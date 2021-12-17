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В следующем году МВД получит 50 вертолетов Airbus, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
У Министерства внутренних дел есть амбициозные планы по оснащению своих подразделений авиационной техникой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке министр внутренних дел Денис Монастырский.
"На следующий год имеем очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Да, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters", - сообщил глава МВД.
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Credit: NASA/APL/NRL 16 груд. 2021
Tu Vuo' Fa' L'Americano - Hetty & the Jazzato Band
https://www.youtube.com/watch?v=J0ogqBcK9ow
Я її обожнюю!
https://www.youtube.com/watch?v=UtXWBiI5o-M
Може, чоловіки з оригіналу зайдуть
https://www.youtube.com/watch?v=BqlJwMFtMCs
Давайте, не підведіть )
https://www.youtube.com/watch?v=mT-fOr29OfA
Проміжний сухий залишок по силовикам.
МВС-Монастирський-касапська шістка
ГУР- Буданов-касапський друг
СБУ-Баканов-касап МОУ-Резніков-касабська шістка
НГУ-Балан- друг русні
Це люди які мають захищати нас від касапів.
Правда дуже нагадує 2014рік.
Ну і як ми будемо захищатися
Наркоту развозить и подбрасывать...
Критерий патриотизма несомненно и знание родного языка, но лично мне чмырить казламордых удобнее на собачьем наречии.
Ясен хер рашка гелікоптери не віддасть
ми отримали вакцини від впливу олігархічних засобів массової дезінформації 👍
Я завжди працював на 120
спочатку 120 рублів на місяць потім на 120 доларів на місяць
у Америці спочатку на $120к у рік а потім на $120 на годину 😬
Топ менеджеров набирали из лидеров и в этом успех.
$120 в час это середина среднего класса
Героям слава!
Ворогам смерть...
Кто будет контролировать ситуацию на земле, спецы недоделаные ?
За что ЭТО Украине?
Пир во время чумы!
Той, хто вважає, що головний Зе!Бень в країні- просто дурник, тупіший за дурника...
Оманський Вава, прискореними темпами втілює в життя, тільки одне- НАВІЮЄ українцям та переконує весь світ, що нація не готова до державності, оскільки обрали таке непролазне гуано, що соромно визнати, що сам з України.
або 155мм гармати ?