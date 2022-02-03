У украинцев есть шанс выиграть джекпот €130,000,000 в супер-тираже ЕвроМиллионов

Не зря говорят, что все самое огромное в Америке. В стране площадью 9,834 млн км², с населением около 329 млн человек и порциями, способными прокормить целую армию, в штатах все существенно больше. Но теперь очередь за Европой.

Лотерея EuroMillions запускает первого супер-тираж в 2022 году. Настройтесь на пятницу, 4 февраля, и получите свой шанс выиграть 130 миллионов евро.

EuroMillions пользуются огромной популярностью на всем континенте. Лотерея известна тем, что именной в ней разыгрвываются самые невообразимые джекпоты во всей Европе. Вы можете приобрести билеты этой лотереи в 9 разных странах, но даже если вы не находитесь ни в одной из этих девяти стран, вы все равно можете принять участие в лотерее.

Вы можете приобрести билеты для участия в Супер-тираже Euromillions онлайн, на сайте theLotter.net. Не пропустите первый в этом году супер-розыгрыш.

Что представляет собой супер-тираж ЕвроМиллионов?

Супер-розыгрыш — это, по сути, то же самое, что и регулярный тираж EuroMillions, только с увеличенным джекпотом! При покупке билета на супер-розыгрыш EuroMillions, вам будет предложено выбрать пять основных чисел в диапазоне от 1 до 50. После этого вам нужно будет выбрать две ‘счастливые звезды’ от 1 до 12.

Если вам удастся угадать всю выигрышную комбинацию целиком, вам достанется джекпот Супер-розыгрыша ЕвроМиллионов на сумму 130 миллионов евро!

Но даже если вы угадаете только часть выигрышной комбинации, вам достанется один из потрясающих денежных призов в 12 второстепенных призовых категориях. Если никто не сумеет угадать всю выигрышную комбинацию, джекпот будет аккумулировать, пока не достигнет €230,000,000.

Как принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов из Украины?

Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net и заполните билеты для участия в Супер-розыгрыше, не покидая комфорта вашего дома.

Просто выберите свои номера, а обо всем остальном позаботятся представители сервиса. Как только транзакция будет завершена, представитель сайта приобретет билет от вашего имени, после чего физический билет будет отсканирован и загружен в вашу учетную запись.

Если вам посчастливится стать победителем, вы будете уведомлены по телефону или по электронной почте. И что самое главное, вы получите всю сумму приза целиком, без комиссий (за вычетом необходимых налогов)!

Присоединитесь к постоянно растущему списку победителей на сайте

Добавим, что, когда вы играете на сайте theLotter.net, вы можете быть уверены в том, что, если фортуна вам таки улыбнется, вы получите ваш выигрыш, каким бы большим он не был. За прошедшее с момента его основания в 2002 году время, пользователи сервиса выиграли в общей сложности призы на сумму, превышающую $100 млн, включая многомиллионные джекпоты.

Среди победителей на сайте есть и игроки, которым везло в Евромиллионы. Например, в июле 2019 южнокореец Х.С.Л. разбогател на €1 млн. "Сначала, я не мог поверить, что всё происходит наяву!" – рассказал счастливец о своих ощущениях после того, как получил звонок с поздравлениями от представителя сервиса.

Разумеется, Х.С.Л. не единственный победитель на theLotter. Игроки из Панамы, Англии, Ирака, Украины, Канады, России, Латвии, Азербайджана, Эль-Сальвадора, Реюниона и многих других стран также выигрывали впечатляющие суммы играя на theLotter.com.

€130-миллионный приз Евромиллионов может быть сорван в любой момент. Купите билеты на Супертираж EuroMillions из Украины, и, возможно, счастливцем, которому удастся это сделать, станете именно вы!

Мы надеемся, что вам повезет! Пожалуйста, играйте ответственно!

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