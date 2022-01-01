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"Цензор.НЕТ" поздравляет своих читателей с Новым годом

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вот и закончился сложный и тревожный 2021 год. Он заставил взглянуть на некоторые вещи с другой стороны, переосмыслить события прошлого и настоящего, открыл подлинные лица многих людей. Хочется верить, что 2022 год будет спокойным и мирным, но мы должны быть едины и готовы к чему угодно.

Хотим пожелать уважаемым читателям "Цензор.НЕТ" сохранять веру в лучшее будущее нашей страны, веру в себя, критически и вдумчиво относиться к информации, любить Украину и приобщаться к ее развитию.

"Цензор.НЕТ" и дальше будет Вашим навигатором в информационном пространстве, оперативно информируя Вас об актуальных событиях в Украине и мире.

С Новым годом!

Цензор.НЕТ поздравляет своих читателей с Новым годом 01
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Топ комментарии
+72
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01.01.2022 00:10
+66
До речі, з Днем Народження Героя України Степана Бандеру!
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01.01.2022 00:11
+57
Окремий тост за Степана Андреевича! Україна понад усе!
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01.01.2022 00:14
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Страница 2 из 2
зелибобы должны уйти в отстой...
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01.01.2022 00:48 Ответить
гоуно зеленое, на службе коцапов,... сгиньте
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01.01.2022 00:50 Ответить
Ваши слова Бог принял к разработке... АМИНЬ!
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01.01.2022 08:47 Ответить
"бог" это профессия, а не звание, так что со строчной пишется.
и да, если ты о Яхве, - то где оН был в 32-33-х?
и я отвечу - его не было, как и "его не есть"
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01.01.2022 10:42 Ответить
32-33 Божа кара за те що обрали безбожних камуняк.
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01.01.2022 12:39 Ответить
слушай, скажи это тысячам павших воинов которые боролись против чумы красной
обрали блин, ага, сразу же как тока.
в своей ненависти к "зе", вы стали такими же, только хуже(чит. сайт Антиколорадоса - натуральная секта "заПо", тебе туда, к ним же)
бох мол сотворил "по подобию"(кстати, а как баб сотворил? по подобию чего то?) - так шо если творение ошиблось, то....???? ты же не убиваешь щенка бо научил его кушать молоко с миски, а он залез на стул и прокусил пакет с .... да! именно! с молочком то.
то есть такого боха ....(і тут цитата Леся)
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01.01.2022 12:56 Ответить
Тю, не было бы "баб" откуда бы вы на свет белый выполз?...ХМЫ... непорочно даже зачавшись , все рано оттуда все выползают, так шо на Бога бочку не котите. Каарочи, читайте внимательно Библию-перечень законов , по которому живи человек , не будет иметь проблем.
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01.01.2022 14:13 Ответить
Развал СССР и в перспективе развал нарабсеи - Отомсть за коммуно-фашистские грехи неминучая(божья)... в ом числе и за 1933-ий год, и за развязывание 2МВ. Дитя мое, 10 грехов человеческих подразделяются на 3 категории: грехи тела( в том числе убийство), злословие-суесловие, а также грехи совершаемые мыслью. Минимум, по двум категориям вы уже совершили грех, в своем противостоянии богу. Окститесь и о да, зажгите свечу и пожертвуйте на ремонт церкви. АМИНЬ ! ...ЗЫ... и о да... Не путайте грешное с праведным: Новый завет возник в противовес устаревшему и не перспективному ветхому, с его Яхве. Но в то же время , в отличии от вас, ветхий завет не против существования параллельно и тупикового Ветхого. Иисус говорит, кто против нас - тот не с нами, тобто тот идет своим путем. А не как у коммуно-фашистов, мол тот, кто не снами - тот против нас, тобто, враг, а значит убей врага... В человеке должна быть вера(в животе) , вера во что-то светлое. Иначе получится ватник, гомосоветикус, кат, злодей-ворюга(захватчик), в конце-концов, кацап получится.
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01.01.2022 14:09 Ответить
И ваапше, Бог - это больше чем профессия. Это творец.
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01.01.2022 14:15 Ответить
Наші без раші. Новорічне привітання війська українського
https://youtu.be/lmZ2_w5WBQo
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01.01.2022 00:51 Ответить
С Новым Годом, Друзья!
Пусть этот год наполнит ваши дома здоровьем, благополучием, любовью и миром !
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01.01.2022 00:55 Ответить
З Новим роком, Україно, з Новим роком, українці!
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01.01.2022 00:56 Ответить
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01.01.2022 01:17 Ответить
Всіх українців вітаю з Новим Роком! Хай оминають в новому році Україну незгоди. Треба вистояти ще два роки... А потім все налагодиться. Україна буде і в НАТО і в ЄС. І всі будуть почувати себе в безпеці та комфортно, як почувають себе, наприклад поляки, або громадяни країн Балтії.
Путін - *****!
Слава Україні!
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01.01.2022 01:17 Ответить
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01.01.2022 02:00 Ответить
З Новим Роком, люба Україно!
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01.01.2022 01:18 Ответить
Ненечко, неповторима!!💋🇺🇦❤️
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01.01.2022 02:08 Ответить
С. Бандера сидів у польській тюрмі, бо він боровся проти польського гніту.
Сидів в німецькому концтаборі, бо він боровся проти гітлеровської оккупації.
Вбитий за наказом кремля, бо він боровся проти московського поневолення.
Вічна Слава Герою України !!!
Смерть катам - москалям !
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01.01.2022 01:29 Ответить
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє.
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

