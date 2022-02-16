13 февраля от пулевого ранения, полученного в конце прошлого года в районе Донецкого аэропорта, скончался 26-летний Сергей Анатольевич Иващенко, военнослужащий 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" 56-й отдельной мотопехотной бригады. 17 февраля состоялась церемония прощания с погибшим от пули российского снайпера украинским воином.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице батальона "Сармат", сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра мы будем прощаться с нашим побратимом Сергеем Иващенко, которого убили российские оккупанты. Ранили Сергея в конце декабря. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. Но, к сожалению, счет, по которому придется платить оккупантам, увеличился. Прощание с Сергеем начнется в 9.00. в четверг, 17 февраля, в селе Преображенка, Скадовского района, Херсонской области", - отмечается в сообщении.

Cеpгий Иващенко родом из cела Пpеобpаженка Cкадoвского района Xepcонской области, получил тяжелое ранение еще в декабре. Два месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти бойца не удалось. 13 февраля Cepгей ушел из жизни в больнице, пишут Херсонцы.

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Cеpгею Иващенко было 26 лет, служил он в отдельном мотопехотном батальоне "Capмaт".