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Народному Герою України Альоні Шевцовій терміново потрібна донорська кров. ФОТО

Герой України Альона Шевцова потребує переливання крові групи 3+.

Про це повідомляє фейсбук-спільнота "Народний Герой України", інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА!!! Народному Герою України Альоні Шевцовій потрібна термінова донорська допомога!!! Необхідно здати кров в КНП "Київський міський центр крові" на ім'я Шевцової Альони (відділення нефрології). Потрібна кров групи 3+, але підійде будь-яка, її візьмуть на заміну необхідної!! - йдеться у повідомленні.

Для охочих здати кров для Шевцової залишаємо координати:

Структурний підрозділ №2 (вул. Петра Запорожця, 26): +38 093 158 47 55.

"Просимо доєднатись до здачі крові!!! Дякуємо завчасно!!!", - резумує спільнота. 

Народному Герою України Альоні Шевцовій терміново потрібна донорська кров 01

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Автор: 

Герой України (327) донор (73) допомога (8490) військовослужбовці (4834)


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Что-ж это за страна, в которой Герою этой страны не могут найти литр крови?
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10.02.2022 09:47 Відповісти
"эффективное" здравоохранение от "зеленых", фигли.
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10.02.2022 10:04 Відповісти
Одному человеку требуется донорская кровь. А так мы полностью готовы к широкомасштабной войне с кацапией, заверил президент Зеленский
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10.02.2022 12:00 Відповісти
Двоє друзів вже здали 700. Одужуйте, Оленко.
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10.02.2022 13:30 Відповісти
Нажаль 2 +...Швидшого одужання...
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10.02.2022 13:31 Відповісти
Написано же, что можно сдать любую группу. Читать умеем?
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10.02.2022 14:29 Відповісти
Групи крові змішувати не можна - підручник з анатомії людини - 8кл.коли я вчився -журналюги та боти вчилися лише пи.......ти про все...
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10.02.2022 19:40 Відповісти
 
 