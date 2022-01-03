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Новогоднее поздравление президента Зеленского: "Сделаем следующий год еще лучшим". ВИДЕО
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Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Новым 2022 годом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравление транслируется по центральным телеканалам Украины.
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Долучитися до новорічного привітання президента Володимира Зеленського з нагоди 2022 року запросили українців, які відзначилися суспільно важливою діяльністю, непересічними досягненнями та мають виняткові здобутки.
Втім, за словами старшого сержанта Збройних сил Наталії Борисовської, військових на святковий захід Зеленський заганяв наказом. Про це Борисовська заявила на своїй сторінці у Facebook.
"Була, є і буду проти Зе. "Друзі" видаляються, ой, як невдобно. Якщо не має розуміння, що я діюча військова, і то було розпорядження, ну шо сказати, щось вибірково ви "молитесь за сонечок". Піду на**ну Рошенівського тортику. Ой, забула, бл**ь, будьте щасливі. З Новим роком", - зазначила військова.
............
Подивились, оцінили.
Володимир Зеленський - недосвідчений, неосвічений, пихатий, образливий, слабкий, істеричний, нарцисичний і просто тупий. Людина, яка ніколи нічому не вчилась і все своє життя займалась дебілізацією власного глядача.
І головне - два з половиною роки країною керував не Володимир Зеленський, а Ігор Коломойський - людина не дурна, але з певним бекграундом. І ми бачимо, що за два з половиною роки Ігор Валерійович і його «менеджмент» не тільки вижили фізично і не сіли в американську тюрму, але й вирішили практично всі свої юридичні і фінансові проблеми.
Єдиною проблемою Ігоря Валерійовича залишається Володимир Зеленський - його власний інкуб, який на сьогодні погано виконує свої кей-пі-айс. Тобто Володимир Олександрович погано дебілізує свого глядача, глядач вже почав про щось здогадуватись і вже не купує.
Саме тому знадобився 20-тихвилинний ролік-вітання поки-що-президента.
Я подивився і мушу сказати - це агонія.
Президента Зеленського вже не існує - існує абсолютно обісцяні залякані залишки людини, яка все ж таки хапається за останню можливість утримати владу і, можливо, життя [знаючи, як Ігор Валерійович звик вирішувати проблеми]. Зібравши навколо себе вже всіх, кого зміг, хто від нього залежить, в це останнє плавання на своєму Титаніку.
Якщо Зеленський доживе до наступного року президентом, буде ще цікавіше, - я думаю, буде 12-тигодинний марафон, в якому «президент» відвідає кожен побудований дитсадочок і пройде буквально кожен поремонтований кілометр доріг.
Але і це не допоможе.
Український народ вже почав свою роботу над помилками, і цей процес вже не зупинити. І зараз важко сказати, хто саме буде бенефіціаром цієї роботи, можливо, він/вона нам не сподобаються, але змінити це вже неможливо.
Тому прощавай, Володимире Зеленський, навіть якось шкода тебе.
Рятуйся.
Поки ще не запізно. - https://tverezo.info/post/150027
.
но две минуты послушал - грамотно написали ему.
зачитывает с телесуфлера под несколько раз отснятый видосик.
потом смонтировали и выдали в эфир.
и никто ведь не верит шо он своими словами это говорит. хотя понравились две минуты этого блаблабла