Народному Герою України Альоні Шевцовій терміново потрібна донорська кров. ФОТО
Герой України Альона Шевцова потребує переливання крові групи 3+.
Про це повідомляє фейсбук-спільнота "Народний Герой України", інформує Цензор.НЕТ.
"УВАГА!!! Народному Герою України Альоні Шевцовій потрібна термінова донорська допомога!!! Необхідно здати кров в КНП "Київський міський центр крові" на ім'я Шевцової Альони (відділення нефрології). Потрібна кров групи 3+, але підійде будь-яка, її візьмуть на заміну необхідної!! - йдеться у повідомленні.
Для охочих здати кров для Шевцової залишаємо координати:
Структурний підрозділ №2 (вул. Петра Запорожця, 26): +38 093 158 47 55.
"Просимо доєднатись до здачі крові!!! Дякуємо завчасно!!!", - резумує спільнота.
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Абырвалг Шариков
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