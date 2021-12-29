С разведчиком 10-й ОГШБр Кириллом Нединым простятся завтра в Одессе

Завтра, 30 декабря, в Доме офицеров города Одесса в 10:00 начнется церемония прощания с Кириллом Олеговичем Нединым (позывной Адеса), 12.12.1987 года рождения, военнослужащим разведывательного подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, умершего 27 декабря от онкологического заболевания (после прохождения курса химиотерапии появилось осложнение – двусторонняя пневмония).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За годы службы в ВСУ Кирилл Недин воевал в составе следующих подразделений: добровольческий батальон УНА-УНСО, 54-й отдельный разведывательный батальон, 131-й отдельный разведывательный батальон, 34-й отдельный мотопехотный батальон, 108-й отдельный горно-штурмовой батальон 10-й ОГШБр, 24-я отдельная механизированная бригада. Тяжело заболел и лечился в Северодонецком, Харьковском, Киевском военных госпиталях.

Похоронят Кирилла Недина на Аллее Героев АТО Западного кладбища Одессы, находящегося на Тираспольском шоссе, 22д. У него остались мать и дочь.