"Цензор.НЕТ" поздравляет своих читателей с Новым годом

Вот и закончился сложный и тревожный 2021 год. Он заставил взглянуть на некоторые вещи с другой стороны, переосмыслить события прошлого и настоящего, открыл подлинные лица многих людей. Хочется верить, что 2022 год будет спокойным и мирным, но мы должны быть едины и готовы к чему угодно.

Хотим пожелать уважаемым читателям "Цензор.НЕТ" сохранять веру в лучшее будущее нашей страны, веру в себя, критически и вдумчиво относиться к информации, любить Украину и приобщаться к ее развитию.

"Цензор.НЕТ" и дальше будет Вашим навигатором в информационном пространстве, оперативно информируя Вас об актуальных событиях в Украине и мире.

С Новым годом!