З Новим Роком!
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01.01.2022 01:30 Ответить
Вітаю всіх, крім вані сулими, з Новим роком!
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01.01.2022 01:33 Ответить
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01.01.2022 01:33 Ответить
Українськи діти пишуть листи бажань Санті?😵
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01.01.2022 08:03 Ответить
"я дед мороз и я не верю, в каких то маленьких детей,
которые мне пишут письма, и просят что то подарить.."
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01.01.2022 02:03 Ответить
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01.01.2022 01:36 Ответить
Порох просто обязан использовать эту ситуацию в свою пользу. Моника только шо дал ему 4 туза в прикупе.
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01.01.2022 01:44 Ответить
та да...теперь должен ссыклобородьку путёвку в сыктывкар...
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01.01.2022 02:07 Ответить
Зелений вилупок просто хоче, щоб Порошенко залишився за кордоном.
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01.01.2022 08:17 Ответить
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01.01.2022 01:38 Ответить
З Новим Роком, Цензор та Цензорята!
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01.01.2022 01:47 Ответить
Адам Смит@_Smithchenko

1 ч



Вітаю всіх з Новим роком!
Нехай рік буде непростим, але мирним.
Нехай пандемія зійде нанівець.
Нехай якщо Світова економічна криза нарешті почнеться - Україну вона торкнеться краєм, на відміну від країни-бензоколонки та її посіпак!
Нехай особисто для Вас 2022-й стане проривним!
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01.01.2022 02:02 Ответить
Форумчани і адмін, з Різтвом Христовим і Новим Роком!
Щастя, здоровля, достатку, миру та злагоди вам і Родинам вашим!
Особлива подяка воякам ЗСУ за можливість жити нашим дітям та внукам!
Героям Слава!
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01.01.2022 02:06 Ответить
Я вояка, вітай 🇺🇦🇺🇦🇺🇦,17-ОТБр
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01.01.2022 02:11 Ответить
Happy New Year, Sir! Thank You for Your Service!
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01.01.2022 02:24 Ответить
З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка!
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01.01.2022 04:26 Ответить
Щирі вітання Вам та Вашим побратимам !

Найкращі побажання !

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01.01.2022 21:11 Ответить
Підтримую Вас на 100%.
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01.01.2022 11:50 Ответить
Найщиріші вітання Порохоботам та їх родинам! Слава Україні!
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01.01.2022 02:07 Ответить
З Новим роком, Ненька!
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01.01.2022 02:13 Ответить
Всіх з Різдвом Христовим та Новим роком . Веселих Різдвяних та Новорічних свят 🥂🍾
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01.01.2022 02:13 Ответить
Слава ЗСУ!
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01.01.2022 02:14 Ответить
Зеленського і кагал на гілляку!
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01.01.2022 02:16 Ответить
Як би в цей час Андрійович встав би з могили....то офигел би! Вже пів Україні під флагом УПА!(можливо и більше)Кривий Ріг,теж! Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.01.2022 02:26 Ответить
Ну , зі Святом !




