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Новости Происшествия
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МВД (9223) Монастырский (333) вертолёт (1037)

В следующем году МВД получит 50 вертолетов Airbus, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В следующем году МВД получит 50 вертолетов Airbus, - Монастырский

У Министерства внутренних дел есть амбициозные планы по оснащению своих подразделений авиационной техникой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке министр внутренних дел Денис Монастырский.

"На следующий год имеем очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Да, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters", - сообщил глава МВД.

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Топ комментарии
+26
Испытательные полеты "Юбилей Ермака" признаны удачными и Зеленский решил прикупить еще такси для себя и "95 квартала".)
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17.12.2021 02:14
+14
За какие шиши будем французов выручать?
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17.12.2021 02:14
+14
Ок.
Проміжний сухий залишок по силовикам.
МВС-Монастирський-касапська шістка
ГУР- Буданов-касапський друг
СБУ-Баканов-касап МОУ-Резніков-касабська шістка
НГУ-Балан- друг русні
Це люди які мають захищати нас від касапів.
Правда дуже нагадує 2014рік.
Ну і як ми будемо захищатися
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17.12.2021 05:06
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Испытательные полеты "Юбилей Ермака" признаны удачными и Зеленский решил прикупить еще такси для себя и "95 квартала".)
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17.12.2021 02:14 Ответить
До речі кадри сонячного зонда Parker, який пролітає крізь сонячну корону.
Credit: NASA/APL/NRL 16 груд. 2021
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17.12.2021 02:34 Ответить
ну а шо смешного? корпоративов новогодних кварталу надо побольше отработать, а на вертолете самое то - и быстрее и на халяву-народ из бюджета за бензин заплатит.
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17.12.2021 08:15 Ответить
На авианосце круче будет, да и мусорам он крайне необходим.
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17.12.2021 08:35 Ответить
На всех "СЛУГ👹🐲" хватит ?
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17.12.2021 08:33 Ответить
У зеУБЛЮДКОВ ШАХТЕРАМ НА ЗАРПЛАТУ НЕ ХВАТАЕТ !
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17.12.2021 08:35 Ответить
Краще б 5 шт. штурмових "Апачі" чи РАН-66 Команчі для сил спеціальних операцій, але офісу гаранта треба літати в гірські резиденції, тому вибір такий мутний. Для служби з надзвичайних ситуації такі вертольоти може і потрібні, але для чого, керівників возити на місця катастроф??? Так можна і авто, бо що трапилось, того не відвернеш, а на місцях фахівці нічим не дурніші ліфтерів-кварталівців. Для санавіації такі вертольотики чи потрібні, це ще питання, для прикордонників також потрібні значно потужніші і з ******** озброєнням.
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17.12.2021 08:57 Ответить
За какие шиши будем французов выручать?
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17.12.2021 02:14 Ответить
У дьЕрмака будет 50 по 50 ?
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17.12.2021 02:16 Ответить
😁👏👏👏👏👏
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17.12.2021 08:58 Ответить
Авакоф у французів катери купляв, цей гелікоптери, ще підводний човен купіть, адійоти.
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17.12.2021 02:26 Ответить
Пох на французів!

