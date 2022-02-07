Потрібні кошти на високотехнологічний тепловізійний дрон для українських воїнів, - волонтер Сіхарулідзе. ФОТОрепортаж

Триває збір коштів на професійний найкомпактніший і високотехнологічний тепловізійний дрон для українських військовослужбовців.

як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці написав волонтер, один із засновників волонтерської організації "Народний тил" Олексій Сіхарулідзе.

"Починаю збори на мєгакоптер. Тепловізійний. Ціна нормально дорога, десь 225 тис. грн. Але левова частина є, дякую В'ячеславу та його друзям. 55 000 грн лишилось зібрати, приблизно.

Давайте зберемо, доки хйло на Олімпіаді спить, а Німеччина знову ганьбить себе. Це ж наша земля, готуємся її боронити", - написав він.

Кошти можна перераховувати на карту Приватбанку 5457082237766501 Олексій Сіхарулідзе.

"Репости та коменти теж допомагають", - додав він.

Фото: Vlad Dut