - они к этому шли два с половиной года. И это провальный результат их общей внешней политики. Но Арестович с Лещенко расскажут публике, что это иное и все не так.
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07.12.2021 23:31 Ответить
Не торопитесь. Возможно они договорились об отводе войск "до четверга". Дают Путину время "подумать и принять взвешенное решение".
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08.12.2021 01:38 Ответить
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07.12.2021 22:54 Ответить
Джозеф Робинетт доложит зеленскому о переговорах с Владимиром Владимировичем.
это говорит о растущем влиянии зеленского среди ведущих мировых лидеров.
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07.12.2021 22:57 Ответить
Найгенітальніший геополітик ********** ,всього світу ,навіть Галактики !!)))
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07.12.2021 23:01 Ответить
Не свисти -денег не дадут.Сенат США ,Байден Зеленского в обиду не дадут .Прямо заявлено.Так что расслабтесь.
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07.12.2021 23:33 Ответить
То Зе чи Україну ???)))
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07.12.2021 23:45 Ответить
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07.12.2021 23:00 Ответить
Сподіваюсь Байден не буде питати у Янелоха, чи хоче Україна в НАТО? Бо відповідь очеведна.
- Хоче, та попіжже. Ми ще не готові і т.п. ригівське лайно.
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07.12.2021 23:00 Ответить
Янелох знову скаже Байдену, що хоче в очко путіну заглянути.
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07.12.2021 23:03 Ответить
Зеля такой же президент, как и Байден, почему он не назначает дату.
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07.12.2021 23:01 Ответить
Ну почему, дату переворота же назначил.
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07.12.2021 23:13 Ответить
а потому что, когда говорят двое, то третий не может назначить дату, ибо не знает когда они (или кто-то один из них) захотят ему что-то сообщить о своем разговоре (даже если в этом разговоре речь шла о нем, найвеличнейшем))))... надо иметь терпение)))))
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07.12.2021 23:14 Ответить
Байден асісяй-Чому Україна не в НАТО??? ))))
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07.12.2021 23:03 Ответить
РАБссия сдохнет и без санкций Конгресса США...подвиги Ссра дохлого надо повторять... иначе то не "подвиг"
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07.12.2021 23:03 Ответить
Сенат США готов к вторжению кремлевского подонка в Украину.Поддержка Украины невероятная!!!Идет прямая трансляция на орду.
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07.12.2021 23:03 Ответить
Думаю, Зеленский правильно воспримет доклад Байдена.
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07.12.2021 23:05 Ответить
Уверенна,по охреневшей реакции свинособак,что пуйло просто испугалось до одури)
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07.12.2021 23:18 Ответить
Небось сидит сейчас и дрожит.
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07.12.2021 23:21 Ответить
Учится карандаш ловить ,как обычно -старческое слабоумие не шутка
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07.12.2021 23:26 Ответить
Злые языки кажуть что Путлер на прощанье спел советскую песенку...и от Тайги тупой и до Британских морей..красное быдло Шариковых всей сильней...
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07.12.2021 23:09 Ответить
Байден в очередной раз скажет агенту }{уйла Зеле избавиться от агентов }{уйла Дерьмака, Демченко, Татарова и прочего говна в своём окружении. Зеля ему в очередной раз ответит, что кокс от }{уйла через этих уродов лучше и чище, чем можно купить на спотовом рынке.
А зебилы в очередной раз будут верещать, что их Зеля опять всех переиграл, остановил }{уйла и даже госпереворот, зарядив воду и даже крэмы с коксом через телевизор.
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07.12.2021 23:10 Ответить
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07.12.2021 23:21 Ответить
Двухчасовой политес Байдена с Путиным завершился. Сейчас Байден поговорит с Зеленским, после чего пообщается с лидерами стран ЕС и Великобритании. Скорее всего, новости неутешительные: пациент полон решимости кинуться на Украину в жажде удовлетворить свою геополитическую страсть. Тем впкменем администрация Байдена изучает варианты потенциальной эвакуации граждан США из Украины, если Россия вторгнется в страну..
Ничего для Украины существенного сделано не было и не будет!! Крапка !!! ... Украина сама пойдет в бой и до последнего солдата и патрона - как у Нее получится.... Значит Запад устроил вариант кацапов - ВОЙНА в Европе !? Иэто будет самая позорная война в истории человечества..
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07.12.2021 23:12 Ответить
У вас ошибочка, со шмарклей будут говорить в последнюю очередь.
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08.12.2021 00:23 Ответить
ха.. да это понятно как "три пальца Ап асфальт" !!! - его просто поставят в известность, мол, что они решили, перетерли и договорились - чтобы он поц с кумара чет не ляпнул лишнего !!!
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08.12.2021 00:34 Ответить
Войны не будет...поскольку 2 триллиона долларов Путлеского кооператива Озера находятся в банках США и Британии...
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07.12.2021 23:14 Ответить
но паскудить рашка может и по-тихому... гибридно и ихтамнетско...(как и последние 7 лет)
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07.12.2021 23:21 Ответить
А зачем? И так всё понятно! Или хотелки хутина вспомнить склероз мешает?
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07.12.2021 23:16 Ответить
Одягайте на Зе памперс
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07.12.2021 23:21 Ответить
Та єврейській светр. Як у тому анєхдоті:
Єврейський светр - це светр, який повинен вдягнути єврейський хлопчик, коли його мамі холодно.
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07.12.2021 23:27 Ответить
А смысл? Этому членограю-дебилоросу фиолетово на твой звонок, Джо, ему голубые огоньки ещё у ***** вести. Звони лучше пороху , Джо, больше толку будет.
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07.12.2021 23:25 Ответить
У "величайшего" есть еще время,"чтобы сходить в баню и постричься",как говорил один из героев М.Зощенко.)
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07.12.2021 23:29 Ответить
Дідо вже перетомився ?
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07.12.2021 23:37 Ответить
то Байден буде чи говорить? АДМІНИ! розмовляйте в Україні українською!
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07.12.2021 23:44 Ответить
Цікаво, путлер буде слухати розмову Байдена і Зеленського онлайн, чи із затримкою декілька хвилин?
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08.12.2021 00:07 Ответить
Через два дні! Така собі "суб'єктність"...

