Байден 9 декабря будет говорить с Зеленским, – Белый дом
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Президент США Джо Байден намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в четверг, 9 декабря, чтобы обсудить результаты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявил во время пресс-брифинга в Белом доме советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Байден будет говорить с президентом Зеленским в четверг, для развития вчерашнего разговора между президентом Зеленским и госсекретарем Блинкеном" - отметил советник президента США.
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"ВОТ ТЕБЕ ВОВА И ЮРЬЕВ ДЕНЬ.......".............
Юрьев день - день Святого Георгия (9 декабря). В этот день был разрешен переход крестьян от одного помещика к другому. Крестьянам такая возможность давала право выбора хорошего помещика.
... Именно тогда то и появилось это выражение, означающее неожиданную напасть.
посмотрим....
***В конце XVI века переход крестьян в Юрьев день запретили. Отмена «выхода» означала, что крестьяне должны были оставаться у своего помещика пожизненно. Так у них отобрали последнюю возможность сменить хозяина и постараться улучшить свою жизнь. В этот период и появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», которая означает сожаление о несбывшихся надеждах.
Внятно-оптимистичный анализ раз-тов встречи в интерпритации Швеца !!!
Зедипломатия и Ермакотиматия в действии. И давайте будем честными - они к этому шли два с половиной года. И это провальный результат их общей внешней политики. Но Арестович с Лещенко расскажут публике, что это иное и все не так.
это говорит о растущем влиянии зеленского среди ведущих мировых лидеров.
- Хоче, та попіжже. Ми ще не готові і т.п. ригівське лайно.
А зебилы в очередной раз будут верещать, что их Зеля опять всех переиграл, остановил }{уйла и даже госпереворот, зарядив воду и даже крэмы с коксом через телевизор.
Ничего для Украины существенного сделано не было и не будет!! Крапка !!! ... Украина сама пойдет в бой и до последнего солдата и патрона - как у Нее получится.... Значит Запад устроил вариант кацапов - ВОЙНА в Европе !? Иэто будет самая позорная война в истории человечества..
Єврейський светр - це светр, який повинен вдягнути єврейський хлопчик, коли його мамі холодно.
Не здивуюся, якщо Порошенко вже 8-го буде знати деталі, а тупі зебіли будуть бігати з "перемогою".
Завтра Байден пояснить верховному головнокомандуючому, як і що він мусить робити. Це не буде розмова. Це буде монолог президента Америки.
Надо понимать, что в случае полномасштабной войны, Запад достаточной помощи нам не предоставит, а своих сил у нас не достаточно.
Не уважают Зеленского - на дипломатическом языке такой подход вообще-то граничит с пренебрежением. Если бы не Украина в целом (как народ и союзник США), то вообще бы Зеленскому не позвонил, а так вроде как "совсем не позвонить - неудобно".
Отношения с США не те, что при Порошенко. И то ещё спасибо надо сказать, что болт на нас не забили. Хотя у них в этом и свой интерес, чтобы мы россиян кошмарили . . . И всё-таки.