А мир ще буде. І буде спокій.
Настане тиша така дзвінка...
І в повній тиші... Відлуння кроків
По Красній площі
Провідника.
© Дзвінка Торохтушко
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01.01.2022 02:34 Ответить
В Новом 2022 году желаю кремлю гореть синим пламенем вместе с плешивым фюрером

Бандеру с днем рожденья, жаль до наших дней не дожил
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01.01.2022 03:05 Ответить
З Новим Роком та спокійної ночі. Ви найкращі. Коментуйте! До Вас прислуховуються.
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01.01.2022 03:16 Ответить
Всем спасибо и очень понравилась команда Президента Зеленского и что всё делают хорошо ! Молодцы!
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01.01.2022 03:51 Ответить
Супер команда цензор.net! Дякую вам за працю!
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01.01.2022 04:10 Ответить
саняпанамарь и гыгсвами ..извените то был чисто троллинг ..давайте больше не сориться и не писать туфту друг-против-друга
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01.01.2022 04:51 Ответить
в кожному місті та селі повинна бути вулиця імені Героя України С.Бандери ..Доречі Ющенко це зробив а овощ даунецкий відмінив цей Указ ..Так що жітелям Данбасса єсть за что отвечать ,нехай вони тепер мучаться в свєму гадюшнику все життя
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01.01.2022 04:55 Ответить
вітання цензору от людей в полном расцвете сил. типо как я.

https://www.youtube.com/watch?v=VZoImzA5iO4&list=RDVZoImzA5iO4&start_radio=1
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01.01.2022 05:14 Ответить
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01.01.2022 05:58 Ответить
Вы для начала забухайте все, шо положено в этот Новый год, а потом кидайте косяки на другой Новый год. ЗЫ... Кста, шобы вам было меньше считать. ЗАБУХАЙТЕ ИсчЕ И НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД...
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01.01.2022 14:18 Ответить
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01.01.2022 07:32 Ответить
2022 рік...

Батько наш - БАНДЕРА
Схід - ПЕРЛИНА УКРАЇНИ!
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01.01.2022 07:56 Ответить
вітаю цен3ор
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01.01.2022 08:20 Ответить
Я караван,караван1,караван2! Вітаю всіх форумчан з Новим роком!З Новим Роком Українці!!! Перемога буде за нами!!!!!! Хай здохнуть наші вороги!
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01.01.2022 08:30 Ответить
Засуньте такую галиматию себе в дупу... Делаю перепосыл: для всех -здоровья, добра й звитяг у боротьбi c ползучезеленым рыгореваншем... Пора в этой истории поставить раз и навсегда крапку. Отож бо, згуртовуемось, ондого, на всi 100500, проти спiльного нашого ворога!!!
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01.01.2022 09:00 Ответить
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01.01.2022 09:34 Ответить
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01.01.2022 10:50 Ответить
Трохи дивився різні телеканали в новорічну ніч. Таке враження, що нас вже окупували. І бомбити не треба. Лорак, Лобода, Вінник співає російською. Ведучі на Інтері - виключно російською. І що за це ніхто не буде покараний?
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01.01.2022 11:36 Ответить
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01.01.2022 11:53 Ответить
"Цензор.НЕТ" вітає своїх читачів із Новим роком

А читачі,та дописувачі,вітають Цензор.нет. з Новим роком!!!
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01.01.2022 12:51 Ответить
А також i вас вiтають, та бажають, не кошмарить дявчын та дiвок своими зненацька продолжительными исчезновениями. Щасти вам!
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01.01.2022 14:24 Ответить
З Новим роком, Україно і наші "котики" !!!
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01.01.2022 13:08 Ответить
Писателей не поздравляют ? Только читателей ?
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01.01.2022 13:26 Ответить
Это когда заканчивается мухло на Новый год.
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01.01.2022 14:25 Ответить
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