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Новости Политика Украины
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госбюджет (1156) СМИ (3782) Соболев Сергей (802) финансирование (1702) телевидение (855)

Нардеп "Батькивщины" Соболев о госфинансировании телеканалов: Начинается волна отката – действующее законодательство требует наоборот разгосударствления СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что "в Украине должна быть здоровая конкуренция" среди каналов.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Соболева, в Украине не должно быть государственного телевидения.

"В Украине должно быть общественное телевидение, которое должно существовать на средства граждан, как это происходит во многих странах мира. А как уже это телевидение будет названо – другой вопрос", - заметил нардеп.

Он напомнил, что в свое время парламент принял решение о разгосударствлении телевидения, радио и печатных изданий.

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"Местные советы выполнили этот закон. Они отказались от своих печатных изданий. Многие отказались от телеканалов, которые существовали на средства муниципальных или областных бюджетов. Теперь выходит так: когда мы все вместе выполнили закон, принятый Верховной Радой и подписанный президентом, начинается вторая волна отката, то есть оказывается, что можно выделять миллиарды на государственные каналы, можно направлять средства на дополнительное развитие любого государственного вещания, тогда возникает вопрос: почему отобрали у муниципалитетов возможность доносить информацию о том, что они принимают на местном уровне. Должен быть единый подход для всех. И тогда нужно отменять закон, тогда это будет логично и абсолютно нормально", - подчеркнул заместитель председателя фракции "Батькивщина".

Напомним, государственное предприятие "Мультимедийная платформа Украины" (телеканалы "Дом" и UATV) получило финансирование на 2022 год в размере 362 миллионов гривен. Кроме того, государственный телеканал "Дом" заказал Пальчевскому ток-шоу за 12 млн.

Автор: Анастасія Потіха
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Трюфеля та краби: «Слуги народу» планують зустріти Новий рік в елітному ресторані на Обухівщині
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16.12.2021 11:44 Ответить
главное чтобы туда побольше синильной кислоты завезли...и Вову пригласили вместе со всей бандитской его шоблой..один раз поплакали танцуя и почалы жыты по человечески...
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16.12.2021 12:21 Ответить
О вылезло чувырло.. идиот уже скоро 2022 год а не начало 2019 ты еще покричи Заработать на войне с повстанцами Вова перелогинься что кокс провонялся а свежего не завезли... что старую еврейскую вонючую мантру с утречка завел про барыгу и прочую галиматью...
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16.12.2021 12:26 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває та прогресує !!!)))
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16.12.2021 12:00 Ответить
Закони для "мудрого наріда" , на слуг наріда дії Законів не розповсюджуються !!!)))
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16.12.2021 12:07 Ответить
у них свои "законы" имени новой еврейской расы Тора и Талмуд..так такие вещи что рядом с ними Гитлер выглядит просто Христом... главный принцип--это сделай как можно больше гадостей гоям и будешь святым евреем...
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16.12.2021 12:23 Ответить
Большое искусство - Родиной торговать.
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16.12.2021 12:29 Ответить
 
 