Не здивуюся, якщо Порошенко вже 8-го буде знати деталі, а тупі зебіли будуть бігати з "перемогою".
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08.12.2021 00:34 Ответить
Це не є добра новина.... Якби розмова з путіним мала б однозначне вирішення питань, не було б сенсу спілкуватись...
Завтра Байден пояснить верховному головнокомандуючому, як і що він мусить робити. Це не буде розмова. Це буде монолог президента Америки.
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08.12.2021 00:45 Ответить
Росiя обгрунтовуэ накопичення вiйськ бiля кордонiв Украiни тим, що, "Украiна нападе на ЛДНР, а там "граждане РФ и русское населелние", а Россия будет их защишать". Тобто РФ може iмiтувати , що Украiна "вирiшила вiйськовим шляхом вирiшувати питання вiдновлення територiальноi цiлiснiстi" i пiд цим обгрунтуванням Росiя може реально НАПАСТИ на Украiну вже масштабно....... Для цього , щоб вiдрiзати Росii такий маневр, треба ВIДМОВИТИСЯ ОФIЦIАЛЬНО ВIД ПИТАННЯ "ПОВЕРНЕННЯ лднр У СКЛАД УКРАIНИ, ТА ОФIЦIЙНО УСIМ ЗАХIДНИМ ТА РОСIЙСЬКИМ "УЧАСНИКАМ ПИТАННЯ" ПОВIДОМИТИ, ЩО "УКРАIНА НЕ ЗБИРАЭТЬСЯ ВIДНОВЛЮВАТИ ТЕРИТОРIАЛЬНУ ЦIЛIСНIСТЬ ВIЙСБКОВИМ ШЛЯХОМ, ТА ВШДМОВЛЯЭТЬСЯ ВIД МIНСЬКИХ дОМОВЛЕНОСТЕЙ ТА ПИТАННЯ ПОВЕРНЕННЯ ордло ТА Криму У СКЛАД УКРАIНИ". ........ Росiянам нiчого буде на це вiдповicти, та вони не зможуть зайти в Украiну пiд виглядом "защиты донбасцев". ...... Досить "гратися у популiзм" про "повернення Криму та Донбасу. Украiна не поверне нi Крим, нi ЛДНР. Там вже живуть "громадяни РФ" та "громадяни ЛДНР". Треба поставити твердый кордон на тому, що Украiна змогла зберегти та готуватися до подальших спроб Росii "пiти вiйною" на Украiну. Народ треба озброювати, а не "ловити воякiв АТО за те, що вони автомат у гаражi та набоi зберегали" (чим зараз й займаються усi спец-служби та Полiцiя). Путiна танки прийдуть - нiчим буде навiть жiнок захистити вiд його собак ! Це влада цього бажаэ "украiнська" ?! Чи тiльки орати з телевiзору, що "ми повернемо Донбас та Крим !" ?
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08.12.2021 01:33 Ответить
Смахивает на зраду, не?
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08.12.2021 01:53 Ответить
Не вже це всралося??
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08.12.2021 01:57 Ответить
Пентагон обосрался))))?
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08.12.2021 01:58 Ответить
Скажу как человек знающий что такое боевая тревога не сците ми одним залпом срежем все Калибри и єти гавно тТунгуси или как они , что все. Понимали не только в Украини за раз может упасть тисщя усего что приблизится
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08.12.2021 02:09 Ответить
А патам еще раз ******
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08.12.2021 02:14 Ответить
А патом м всем залпои можем ****** если нас не успокоят бл....
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08.12.2021 02:17 Ответить
....дык, низзя в четверг: метеорологи предвещают дождичек
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08.12.2021 04:27 Ответить
Очень много бравурности, мало конструктива в комментариях.
Надо понимать, что в случае полномасштабной войны, Запад достаточной помощи нам не предоставит, а своих сил у нас не достаточно.
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08.12.2021 05:53 Ответить
зрада-зрада-ниновижу.
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08.12.2021 09:16 Ответить
будем поржать с пуйловский вяликоскрепных швайновских унтерменшей ! а чЁ ?
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08.12.2021 10:44 Ответить
Главное, другим западным лидерам он сообщил результаты разговора с путиным в тот же день (вчера), а нам даже не сегодня, а завтра. Ну да, разница во времени ещё есть, но не такая же большая пауза . . .

Не уважают Зеленского - на дипломатическом языке такой подход вообще-то граничит с пренебрежением. Если бы не Украина в целом (как народ и союзник США), то вообще бы Зеленскому не позвонил, а так вроде как "совсем не позвонить - неудобно".

Отношения с США не те, что при Порошенко. И то ещё спасибо надо сказать, что болт на нас не забили. Хотя у них в этом и свой интерес, чтобы мы россиян кошмарили . . . И всё-таки.
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08.12.2021 12:29 Ответить
 
 