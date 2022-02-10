Народному Герою Украины Алене Шевцовой срочно нужна донорская кровь. ФОТО
Герой Украины Алена Шевцова нуждается в переливании крови группы 3+.
Об этом сообщает фейсбук-сообщество "Народный Герой Украины", передает Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ!!! Народному Герою Украины Алене Шевцовой нужна срочная донорская помощь!!! Необходимо сдать кровь в КНП "Киевский городской центр крови" на имя Шевцовой Алены (отделение нефрологии). Нужна кровь группы 3+, но подойдет любая, ее примут на замену необходимой!!" - говорится в сообщении.
Для желающих сдать кровь для Шевцовой оставляем координаты:
Структурное подразделение №2 (ул. Петра Запорожца, 26): +38 093 158 47 55.
"Просим присоединиться к сдаче крови!!! Спасибо заранее!!!", - резюмирует сообщество.
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Абырвалг Шариков
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Александр Александров #465274
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trawler_tug
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Чайка Київ
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Дмитро Гоголєв
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Unknown User #494611
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Дмитро Гоголєв
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