Tu Vuo' Fa' L'Americano - Hetty & the Jazzato Band

https://www.youtube.com/watch?v=J0ogqBcK9ow
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17.12.2021 02:36 Ответить
Та хоч бубочка накатаеться. Як i попоiсть вiд душi за податковий кошт... А то як не фастфудом давиться так концерогенними шашликами, та як з голодного краю .
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17.12.2021 02:39 Ответить
Невже навіть на Софі Лорен не відреагуєш?
Я її обожнюю!
https://www.youtube.com/watch?v=UtXWBiI5o-M
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17.12.2021 03:05 Ответить
Софі Лорен це найкрутіше, що змогло стати з будь-яким чоловіком **********.
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17.12.2021 05:42 Ответить
Оk.
Може, чоловіки з оригіналу зайдуть
https://www.youtube.com/watch?v=BqlJwMFtMCs
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17.12.2021 03:44 Ответить
романтик.
Давайте, не підведіть )
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17.12.2021 04:57 Ответить
До Голлівуду опускатися не будемо
https://www.youtube.com/watch?v=mT-fOr29OfA
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17.12.2021 03:53 Ответить
Ценители прекрасного ,вы на гарем персидского шаха посмотрите. Он как и вы считал что это эталон красоты.
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17.12.2021 08:37 Ответить
Правительство на другой планете живет родной
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17.12.2021 03:39 Ответить
Ок.
Проміжний сухий залишок по силовикам.
МВС-Монастирський-касапська шістка
ГУР- Буданов-касапський друг
СБУ-Баканов-касап МОУ-Резніков-касабська шістка
НГУ-Балан- друг русні
Це люди які мають захищати нас від касапів.
Правда дуже нагадує 2014рік.
Ну і як ми будемо захищатися
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17.12.2021 05:06 Ответить
МПС-1 (маленька партія снайперів)...
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17.12.2021 05:50 Ответить
Що?
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17.12.2021 05:56 Ответить
Нишо!так тебе и рассказали секреты,ага.МПС2.
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17.12.2021 08:44 Ответить
зеУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !Почему оппозиция не начинает процедуру ИМПИЧМЕНТА ???
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17.12.2021 08:38 Ответить
Точно потому же что мы ещё и на Марс не слетали. Законно сделать это невозможно, а на Майдан нарид ссыт идти. Тем более что за свой выбор этому скоту отвечать придется.
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17.12.2021 08:45 Ответить
Мусора во главе с корешем зенелоха будут
Наркоту развозить и подбрасывать...
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17.12.2021 05:16 Ответить
Спробуй це саме сказати українською мовою.
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17.12.2021 05:20 Ответить
Меня умиляет ,когда люди под чужим флагом нас учат Родину любить.
Критерий патриотизма несомненно и знание родного языка, но лично мне чмырить казламордых удобнее на собачьем наречии.
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17.12.2021 08:41 Ответить
Цього напевне вистачить щоб перевезти усіх слуг народу у Ростов.
Ясен хер рашка гелікоптери не віддасть
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17.12.2021 05:20 Ответить
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17.12.2021 05:22 Ответить
за нами багаторічний життєвий досвід
ми отримали вакцини від впливу олігархічних засобів массової дезінформації 👍
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17.12.2021 05:28 Ответить
А ви пам'ятаєте щасливий радянські часи, коли в магазинах не вимагали жодних вакцин?
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17.12.2021 05:33 Ответить
я зростав у родині інженерів і тому пам'ятаю ту переповняючу бідність
Я завжди працював на 120
спочатку 120 рублів на місяць потім на 120 доларів на місяць
у Америці спочатку на $120к у рік а потім на $120 на годину 😬
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17.12.2021 05:42 Ответить
Рейху быть!!!
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17.12.2021 05:52 Ответить
Двоечники-евреи сливались в Израиль. Троечники-в ФРГ. Крепкие хорошисты сливались в США. Круглые отличники-по жизни-остались в Украине.
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17.12.2021 08:23 Ответить
Вы правы, только из отличников очень редко вырастают лидеры. Критерий оценки знаний только для посредствннных личностей, они исполнители воли троешников. Об этом на западе знали очень давно

