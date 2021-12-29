З розвідником 10-ї ОГШБр Кирилом Недіним попрощаються завтра в Одесі
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Завтра, 30 грудня, у Будинку офіцерів міста Одеса о 10:00 розпочнеться церемонія прощання з Кирилом Олеговичем Недіним (позивний Адєса), 12.12.1987 року народження, військовослужбовцем розвідувального підрозділу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який помер 27 грудня від онкологічного захворювання (після проходження курсу хіміотерапії з'явилося ускладнення - двостороння пневмонія).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За роки служби у ЗСУ Кирило Недін воював у складі таких підрозділів: добровольчий батальйон УНА-УНСО, 54-й окремий розвідувальний батальйон, 131-й окремий розвідувальний батальйон, 34-й окремий мотопіхотний батальйон, 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї ОГШБр, 24-та окрема механізлована бригада. Важко захворів та лікувався в Сєвєродонецькому, Харківському, Київському військових госпіталях.
Поховають Кирила Недіна на Алеї Героїв АТО Західного кладовищі Одеси, що знаходиться на Тираспільському шосе, 22д. У нього залишились мати і донька.
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