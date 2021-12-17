В следующем году МВД получит 50 вертолетов Airbus, - Монастырский

У Министерства внутренних дел есть амбициозные планы по оснащению своих подразделений авиационной техникой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке министр внутренних дел Денис Монастырский.

"На следующий год имеем очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Да, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters", - сообщил глава МВД.

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