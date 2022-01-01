"Цензор.НЕТ" поздравляет своих читателей с Новым годом
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Вот и закончился сложный и тревожный 2021 год. Он заставил взглянуть на некоторые вещи с другой стороны, переосмыслить события прошлого и настоящего, открыл подлинные лица многих людей. Хочется верить, что 2022 год будет спокойным и мирным, но мы должны быть едины и готовы к чему угодно.
Хотим пожелать уважаемым читателям "Цензор.НЕТ" сохранять веру в лучшее будущее нашей страны, веру в себя, критически и вдумчиво относиться к информации, любить Украину и приобщаться к ее развитию.
"Цензор.НЕТ" и дальше будет Вашим навигатором в информационном пространстве, оперативно информируя Вас об актуальных событиях в Украине и мире.
С Новым годом!
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и да, если ты о Яхве, - то где оН был в 32-33-х?
и я отвечу - его не было, как и "его не есть"
обрали блин, ага, сразу же как тока.
в своей ненависти к "зе", вы стали такими же, только хуже(чит. сайт Антиколорадоса - натуральная секта "заПо", тебе туда, к ним же)
бох мол сотворил "по подобию"(кстати, а как баб сотворил? по подобию чего то?) - так шо если творение ошиблось, то....???? ты же не убиваешь щенка бо научил его кушать молоко с миски, а он залез на стул и прокусил пакет с .... да! именно! с молочком то.
то есть такого боха ....(і тут цитата Леся)
https://youtu.be/lmZ2_w5WBQo
Пусть этот год наполнит ваши дома здоровьем, благополучием, любовью и миром !
Путін - *****!
Слава Україні!
Сидів в німецькому концтаборі, бо він боровся проти гітлеровської оккупації.
Вбитий за наказом кремля, бо він боровся проти московського поневолення.
Вічна Слава Герою України !!!
Смерть катам - москалям !
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє.
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
З Новим Роком!
которые мне пишут письма, и просят что то подарить.."
1 ч
Вітаю всіх з Новим роком!
Нехай рік буде непростим, але мирним.
Нехай пандемія зійде нанівець.
Нехай якщо Світова економічна криза нарешті почнеться - Україну вона торкнеться краєм, на відміну від країни-бензоколонки та її посіпак!
Нехай особисто для Вас 2022-й стане проривним!
Щастя, здоровля, достатку, миру та злагоди вам і Родинам вашим!
Особлива подяка воякам ЗСУ за можливість жити нашим дітям та внукам!
Героям Слава!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка!
Найкращі побажання !
А мир ще буде. І буде спокій.
Настане тиша така дзвінка...
І в повній тиші... Відлуння кроків
По Красній площі
Провідника.
© Дзвінка Торохтушко
Бандеру с днем рожденья, жаль до наших дней не дожил
https://www.youtube.com/watch?v=VZoImzA5iO4&list=RDVZoImzA5iO4&start_radio=1
Батько наш - БАНДЕРА
Схід - ПЕРЛИНА УКРАЇНИ!
А читачі,та дописувачі,вітають Цензор.нет. з Новим роком!!!