Топ менеджеров набирали из лидеров и в этом успех.
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17.12.2021 08:53 Ответить
Коломойский, Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Боголюбов, Киперман, Розенблат, Шэфир , Дубилет, Табачник , Ставицкий и им подобные -воры. А что они лидеры- это вряд ли.
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17.12.2021 09:30 Ответить
Маск был двоечником и вообще пас задних
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18.12.2021 06:44 Ответить
що такий багатій тут робить, окрім того, що свистить? 120уявних одиниць, але 20годин на тиждень- виходить?
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17.12.2021 11:16 Ответить
ты не в курсе затрат и налогов в штатах
$120 в час это середина среднего класса
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18.12.2021 06:46 Ответить
Чекаєш на "КУ"? Де ж мені до знань мільярдера на зворотній стороні клави, ще й брехуна... Середній клас- це білий комірець, що свистить про голубі?
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18.12.2021 12:27 Ответить
Це, щоб кортежі очі не муляли, місто не перекривали. А так-сіли і полетіли, цілою ескадрильєю
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17.12.2021 05:46 Ответить
Наступного року #МВС отримає 50 гелікоптерів Airbus, - #Монастирський - а ***** нам членовозки #Авкова када нужны ударные! #ОП #Зеленский агент #Ермак #Рада (otto) эт ****** апофиоз руцких ********* пок #Україна их неликвидирует толку небудет!
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17.12.2021 06:06 Ответить
Ударные могут и по кацапам ударить,а ***** может обидеться и не дать заглянуть ему в очко.так что нет
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17.12.2021 08:47 Ответить
Доброго ранку Україно!
Героям слава!
Ворогам смерть...
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17.12.2021 06:22 Ответить
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17.12.2021 06:25 Ответить
Тепер на ювілеї будуть літать клином,як журавлі!
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17.12.2021 06:40 Ответить
Куча юбилеев намечается ? Имеющиеся с днюхой Ермака еле справились ?
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17.12.2021 07:14 Ответить
Напевне планується захід нових чебурашек котрі сказали що броньовик табу, на вертушці не нарвуться на борзого мєнта. Але - є ще борзі диспетчери і воєн.пілоти, можуть посадити не заявлену вертушку з ...лядями і бухлом десь на полі за Коломиєю або Надвірною
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17.12.2021 07:29 Ответить
зебильную падаль с 95 квартала на бухли катать и за коксом с метом на лугандон?
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17.12.2021 07:33 Ответить
Да амбиций дох_я , но 50 то замало , то курам на смех . Може проще Карлсона пригласить, він вам що и як раскаже.
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17.12.2021 07:45 Ответить
Украине надо военных вертолетов, можно и пару десятков Б/У купить по дешевке у США.
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17.12.2021 08:12 Ответить
Так то - Україні! Не ототожнюйте квартал з Україною.
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17.12.2021 09:07 Ответить
В патрульной некомплект 30-50%, а они занимаются авиацией!?
Кто будет контролировать ситуацию на земле, спецы недоделаные ?
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17.12.2021 08:30 Ответить
Вся зешобла пересядет на вертолеты,а то что делается на земле их не ипет.один Юзик останется с его то весом.
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17.12.2021 08:50 Ответить
а пивний медведик, котрий привів Зе!Бень до влади, навіщо пищить, що труселя та фуфайку не Зе!ленкіного кольору носить? Зе!біл зайвохромосомний, хрюкни, що це не так?
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17.12.2021 11:24 Ответить
И блан,тебя мамка опять к компьютеру пустила?судя по тому, что ты тупой как валенок,Зелю к владе привел ты и твои братья по разуму.
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17.12.2021 11:44 Ответить
дресуванню піддаєшся, але з дерева не зліз... давай кацапе 3/4 - абирвалГ, абирвалГ!
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17.12.2021 11:55 Ответить
Салупа ты старого осла,забейся в будку.
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17.12.2021 15:49 Ответить
ці хрестики- це чорнові варіанти цих змістовних відповідей? Чи, кацапа проривало на улюблені теми.
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17.12.2021 16:41 Ответить
навалил тебе петушара за щеку. добавки захочешь,пиши
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18.12.2021 23:29 Ответить
А на фиг мусорне столько -МЕНТОКРЫЛЫХМУСОРШМИДТОВ??? Они что, воевать собрались с пенсионерами и ускорить себе доставку пиццы?????
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17.12.2021 08:32 Ответить
Откудаво бабло, братва? Полицию днем с огнем не найдешь и с биноклем. Ни на дорогах, нигде! Скорость контролировать на дорогах нечем (средств нет на радары) и некому, зарплаты маленькие у копов, что вернуло и даже усилило коррупцию, а они туда же - все на вертолеты! Теперь зеленая пацанва геликоптерами будет меряться?!
За что ЭТО Украине?
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17.12.2021 08:35 Ответить
За зелену вату замість мізків у 73 відсотків населення.
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17.12.2021 09:09 Ответить
Все в борг. Кредити, які буде віддавати "мудрий" нарід та його діти.
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17.12.2021 10:07 Ответить
так, так..., діточок високопосадовців возити мерсами вже не комільфо..., потрібні гелікоптери..
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17.12.2021 08:37 Ответить
Шумахеров будут ловить на автобанах...
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17.12.2021 08:39 Ответить
Ну пускай 3 ляма за единицу = 150 лямов (эвриков) + обслуживание и ремонт.

