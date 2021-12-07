Байден 9 декабря будет говорить с Зеленским, – Белый дом

Президент США Джо Байден намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря, чтобы обсудить результаты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил во время пресс-брифинга в Белом доме советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден будет говорить с президентом Зеленским в четверг, для развития вчерашнего разговора между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном" - отметил советник президента США.

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