Потрібні кошти на високотехнологічний тепловізійний дрон для українських воїнів, - волонтер Сіхарулідзе. ФОТОрепортаж

Триває збір коштів на професійний найкомпактніший і високотехнологічний тепловізійний дрон для українських військовослужбовців.

як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер, один із засновників волонтерської організації "Народний тил" Олексій Сіхарулідзе.

"Починаю збори на мєгакоптер. Тепловізійний. Ціна нормально дорога, десь 225 тис. грн. Але левова частина є, дякую В'ячеславу та його друзям. 55 000 грн лишилось зібрати, приблизно.

Давайте зберемо, доки хйло на Олімпіаді спить, а Німеччина знову ганьбить себе. Це ж наша земля, готуємся її боронити", - написав він.

Кошти можна перераховувати на карту Приватбанку 5457082237766501 Олексій Сіхарулідзе.

"Репости та коменти теж допомагають", - додав він.

Фото: Vlad Dut

+5
Трухин в сумке носит сумму, которой хватило бы на много коптеров, но собирать будем мы...
07.02.2022 09:29
+3
Уважаемый Евгений Агро! Родина вас не забудет и следующий авианосец ВМФ Украины будет назван вашим именем, если на платежке имя указано правильно...
А вообще-то мучаюсь сомнемениями - а на хрена власть? Вообще и конкретно за такие зарплаты из бюджета!
07.02.2022 10:38
+2
+
07.02.2022 10:00
Трухин в сумке носит сумму, которой хватило бы на много коптеров, но собирать будем мы...
07.02.2022 09:29
к Арахимия за дроном, он семью вывозит и електрику с ОАЭ ввозит
07.02.2022 09:41
Відправив 200 грн. Бажаю швидкого збирання коштів і гарної служби!
07.02.2022 09:47
Уважаемый Евгений Агро! Родина вас не забудет и следующий авианосец ВМФ Украины будет назван вашим именем, если на платежке имя указано правильно...
А вообще-то мучаюсь сомнемениями - а на хрена власть? Вообще и конкретно за такие зарплаты из бюджета!
07.02.2022 10:38
Подбираются по людям!
07.02.2022 11:44
Дякую, що залишили цей комент, я якраз цього і хотів, щоб написати те, що далі. Ми тут не на лікування дітей збираємо кошти, де про зроблену благочинність не прийнято заявляти. Ми збираємо на засоби, за допомогою яких буде виявлятися, а потім знищуватися ворог. І те, що я заявляю, що я зробив внесок, а не "закрисіл", може буде прикладом для інших людей, які вагаються. І чим більше людей буде писати, що я підтримав армію, я дав кошти, тим більше інших людей буде приєднуватися до нас, щоб не бути осторонь. Бо люди активніше доєднуються до чогось, що вже роблять інші люди, ніж розпочинають якийсь процес з нуля. А коли ніхто не пише, що він доєднався, то інші думають, що даєднуватися не треба.

І влади в нас зараз немає. Це звичайні зараз зелені грабіжники і мародери, які навіть красти не вміють (бо мафія вони циркова), сліди за собою усі залишають. По ним навіть судові процеси будуть нецікаві, навіть для юристів, бо докази збирати непотрібно буде.
07.02.2022 21:42
Евгений, я с уважением отношусь к вашей готовности накормить защитника Родины - святое дело.
Но нехорошо кормить собак Узурпатора и его ищеек, не выдвигая встречных требований.
Я уже думаю, что ваша волонтерская помощь начинает напоминать папироску с планом перед атакой, шоб не так страшно было. А не похоже это на "опиум для народа" в окопах? Или на сбор десятины православной церковью - Паша себе из собранного купил очередной Мерседес, а остальное раздал между стражденными, в зависимости от приближения к руке помазанника губернаторского...
08.02.2022 10:14
Насчет власти - тут вы абсолютно правы. Поэтому нужно вносить изменения в Конституцию и вводить институт народных заседателей в суды из пенсионеров и за коррупцию сроки начинать с 10-ти лет. А судьям, чиновникам, правохренителям и депутатам надбавочку в 300% - но только не к пенсии, а в приговору!
10.02.2022 10:04
+
07.02.2022 10:00
+
07.02.2022 10:16
Блин, дрона нет, но есть ящик презервативов. Подойдет? Я понимаю, шо в окопах от него мало пользы, но в штабе должны пригодиться я щетаю - это лучше чем мульоны платит по декретам...
07.02.2022 10:35
Мыши все понимали, кололись, плакали, но продолжали жевать кактус...
Это про нас - Слава Украине и мышам-героям...
07.02.2022 10:40
+
07.02.2022 10:43
насправді ми платимо і так набагато більше, бо вибрали таку владу популістів і корупціонерів, яка більше переймається власним гешефтом. Тому на наступтих виборах не будьте пасивними, переконуйте друзів і рідних вибирати державників і бути реалістами.
Ну, а зараз, раджу не кивати на владу (самі винуваті), а допомагати армії.
Ну, а зараз, раджу не кивати на владу (самі винуваті), а допомагати армії.
07.02.2022 10:50
А ты уверен, шо наступные выборы будут?
Не откладывай на завтра те дела, которые нужно было сделать в 1991 году!
08.02.2022 10:16
 
 