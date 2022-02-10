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Народному Герою Украины Алене Шевцовой срочно нужна донорская кровь. ФОТО

Герой Украины Алена Шевцова нуждается в переливании крови группы 3+.

Об этом сообщает фейсбук-сообщество "Народный Герой Украины", передает Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ!!! Народному Герою Украины Алене Шевцовой нужна срочная донорская помощь!!! Необходимо сдать кровь в КНП "Киевский городской центр крови" на имя Шевцовой Алены (отделение нефрологии). Нужна кровь группы 3+, но подойдет любая, ее примут на замену необходимой!!" - говорится в сообщении.

Для желающих сдать кровь для Шевцовой оставляем координаты:

Структурное подразделение №2 (ул. Петра Запорожца, 26): +38 093 158 47 55.

"Просим присоединиться к сдаче крови!!! Спасибо заранее!!!", - резюмирует сообщество.

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Народному Герою Украины Алене Шевцовой срочно нужна донорская кровь 01

Автор: 

Герой Украины (469) донор (96) помощь (7906) военнослужащие (6206)


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Что-ж это за страна, в которой Герою этой страны не могут найти литр крови?
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10.02.2022 09:47 Ответить
"эффективное" здравоохранение от "зеленых", фигли.
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10.02.2022 10:04 Ответить
Одному человеку требуется донорская кровь. А так мы полностью готовы к широкомасштабной войне с кацапией, заверил президент Зеленский
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10.02.2022 12:00 Ответить
Двоє друзів вже здали 700. Одужуйте, Оленко.
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10.02.2022 13:30 Ответить
Нажаль 2 +...Швидшого одужання...
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10.02.2022 13:31 Ответить
Написано же, что можно сдать любую группу. Читать умеем?
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10.02.2022 14:29 Ответить
Групи крові змішувати не можна - підручник з анатомії людини - 8кл.коли я вчився -журналюги та боти вчилися лише пи.......ти про все...
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10.02.2022 19:40 Ответить
 
 