Пир во время чумы!
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17.12.2021 08:39 Ответить
Распил бабла святое дело,....Кучма научил сегодняшних сынков "честному труду"...
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17.12.2021 08:41 Ответить
Писали бы сразу: 50 мусоровозов!
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17.12.2021 08:41 Ответить
Капитан Жеглов по Москве ганялся за Фоксом на зачуханом автобусе...
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17.12.2021 08:43 Ответить
Ключевой вопрос: накуя так много сверх дорогущих пердолетов мусорам?!! Ключевой ответ на этот вопрос один - потому что ейрбас дает окуительные откаты зеупырям, а они (зе-гниды) дорвались до власти с одной целью - прибарахлится на лохах которые любят приколы
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17.12.2021 08:43 Ответить
впевнені, що тільки щоб наЖРатись?
Той, хто вважає, що головний Зе!Бень в країні- просто дурник, тупіший за дурника...
Оманський Вава, прискореними темпами втілює в життя, тільки одне- НАВІЮЄ українцям та переконує весь світ, що нація не готова до державності, оскільки обрали таке непролазне гуано, що соромно визнати, що сам з України.
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17.12.2021 11:39 Ответить
скупой и жадный всегда платит дважды
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17.12.2021 08:47 Ответить
Пілони с НУРСами повесить и будет лёгкий штурмовик . Одноразовый, конечно...
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17.12.2021 08:57 Ответить
За три дня до выборов Юрий Луценко в присутствии Петра Порошенко клялся о приобретении вертолетов АН-64А (Апач) в случае проведения выборов в один тур))))
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17.12.2021 09:12 Ответить
У Турции отличний ударний верт, а єто в таком колличестве уже би лицензию купили и здесь собирали
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17.12.2021 09:26 Ответить
Щось я не зведу до купи цю зелену арифметику. Де обіцяні ще двадцять французьких гелікоптерів ще до кінця нинішнього року??? Аваков домовлявся сумарно про 55 гелікоптерів із французами. Наразі їх в Україні лише половина. Так про що Монастирський мову веде? Чи вони по другому колу ці 55 штук пропустять з повторною оплатою за наш рахунок? Мєнти, що ви надумали?
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17.12.2021 09:27 Ответить
Полицейские вертолеты будут вылетать в районы масштабных ДТП и многих других экстренных случаев,коих в Украине -тьма.Доставка медиков и к медикам неотложных из дальних сельской глубинки.Было бы желание.Обучение вертолетчиков- тоже важно . А клевета - занятие неблагодарное..
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17.12.2021 09:53 Ответить
На это можно обойтись и МИлями,которых еще у нас и модернизируют
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17.12.2021 13:06 Ответить
Не дамо хранцузам померти з голоду.
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17.12.2021 10:04 Ответить
нахіба !!! що французи не виробляють військові бпла ?
або 155мм гармати ?
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17.12.2021 10:25 Ответить
Перший батч був скільки машин, штук 20-30? Тепер ще 50. І от начорта Україні 70-80 цивільних вертольотів? Ескадрильями полетять на фронт і будуть всєх бамбіть? Не забуваємо про вартість утримання такого парку, ці машини коштують бюджету дуже дорого, навіть коли стоять на землі.
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17.12.2021 10:31 Ответить
они реально е...нулись, нахрена МВД сколько вертолетов? это же не ВСУ, ни пожарники, ни пограничники.
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17.12.2021 11:35 Ответить
Так мова йде про 55 гелікоптерів, які замовляв у французів Аваков і тільки у 2022 році цей контракт буде виконано у повному обсязі? Чи МВС додатково до цих вже замовлених має намір закупити ще 50 гелікоптерів? І тоді сумарно за двома контрактами в Україні їх буде 105. Маю підозру, що мова йде про аваковські 55 гелікоптерів і не більше. А сьогодні менти про них надувають щоки щоб відвести увагу від Гоги і не відповідати на дуже незручні запитання хто персонально його перевіряв при оформленні в поліцію, хто його рекомендував на посаду заступника міністра, хто підписав йому нагородний лист на орден, хто і навіщо його відряджав у зону бойових дій?
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17.12.2021 12:51 Ответить
Лучше бы МВД получило 50 хороших следаков с мозгами.
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17.12.2021 14:05 Ответить
 
 