Потрібні кошти на високотехнологічний тепловізійний дрон для українських воїнів, - волонтер Сіхарулідзе. ФОТОрепортаж
Триває збір коштів на професійний найкомпактніший і високотехнологічний тепловізійний дрон для українських військовослужбовців.
як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер, один із засновників волонтерської організації "Народний тил" Олексій Сіхарулідзе.
"Починаю збори на мєгакоптер. Тепловізійний. Ціна нормально дорога, десь 225 тис. грн. Але левова частина є, дякую В'ячеславу та його друзям. 55 000 грн лишилось зібрати, приблизно.
Давайте зберемо, доки хйло на Олімпіаді спить, а Німеччина знову ганьбить себе. Це ж наша земля, готуємся її боронити", - написав він.
Кошти можна перераховувати на карту Приватбанку 5457082237766501 Олексій Сіхарулідзе.
"Репости та коменти теж допомагають", - додав він.
Фото: Vlad Dut
А вообще-то мучаюсь сомнемениями - а на хрена власть? Вообще и конкретно за такие зарплаты из бюджета!
І влади в нас зараз немає. Це звичайні зараз зелені грабіжники і мародери, які навіть красти не вміють (бо мафія вони циркова), сліди за собою усі залишають. По ним навіть судові процеси будуть нецікаві, навіть для юристів, бо докази збирати непотрібно буде.
Но нехорошо кормить собак Узурпатора и его ищеек, не выдвигая встречных требований.
Я уже думаю, что ваша волонтерская помощь начинает напоминать папироску с планом перед атакой, шоб не так страшно было. А не похоже это на "опиум для народа" в окопах? Или на сбор десятины православной церковью - Паша себе из собранного купил очередной Мерседес, а остальное раздал между стражденными, в зависимости от приближения к руке помазанника губернаторского...
Это про нас - Слава Украине и мышам-героям...
Ну, а зараз, раджу не кивати на владу (самі винуваті), а допомагати армії.
Не откладывай на завтра те дела, которые нужно было сделать в 1991 году!